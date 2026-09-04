Gewürztraminer, il vitigno che profuma di lychee e rosa: un’identità contesa tra Alsazia e Alto Adige

Profumo di lychee, rosa e spezie orientali e l’identità è presto svelata anche ai meno esperti del settore. Parliamo ovviamente del Gewürztraminer. Ma cosa si cela dietro al suo nome, alla sua nascita e, soprattutto, dietro la sua fama “ruffiana”?

Il nome Gewürztraminer si scompone in due parti: «Gewürz», che in tedesco significa «speziato», e «Traminer», che indicherebbe la provenienza da Tramin, in italiano Termeno, un borgo di poco più di tremila anime in provincia di Bolzano.

Se il significato del nome non lascia dubbi, la sua storia più antica sì: da oltre un secolo, storici e ampelografi si interrogano se il vitigno sia davvero nato lungo l’Adige, o se il legame con Termeno sia arrivato solo in un secondo momento, dopo un’origine più settentrionale, tra Palatinato e Reno.

Un’origine antica e contesa

Le prime tracce documentali di un’uva chiamata Traminer in Alto Adige risalgono al 1242, anche se alcuni studi più recenti spingono l’origine della famiglia varietale ancora più indietro, fino al Sacro Romano Impero.

Una citazione datata al VII secolo, riferita a una «uvae atrae traminae cognominatae», collocherebbe un antenato del vitigno già lungo la valle del Reno, nel Palatinato tedesco, ben prima che il nome venisse associato al borgo altoatesino.

Secondo questa ipotesi, sarebbero stati i monaci tirolesi, in costante scambio con le regioni germaniche più a nord, a portare l’uva fino a Termeno, dove trovò condizioni ideali e una fama locale capace, nei secoli, di ’conquistarsi’ il nome.

Quel che è certo è che il legame tra il vitigno e Termeno è documentato con continuità dal Trecento in poi: fonti d’archivio attestano l’uso del Traminer come vino d’altare già nel Quattrocento, e nel 1415 il poeta e cantautore tirolese Oswald von Wolkenstein, grande viaggiatore per l’epoca, lo cita in versi, lamentandosi del vino ben più aspro bevuto durante il Concilio di Costanza.

Geneticamente, il Gewürztraminer è oggi identificato come una mutazione aromatica del più antico Traminer (o Savagnin, secondo la denominazione francese), la stessa varietà base da cui derivano anche il Traminer Aromatico «rosa» e altre selezioni meno pigmentate: la ’spezia’ del nome, in altre parole, non è un vitigno a sé, ma una mutazione particolarmente aromatica di un’uva più antica e neutra.

Alto Adige: la patria rivendicata

In Alto Adige, il legame identitario con questo vitigno resta fortissimo, al punto che localmente viene ancora considerato, a tutti gli effetti, un’uva autoctona nonostante la disputa storica sulla sua origine più remota.

La produzione altoatesina, circa 600 ettari secondo le stime più recenti, è nettamente più contenuta di quella alsaziana, ma gode di una tradizione ininterrotta e di un forte radicamento territoriale, in particolare nella Bassa Atesina, tra i comuni di Termeno e Caldaro dove i terreni montani argillosi e calcarei, uniti a un clima alpino-mediterraneo con forte escursione termica, permettono all’uva di sviluppare un profilo aromatico intenso senza scivolare nella pesantezza.

È qui che nascono etichette diventate riferimento internazionale, come l’Epokale di Cantina Tramin, il Gewürztraminer che ha varie volte ottenuto punteggi ai vertici assoluti da parte della critica internazionale, a conferma di come la «piccola patria» altoatesina non abbia nulla da invidiare, in termini qualitativi, alla ben più blasonata Alsazia.

Alsazia: la consacrazione internazionale

È tuttavia in Alsazia che il Gewürztraminer ha costruito la propria fama planetaria. La regione conta oggi circa 2.900 ettari coltivati a questo vitigno, pari a circa un quarto dell’intera superficie vitata regionale, quasi cinque volte l’estensione altoatesina, ed è proprio qui che si trovano gli stili più celebri e riconoscibili al mondo, spesso caratterizzati da un residuo zuccherino ben più marcato rispetto alle versioni secche e più snelle dell’Alto Adige.

