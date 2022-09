Aborto: Gandolfini (Family Day), ’sportelli pro vita in Liguria? Scelta coerente con legge 194’**

Roma, 29 set. (Adnkronos) - «Sono assolutamente d’accordo» con la proposta di legge di FdI di sportelli pro vita gestiti da associazioni di volontariato in ogni struttura ospedaliera in Liguria in cui sia praticata l’interruzione di gravidanza. «Del resto non c’è da stupirsene: i primi cinque articoli della legge 194 prevedono la tutela sociale della maternità e nell’articolo 5 in particolare che si rimuovano le cause che promuovono la scelta di interruzione della gravidanza». Così all’Adnkronos Massimo Gandolfini, Family Day, che aggiunge: «Questi sportelli possono aiutare le donne a fare eventualmente una scelta contraria. E’ una scelta coerente con la legge 194».