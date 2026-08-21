Pinot Noir: perché il vitigno più difficile del mondo affascina dalla Borgogna all’Oregon

C’è un motivo semplice per capire perché il Pinot Noir goda di uno status quasi mistico tra i vitigni internazionali: è l’esatto opposto dello Chardonnay.

Se il principe dei bianchi lo abbiamo definito “la tela bianca su cui enologo e terroir possono dipingere quasi ogni stile”, il Pinot Noir non perdona nulla e detta legge a modo suo: buccia sottile, rese capricciose, sensibilità estrema al clima e al suolo fanno sì che ogni imperfezione (agronomica o enologica) finisca dritta nel bicchiere.

Possiamo affibbiare anche al nostro protagonista la definizione di “uva del cuore infranto’, la medesima usata anche per il nostro Sangiovese a significare la necessità di una cura perfetta, quasi maniacale nel trattarlo e far sì che esprima il meglio di sé.

Le origini borgognone: un vitigno instabile per natura

Il Pinot Noir è allevato in Borgogna almeno dall’epoca romana, ma è nel Medioevo, grazie ai monaci cistercensi della Côte d’Or, che ne viene codificata la vocazione per i grandi cru a parcella singola che in quella zona della Francia vennero chiamati «clos», ossia parti di vigneto delimitate da un muretto di pietra attorno a un singolo appezzamento.

Di fatto i monaci svilupparono secoli prima il concetto di terroir prima che entrasse nel vocabolario enologico contemporaneo.

Geneticamente, il Pinot Noir è un vitigno straordinariamente instabile, con un tasso di mutazione molto più alto della media.

È proprio da questa instabilità che nascono, per mutazione cromatica spontanea della stessa pianta, il Pinot Grigio (Pinot Gris) e il Pinot Bianco (Pinot Blanc) (bacche diventate rispettivamente grigio-rosate e bianche pur mantenendo intatto il DNA del progenitore nero) oltre al Pinot Meunier, altra mutazione fondamentale in Champagne.

E c’è di più: incrociandosi naturalmente con il quasi dimenticato Gouais Blanc, il Pinot Noir è anche uno dei genitori dello Chardonnay stesso oltre che del Gamay, protagonista del Beaujolais, patria indiscussa del vino novello. Un vero e proprio capostipite di famiglia, prima ancora che un singolo vitigno.

Perché è così difficile da allevare

Le ragioni della fama del Pinot Noir come «vitigno impossibile» sono tutte scritte nella sua fisiologia.

Il germogliamento avviene molto presto in primavera, esponendo le gemme al rischio delle gelate tardive;

I grappoli sono piccoli e compatti, con acini serrati che trattengono umidità e favoriscono marciumi e muffe.

La buccia sottile lo rende fragile al trasporto e vulnerabile a sole diretto e vento; le rese, se non tenute rigorosamente basse, producono vini diluiti e privi di carattere.

A tutto questo si somma l’instabilità clonale di cui abbiamo appena parlato: esistono centinaia di cloni di Pinot Noir catalogati, ciascuno con caratteristiche leggermente diverse, e scegliere quello sbagliato per un dato terroir può vanificare anni di lavoro in vigna.

È un vitigno che, semplicemente, non ammette scorciatoie.

Dove il Pinot Nero ha trovato casa in Italia e perché

In Italia il Pinot Nero (così si traduce e viene nominato), ma nei territori di lingua tedesca viene chiamato Blauburgunder, è arrivato relativamente tardi rispetto alla Francia, ma si è ritagliato zone di elezione precise, quasi sempre legate a due esigenze imprescindibili: climi freschi e suoli calcarei.

La culla più prestigiosa è l’Alto Adige, in particolare l’altopiano di Mazzon (o Mazon), nel comune di Egna, dove il vitigno è allevato da oltre due secoli. Qui, tra i 250 e i 450 metri di altitudine, un’esposizione prevalentemente occidentale genera forti escursioni termiche tra giorno e notte su terreni alluvionali calcareo-argillosi, la stessa combinazione di fattori, in scala ridotta, che rende celebri i grandi cru della Côte d’Or.

Le guide enologiche italiane concordano quasi unanimemente nell’assegnare all’Alto Adige la palma d’oro dei Pinot Neri.

Il primato in termini di superficie, però, appartiene a un’altra regione: l’Oltrepò Pavese, in Lombardia, dove il Pinot Nero copre oggi oltre 3.000 ettari (circa il 75% dell’intero vigneto italiano di questa varietà) con una storia che parte dal 1865, quando il conte Carlo Giorgi di Vistarino piantò le prime barbatelle a Rocca de’ Giorgi, ponendo le basi, insieme all’imprenditore piemontese Carlo Gancia, di quello che sarebbe diventato lo ’Champagne italiano’.

Non a caso, in Oltrepò Pavese come in Franciacorta e nella Trento DOC, il Pinot Nero gioca oggi un ruolo cruciale soprattutto come base per gli spumanti Metodo Classico: vinificato in bianco, con breve o nullo contatto con le bucce, conferisce corpo, struttura e longevità alle grandi bollicine italiane, in un ruolo per certi versi speculare a quello che la stessa uva svolge in Champagne.

Oregon: la scommessa vinta contro la Borgogna

Se in Italia il Pinot Nero ha trovato casa gradualmente, nell’Oregon la sua storia ha uno snodo preciso, quasi cinematografico.