Il Gewürztraminer è una delle sole quattro varietà ammesse nella denominazione Alsace Grand Cru, insieme a Riesling, Pinot Gris e Muscat, che comprende ben 51 cru a parcella singola, ciascuno capace di imprimere un’impronta diversa allo stesso vitigno.

La regione ha inoltre codificato due categorie di vini dolci che rappresentano l’apice qualitativo (e commerciale) del Gewürztraminer alsaziano: le Vendanges Tardives (VT), ottenute da uve raccolte in surmaturazione, e le ancora più rare Sélection de Grains Nobles (SGN), selezioni manuali di acini colpiti dalla muffa nobile, botrytis cinerea, un procedimento che ricorda da vicino, per meticolosità e resa ridottissima, quello dei grandi Trockenbeerenauslese tedeschi.

Non va dimenticato, infine, che l’Alsazia stessa porta nel proprio DNA una storia di identità contesa non troppo diversa da quella altoatesina: regione di confine tra Francia e Germania, passata di mano più volte tra Sei e Novecento, ha assorbito nel proprio patrimonio ampelografico e culturale tanto le tradizioni vitivinicole tedesche quanto quelle francesi ed è forse proprio per questo che il Gewürztraminer, vitigno «di frontiera» per eccellenza, vi ha trovato una casa naturale. E’ una sorta di enclave tedesca in territorio francese.

Le altre zone del mondo

Fuori dai due poli alpini-renani, il Gewürztraminer resta un vitigno di nicchia, ma presente in diversi angoli del pianeta.

In Germania è allevato con risultati interessanti, seppur su superfici limitate, mentre in Nuova Zelanda, soprattutto nella regione di Gisborne, ha trovato un clima capace di esaltarne la componente aromatica senza eccessi di grassezza.

Negli Stati Uniti, la Anderson Valley in California e lo Stato di Washington producono interpretazioni spesso ispirate proprio allo stile alsaziano, mentre presenze più sporadiche si registrano anche in Argentina e Cile, dove il vitigno viene talvolta impiegato per aggiungere una nota aromatica a blend di bianchi più neutri.

Perché è un caso più unico che raro tra i vitigni internazionali

A differenza di quasi tutti gli altri vitigni internazionali, il Gewürztraminer non ha una vera e propria disputa tra Vecchio e Nuovo Mondo, ma una contesa identitaria tutta interna all’arco alpino, tra due territori che rivendicano entrambi, con buone ragioni storiche, un legame originario con il vitigno.

È forse questo il tratto più affascinante della sua storia: non un’uva emigrata altrove per trovare fortuna, ma un’uva la cui stessa identità resta, ancora oggi, aperta al dibattito.

Gewürztraminer: mercati e numeri

Il mercato dei vini bianchi aromatici racconta, nel 2026, una storia in controtendenza rispetto al quadro generale del settore.

Secondo l’ultimo Wine Monitor di Nomisma, il primo quadrimestre 2026 è stato negativo per l’export di quasi tutte le denominazioni europee , Italia -6,2%, Germania -5,5%, Spagna addirittura -8,5%, ma con una dinamica «a due velocità» molto netta: mentre i vini rossi continuano a perdere terreno pressoché ovunque, i bianchi fermi e gli spumanti limitano le perdite, e sono proprio le denominazioni francesi a mettere a segno le crescite più significative in questo segmento.

Un contesto che, sebbene i dati specifici sul solo Gewürztraminer non siano isolabili nelle statistiche aggregate, lascia intuire una tenuta relativamente solida per un’Alsazia sempre più identificata, a livello internazionale, come sinonimo di qualità nel bianco aromatico.

Sul fronte della fascia alta, le etichette Grand Cru e soprattutto le Vendanges Tardives dei grandi nomi alsaziani Zind-Humbrecht su tutti, tenuta di riferimento della regione con appezzamenti nei cru Rangen, Hengst e Goldert, viaggiano su fasce di prezzo che vanno dai 60-80 dollari per le versioni Grand Cru ’secche’ fino a superare abbondantemente i 200 euro per le Vendanges Tardives più ricercate.

Numeri che restano lontani dalle vette raggiunte dai grandi Riesling della Mosella, ma che confermano come anche un vitigno di nicchia come il Gewürztraminer possa ritagliarsi uno spazio, seppur circoscritto, nel mercato del fine wine da collezione.