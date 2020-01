Market mover della settimana: riunione Fed, Bank of England e molto altro ancora

I market mover della settimana dal 27 al 31 gennaio 2020 continueranno a occuparsi di politica monetaria.

Dopo la BCE la palla passerà alla Federal Reserve che alzerà il velo sull’attuale stato dell’economia americana fornendo (si spera) indizi sul futuro dei tassi di interesse, tagliati ripetutamente nel corso del 2019.

Tra i market mover della settimana inerenti la politica monetaria come non annoverare la riunione della Bank of England. Parte del mercato crede che, prima di abbandonare in favore del suo successore, Mark Carney taglierà il costo del denaro.

Il Calendario Economico, comunque, si arricchirà di dati dal 27 al 31 gennaio.

Market mover della settimana: non solo banche centrali

Uno dei protagonisti indiscussi delle prossime giornate sarà il Prodotto Interno Lordo di diverse economie, prime fra tutte quella europea e italiana. Il Belpaese tra le altre cose fornirà numerosi dati macro di rilievo, dalla disoccupazione alla fiducia di consumatori e imprese.

Tra i market mover della settimana dal 27 al 31 gennaio poi come non annoverare quelli riferiti alla Germania, che pubblicherà numerose informazioni degne di nota. L’inflazione e la disoccupazione di diversi Paesi arricchiranno un quadro già variopinto.

Market mover lunedì 27 gennaio

08:00, EUR: fiducia consumatori Germania

10:00, EUR: indici IFO Germania

16:00, USD: vendite di nuove abitazioni USA

Market mover martedì 28 gennaio

01:30, AUD: indice NAB di fiducia delle aziende Australia

08:00, CHF: bilancia commerciale Svizzera

09:00, EUR: tasso disoccupazione Spagna

14:30, USD: beni durevoli USA

15:00, USD: prezzi case USA

16:00, USD: fiducia consumatori USA

22:30, USD: scorte petrolio API USA

Market mover mercoledì 29 gennaio

01:30, AUD: inflazione Australia

08:00, EUR: Gfk fiducia Germania

08:45, EUR: fiducia consumatori Francia

09:00, EUR: vendite al dettaglio Spagna

09:00, CHF: indice KOF Svizzera

10:00, EUR: fiducia imprese e consumatori Italia

10:00, EUR: prestiti privati Eurozona

10:00, CHF: aspettative dello ZEW Svizzera

11:00, EUR: prezzi di produzione Italia

16:00, USD: vendite di case pendenti USA

16:30, USD: scorte di petrolio EIA USA

20:00, USD: decisione sul tasso di interesse Fed USA

20:30, USD: conferenza stampa Fed USA

Market mover giovedì 30 gennaio

08:00, EUR: inflazione Germania

08:00, EUR: prezzi produzione Germania

09:00, EUR: inflazione Spagna

09:55, EUR: disoccupazione Germania

10:00, EUR: disoccupazione Italia

11:00, EUR: indici Eurozona

11:00, EUR: disoccupazione Eurozona

13:00, GBP: decisione sui tassi BoE Regno Unito

14:00, EUR: inflazione Germania

14:30, USD: PIL USA

14:30, USD: sussidi disoccupazione USA

Market mover venerdì 31 gennaio