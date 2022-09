Generali a picco sul Ftse Mib: cosa fare ora?

Generali crolla a causa dell’intensificarsi delle tensioni sui mercati: la crisi energetica, la guerra in Ucraina e il rischio di recessione dell’economia globale contribuiscono a un clima di sell off su tutti i listini e in particolare sul Ftse Mib italiano.

Le azioni Generali hanno travolto importanti supporti scendendo fino a chiudere a 13,71 euro il gap del 16 novembre 2020.

A fronte di un contesto macroeconomico negativo, gli analisti di Intesa Sanpaolo confermano però un rating «add» sul titolo Generali con target price a 18 euro. Nel periodo 2021-2024 è atteso infatti un Cagr del 6% dell’utile per azione e un dividend yield del 7,5% in base alle valutazioni attuali.

Da un punto di vista grafico, non va sottovalutata la violazione di area 14, trend line tracciata dai bottom del 2020: per confermare il segnale ribassista e assistere alla riattivazione del downtrend in atto da aprile, i prezzi dovranno tuttavia rompere al ribasso i supporti statici a 13,65 euro, un’area di accordo strategica nel lungo periodo, per target negativi a 13 e 12,65 almeno.

Nel breve termine sono possibili reazioni dai livelli attuali che aiuterebbero a stemperare le tensioni al ribasso. Oltre 14,40 atteso un allungo verso area 15,10-15,20.

Grafico settimanale azioni Generali Fonte: TeleTrader

Azioni Generali, grafico settimanale. Fonte: TeleTrader

Vediamo in sintesi quali sono i livelli da monitorare su Generali per comprendere le intenzioni del mercato e per impostare una strategia operativa con i Turbo Certificates di Bnp Paribas.

Trigger: livelli attuali

Primo target: 14,40 euro

Secondo target: 15,10 euro

Stop loss: 13,65 euro

Analisi tecnica sulle azioni Generali: strategie operative

Su Generali ipotizziamo una strategia «long» dai livelli attuali con stop loss localizzato a 13,65 e primo obiettivo a 14,40 poi a 15,10 euro.

Per questa strategia, si adatta il certificato Turbo Long di Bnp Paribas con ISIN NLBNPIT10SS6 e leva 6,95.