Il ruolo dell’AI nel mondo crypto e perché i token legati all’intelligenza artificiale stanno crescendo di valore

Le criptovalute e i token stanno diventando sempre più diffusi nel settore dell’intelligenza artificiale, con i prezzi di questi token che sono in gran rispolvero.

Infatti, l’intelligenza artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più importante nel settore delle criptovalute, in particolare nelle aree del trading, dell’analisi di mercato e del rilevamento delle frodi.

L’AI nel trading

I bot di trading alimentati dall’AI possono analizzare grandi quantità di dati e utilizzare algoritmi di apprendimento automatico per fare previsioni sui movimenti dei prezzi nei mercati delle criptovalute.

Questi bot possono quindi eseguire automaticamente le operazioni in base alle loro previsioni, spesso con una velocità e una precisione maggiori rispetto ai trader umani. Questo può portare a un aumento dei profitti e a una riduzione dei rischi per gli investitori.

Analisi di mercato fatta grazie all’AI

Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati per analizzare le grandi quantità di dati generati dai mercati delle criptovalute, tra cui il sentiment dei social media, gli articoli di cronaca e i dati delle transazioni.

Questa analisi può aiutare i trader e gli investitori a prendere decisioni più informate su quali asset acquistare, vendere o detenere.

Rilevamento delle frodi

La natura decentralizzata dei mercati delle criptovalute può rendere difficile l’individuazione di attività fraudolente come il riciclaggio di denaro e l’insider trading.

Gli algoritmi di rilevamento delle frodi basati sull’AI possono analizzare i dati delle transazioni in tempo reale per identificare modelli sospetti e segnalare potenziali frodi.

Nel complesso, l’AI ha il potenziale per migliorare l’efficienza, l’accuratezza e la sicurezza nel settore delle criptovalute, rendendola uno strumento importante per i trader, gli investitori e le autorità di regolamentazione.

Tuttavia, vale la pena notare che l’AI non è una panacea e può anche introdurre nuovi rischi e sfide, come i pregiudizi e gli errori degli algoritmi. Pertanto, è importante affrontare l’uso dell’AI nel settore delle criptovalute con cautela e attenta considerazione.

ChatGPT e il ruolo dell’AI nel mondo crypto

Con il successo di ChatGPT, i progetti crypto legati al mondo dell’AI nel mondo crypto stanno crescendo in termini di popolarità e di prezzi.

E non per niente, infatti, gli exchange, come ad esempio Bitget, proprio in questo periodo stanno listando molte di queste coin, portando un grandissimo valore sul mercato.

Bitget ha di recente listato diversi progetti crypto relativi al mondo dell’AI come ORAI, IMGNAI, AGIX e CAI.

Questi token sono stati listati nella sezione “Innovation Zone” che serve agli utenti del’exchange che desiderano esporre il proprio portafoglio di criptovalute a token in fase iniziale.

I progetti del mondo crypto legati all’intelligenza artificiale

Ci sono diverse aziende che hanno creato progetti che legano il mondo crypto a quello dell’intelligenza artificiale. Ad esempio uno dei più famosi è SingularityNet con il suo token nativo, AGIX.

SingularityNET è una piattaforma decentralizzata basata su blockchain per l’intelligenza artificiale (AI). La piattaforma è stata fondata nel 2017 con l’obiettivo di creare una rete globale di intelligenza artificiale decentralizzata, in cui gli sviluppatori possono condividere, combinare e monetizzare le loro tecnologie di AI. SingularityNET mira ad aumentare l’accessibilità e la democratizzazione dell’AI, offrendo una piattaforma aperta e condivisa per sviluppatori e utilizzatori di AI.

SingularityNET è costruito su una blockchain, che fornisce sicurezza, trasparenza e immutabilità alla piattaforma. Inoltre, utilizza un protocollo di consensus Proof-of-Stake (PoS) per validare le transazioni e garantire che la piattaforma funzioni in modo affidabile e sicuro.

Il token AGIX venne listato per la prima volta nel gennaio del 2018 e toccò subito il suo all time high di 0,95$, per poi crollare durante il bear market che era appena iniziato in quel periodo.

Il prezzo più basso toccando nel 2022 è stato di 0,04$, ovvero il 95% in meno rispetto al suo ATH del 2021, ma a partire da inizio gennaio 2023 ha iniziato a risalire fino a 0,64$ di qualche settimana fa. Questo vuol dire che nel corso del 2023 ha fatto registrare un altro +1.500%, anche se ora è ritornato ad un valore di 0.43$.

Il progetto crypto Fetch AI

Fetch AI è un progetto di blockchain che si concentra sull’integrazione dell’intelligenza artificiale e del machine learning nella tecnologia blockchain. Il progetto ha l’obiettivo di creare una piattaforma decentralizzata che consenta ai dispositivi connessi a Internet di comunicare e collaborare tra loro in modo autonomo, creando una rete di intelligenza artificiale distribuita.

Fetch AI utilizza una combinazione di tecnologie blockchain e di intelligenza artificiale per creare una piattaforma in grado di gestire una vasta gamma di applicazioni decentralizzate, inclusi sistemi di pagamento, mercati decentralizzati, reti di sensori intelligenti e altro ancora.

La tecnologia di Fetch AI si basa su un approccio innovativo all’apprendimento automatico chiamato «conoscenza dell’autoapprendimento», che consente alla piattaforma di apprendere e migliorare in modo autonomo.

Anche Fetch AI ha un suo token nativo, FET, che da inizio 2023 sta performando molto bene, abbastanza in linea con AGIX.

P.S. questo stesso articolo è stato scritto usando l'intelligenza artificiale… non male, no?