Morgan Stanley prevede crollo del 26% dell’S&P 500 con Fed aggressiva

Morgan Stanley prevede un crollo del 26% dell’S&P 500 nei prossimi mesi basandosi sull’analisi del premio sul rischio, sceso nella cosiddetta «death zone» (zona della morte). Il rapporto rischio-rendimento riflette l’attuale contesto del mercato azionario americano, con le valutazioni azionarie che hanno raggiunto livelli che non si vedevano dal 2007. Questi sono dati allarmanti che suggeriscono una possibile correzione del mercato azionario.

La previsione di crollo del mercato azionario americano si basa su dati recenti che escludono il rischio di recessione economica, ma non escludono un possibile cambio di rotta della Fed. Questo suggerisce che il mercato azionario potrebbe subire una correzione non tanto a causa di una recessione economica, per ora scampata, ma per la politica monetaria restrittiva della Fed, confermata dai verbali del Fomc. I membri del Comitato ritengono che con un’inflazione ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% e un mercato del lavoro che rimane molto teso saranno necessari aumenti costanti dei tassi per raggiungere l’obiettivo. Secondo le proiezioni, i tassi potrebbero raggiungere il 5,375%.

La previsione di Morgan Stanley è importante perché viene da un’istituzione rispettata nel settore finanziario. Inoltre, il capo degli analisti di Morgan Stanley, Michael Wilson, si è classificato al primo posto nell’ultimo sondaggio tra gli investitori istituzionali, dopo aver previsto il calo delle azioni nel corso del 2022.

Come investire sull’S&P 500 in questo scenario di incertezza in cui i mercati stanno già prezzando «un cammino più difficile contro l’inflazione»? Prima di impostare una strategia con un Turbo Certificates di Bnp Paribas, vediamo quali sono i livelli di supporto e di resistenza secondo l’analisi tecnica.

Analisi tecnica sull’S&P 500: strategie operative

L’indice S&P 500 ha perso quasi 3 punti percentuali da inizio settimana ed è sceso fino a 3.976 punti a contatto con la trend line che sale dai minimi di ottobre e con la media mobile esponenziale a 100 giorni. Discese sotto questi riferimenti potrebbero compromettere la tendenza rialzista degli ultimi mesi, spianando la strada ai venditori che avrebbero campo libero fino a 3.910 almeno. Se invece la trend line citata rimanesse intatta potremmo assistere a reazioni in direzione di 4.150 punti, sebbene solo oltre questo riferimento verrebbe riattivato il rally per target oltre 4.200 e in direzione dei massimi della scorsa estate a 4.325.

Grafico giornaliero S&P 500 Fonte TeleTrader

S&P 500, grafico giornaliero. Fonte: TeleTrader

S&P 500: strategia long con i Turbo Certificates di Bnp Paribas

Nell’ipotesi di una strategia «long» sull’S&P 500 l’ingresso scatta alla rottura di area 4.052 con stop loss localizzato a 3.980 e obiettivi a 4.200.

Per questa strategia, si adatta il certificato Turbo Long di Bnp Paribas con ISIN NLBNPIT1NAJ5 e leva 4,68.

S&P 500: strategia short con i Turbo Certificates di Bnp Paribas

Se invece ipotizziamo una strategia «short» sull’indice, occorre attendere la violazione di 3.970 con stop loss localizzato a 4.020 e obiettivi a 3.910.

Per questa strategia, si adatta il certificato Turbo Short di Bnp Paribas con ISIN NLBNPIT177S3 e leva 6,49.