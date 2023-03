Stellantis si prepara all’elettrico ma l’accessibilità preoccupa gli investitori. Comprare o vendere il titolo?

Stellantis, il gruppo automobilistico che ha unito Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot SA, si sta impegnando per l’elettrificazione delle auto e vuole offrire una mobilità sicura, pulita e accessibile. Secondo il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, la decisione della Ue di escludere i biocarburanti come i biogas derivati dai rifiuti rappresenta un’occasione persa e imporre una sola tecnologia senza una sana competizione toglie potere alla scienza che può trovare nuove soluzioni per la decarbonizzazione del settore auto. Tavares ha anche commentato che gli e-fuel rappresentano una direzione da sviluppare ma devono ancora dimostrare la loro neutralità carbonica e di essere a emissioni zero. Inoltre resta la sfida di rendere l’elettrico accessibile a tutti, considerando le materie prime limitate e costose necessarie per le batterie.

Nel corso del Freedom of Mobility Forum, Tavares ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni ecologiche adatte a diverse aree geografiche per la decarbonizzazione del settore auto. Ha anche chiesto all’Unione Europea di evitare un approccio dogmatico poiché non esiste una soluzione unica per tutti. Tavares ha affermato che Stellantis sarà pronta per rispettare la scadenza del 2035 per lo stop della vendita di auto a benzina e diesel, ma ha criticato il fatto che la scadenza sia stata decisa troppo tardi. Va notato che il bando dei motori endotermici a partire dal 2035, recentemente votato a Bruxelles, prevede l’eccezione dei motori alimentati a combustibili sintetici.

In questo contesto, vediamo una strategia con un Turbo Certificates di BNP Paribas, partendo dall’analisi dei livelli di supporto e resistenza secondo l’analisi tecnica.

Analisi tecnica su Stellantis: strategie operative

Stellantis procede a passo spedito risalendo la china verso area 16,90, base del gap del 10 marzo e fino a 17 euro, per la chiusura dello stesso. Se il titolo riuscisse poi a lasciarsi alle spalle quest’area potrebbe guardare a target a 17,80 e più sopra fino a 18,30 circa. Nella direzione opposta, discese sotto i 16 euro aprirebbero spazi di discesa verso area 15,50 e più in basso fino ai supporti critici a 15,10 circa.

Grafico giornaliero Stellantis Fonte TeleTrader

Stellantis, grafico giornaliero. Fonte: TeleTrader

Sintetizziamo di seguito i livelli da monitorare per la nostra strategia:

Trigger: oltre 16,70

Primo target: 17

Secondo target: 17,80

Stop loss: 16,40

Stellantis: strategia long con i Turbo Certificates di Bnp Paribas

Nell’ipotesi di una strategia «long» su Stellantis interveniamo oltre 16,70 euro con stop loss localizzato a 16,40 e obiettivo a 17 e 17,80 euro.

Per questa strategia, si adatta il certificato Turbo Long di Bnp Paribas con ISIN NLBNPIT1MGN6 e leva 5,93.