Nel 1965, David Lett, giovane enologo appena laureato a UC Davis, decise di ignorare il parere dei suoi stessi professori (convinti che il futuro del vino californiano di qualità fosse nel Cabernet Sauvignon e nel Merlot) e si trasferì nel nord della Willamette Valley, in Oregon, convinto che il clima fresco e piovoso della regione avesse più affinità con la Borgogna che con la soleggiata California.

Nel 1966 acquistò un terreno collinare vicino a Dundee e fondò The Eyrie Vineyards, producendo la sua prima annata nel 1970.

Per quasi un decennio, i vini di Lett rimasero pressoché sconosciuti fuori dall’Oregon: senza un indirizzo francese, negli anni ’70, era quasi impossibile essere presi sul serio nel mondo del “fine wine”.

Tutto cambiò nel 1979, quando Lett iscrisse il suo Eyrie Vineyards South Block Reserve Pinot Noir 1975 al Gault-Millau French Wine Olympiad di Parigi, una degustazione alla cieca che mise a confronto vini di tutto il mondo con i migliori Borgogna.

Contro ogni pronostico, l’Oregon si piazzò tra i primi dieci, davanti a numerosi blasonati produttori borgognoni.

La notizia ebbe un’eco internazionale enorme, tanto che l’anno successivo il produttore borgognone Robert Drouhin, incuriosito e in parte scettico, organizzò una ’rivincita’ a Beaune, confermando in larga parte il risultato parigino. Successivamente lo stesso Lett raccontò:

Prima della degustazione dovevo elemosinare la distribuzione dopo, ho ricevuto chiamate da distributori di tutto il mondo.

Da quel momento la Willamette Valley, diventata ufficialmente AVA (American Viticultural Area) nel 1983, ha attirato generazioni di nuovi produttori, fino a diventare oggi una delle regioni più rispettate al mondo per questo vitigno, con oltre 700 cantine attive.

A suggellare il tutto e in maniera decisamente positiva, poi, intervenne nei primi anni Duemila il Sideways Effect, già visto (in negativo) con il Merlot.

Le altre grandi patrie del Pinot Noir

Il resto del mondo racconta ulteriori sfumature di questa stessa ossessione. La Germania, dove il vitigno prende il nome di Spätburgunder, è oggi il terzo Paese al mondo per superficie coltivata a Pinot Noir dopo Francia e Stati Uniti, con circa 12mila ettari: la piccola valle dell’Ahr, a nord della Mosella, e regioni come Baden e Franconia hanno costruito negli ultimi trent’anni, grazie a una nuova generazione di produttori qualità-oriented, una reputazione internazionale crescente per questo stile di Pinot Nero teutonico, elegante e sempre più lontano dai rosati leggeri (Weissherbst) che ne rappresentavano un tempo l’immagine prevalente.

In Nuova Zelanda, Central Otago e Martinborough sono diventate in pochi decenni sinonimo di Pinot Noir del Nuovo Mondo di alta qualità, complice un clima australe fresco e luminoso che ricorda per molti versi quello borgognone.

In California, le zone costiere più fresche come Sonoma Coast, Russian River Valley e Santa Rita Hills, offrono, grazie alle correnti oceaniche fredde, un’alternativa più fresca e verticale rispetto agli stili più caldi e concentrati un tempo diffusi nello Stato.

In Australia, infine, Yarra Valley e Tasmania rappresentano i distretti più vocati, in un Paese storicamente più associato a Syrah e Cabernet Sauvignon di corpo pieno.

Pinot Noir: mercati e numeri

Se esiste un vitigno capace di dimostrare, cifre alla mano, quanto la scarsità produttiva possa trasformarsi in valore assoluto, è proprio il Pinot Noir borgognone.

Il 31 marzo 2026, durante l’asta «La Paulée» di New York organizzata dalla casa Acker, una singola bottiglia di Domaine de la Romanée-Conti 1945 è stata aggiudicata per 812.500 dollari (oltre 708mila euro), stabilendo il nuovo record assoluto per la bottiglia di vino più costosa mai venduta all’asta, superando il precedente primato, sempre un Romanée-Conti 1945 fissato a 558mila dollari nel 2018.

Quell’unica asta, che ha coinvolto lotti da quindici prestigiose tenute borgognone, ha totalizzato oltre 25 milioni di dollari di vendite complessive.

Numeri di questa portata non sono un episodio isolato: secondo il «Barometro» 2025 di iDealwine sul mercato mondiale delle aste vinicole, il Domaine de la Romanée-Conti resta il marchio più scambiato in assoluto, con oltre 514mila bottiglie battute per un controvalore di 1,9 milioni di euro nel solo anno di riferimento, più del doppio di qualunque altro produttore al mondo secondo i dati Sotheby’s.

La ragione di fondo è sempre la stessa: il vigneto di Romanée-Conti misura appena 1,8 ettari, e ogni annata produce solo 5-6mila bottiglie in un mondo dove la domanda dei collezionisti internazionali continua a crescere strutturalmente.

Un dato di colore utile per chi segue anche il fronte dei dazi: l’accordo commerciale UE-USA che fissa al 15% la tariffa su vino e spirit europei riguarda inevitabilmente anche la Borgogna, ma nel segmento ultra-luxury del Pinot Noir da collezione (quello di Romanée-Conti, La Tâche, Musigny) l’elasticità della domanda resta talmente bassa da rendere l’impatto commerciale sostanzialmente marginale rispetto a quanto osservato per i vini di fascia media.