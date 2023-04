Riunione del FOMC e halving di Bitcoin, cosa aspettarsi?

In generale, l’impatto del FOMC sul mercato delle criptovalute è indiretto e i risultati della riunione possono influenzare i seguenti fattori per influenzare il mercato delle criptovalute in diversi modi:

Tassi di interesse: Uno degli strumenti chiave che il FOMC utilizza per attuare la politica monetaria è il tasso dei fondi federali, che è il tasso di prestito overnight tra le banche. Le variazioni del tasso dei fondi federali possono influire sui costi di prestito delle banche, che a loro volta potrebbero influenzare le decisioni di prestito e di consumo nell’economia in generale.

Sentimento di mercato e propensione al rischio:La riunione del FOMC e i successivi annunci delle decisioni di politica monetaria possono influenzare il sentiment del mercato e la propensione al rischio.

Tasso di cambio del dollaro USA: Le decisioni di politica monetaria del FOMC possono influenzare il valore dell’USD sui mercati valutari globali.

Ad esempio, “se il FOMC aumenta i tassi d’interesse o implica un atteggiamento più falco, ciò può portare a un aumento della domanda di USD, facendolo apprezzare rispetto ad altre valute. Poiché molte criptovalute sono scambiate contro il dollaro USA, un dollaro USA più forte potrebbe portare a una riduzione della domanda di criptovalute, esercitando una pressione al ribasso sui loro prezzi”, spiega Gracy Chen, managing director di Bitget, una delle piattaforme più importanti dove fare trading con le crypto.

4. Volatilità del mercato: La riunione del FOMC può anche portare a un aumento della volatilità del mercato, poiché gli investitori reagiscono ai risultati e alle dichiarazioni del comitato. L’elevata volatilità dei mercati finanziari tradizionali potrebbe ripercuotersi sul mercato delle criptovalute, in quanto queste ultime sono spesso considerate attività più speculative e ad alto rischio.

I risultati della riunione sono molto simbolici. Secondo le previsioni dello strumento Fedwatch del CME, c’è il 31% di possibilità che la prossima riunione non aumenti i tassi di interesse e il 69% che li aumenti di 25 punti base.

Se la Federal Reserve non annuncerà alcun rialzo dei tassi di interesse, significa che questo ciclo di rialzi si è temporaneamente concluso e che la politica monetaria della Fed si è trasformata.

In queste condizioni di mercato, il dollaro americano potrebbe subire pressioni al ribasso e i fondi di mercato potrebbero iniziare a concentrarsi su industrie, settori e regioni ad alto potenziale di crescita, tra cui i titoli hi-tech statunitensi, il mercato delle criptovalute e i Paesi emergenti.

Inoltre, con il crollo delle banche tradizionali, c’è una domanda di rifugi sicuri.

“Abbiamo osservato che dopo il crollo di SVB e Credit Suisse, il prezzo del Bitcoin ha seguito l’andamento dell’oro, il che ci ricorda l’intenzione originaria di Satoshi di creare il BTC, che è quella di creare un sistema di pagamento finanziario senza fiducia, recuperare il potere finanziario di tutti dai conglomerati finanziari e creare un sistema finanziario decentralizzato che avvantaggi tutti i partecipanti”

Spiega la managing director di Bitget.

Il prezzo del bitcoin aumenterà prima dell’halving?

Alcuni crypto trader sostengono che prima dell’halving di Bitcoin non ci si deve aspettare un aumento del valore del BTC, altri ritengono che il mercato toro sia già iniziato. Ci sono diversi fattori che possono influenzare l’aumento del prezzo del BTC prima dell’halving.

Le aspettative degli investitori

Le aspettative degli utenti sul prezzo del BTC possono causare fluttuazioni significative del suo prezzo. Durante i precedenti dimezzamenti del 2012 e del 2016, la base di utenti del BTC era limitata e un piccolo numero di individui poteva influenzarne il prezzo.

Tuttavia, man mano che un numero maggiore di individui e di istituzioni acquisirà familiarità con il BTC, l’evento dell’halving seguirà probabilmente le regole dei mercati finanziari maturi, in cui la speculazione può guidare l’aumento del prezzo nell’anno precedente all’halving.

Quando l’halving si avvicina o si completa, il prezzo del BTC potrebbe scendere e alcuni utenti potrebbero vendere i loro BTC. Tuttavia, il prezzo del BTC potrebbe continuare a salire dopo l’halving, a seconda del ciclo economico globale e del ciclo proprio del BTC

continua Chen nel suo commento.

leggi anche Come comprare bitcoin

Il Ciclo economico globale

Nel 2020, a causa dell’epidemia, la Federal Reserve ha iniziato ad allentare la propria politica monetaria e in combinazione con concetti quali il terzo halving del BTC e l’estate DeFi, il prezzo del BTC ha raggiunto i 69.000 dollari.

Tuttavia, l’eccessiva emissione di valuta e l’allentamento della politica monetaria sono stati i fattori principali dell’aumento del prezzo del BTC. Pertanto, i contesti finanziari esterni e i cicli di mercato hanno un enorme impatto sul valore del BTC, soprattutto quando un numero maggiore di istituzioni, fondi e individui vi investe. Tutto questo potrebbe innescare continui aumenti del prezzo del BTC dopo che la Federal Reserve avrà fissato i limiti dei tassi di interesse.

BTC e il ciclo di mercato delle criptovalute in sé

Il BTC ha raggiunto il suo massimo storico di 69.000 dollari nel novembre 2021 e ha attraversato un periodo di assestamento di un anno e mezzo.

Con l’ingresso di altre istituzioni e la risonanza con altri fattori, come il previsto allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve nel 2024, potrebbe esserci una tendenza al rialzo prima dell’ halving.

In sintesi, l’aumento del prezzo del BTC prima dell’ halving dipende da diversi fattori. In ordine di priorità, l’ordine sarebbe:

ciclo economico globale;

BTC o ciclo del mercato delle criptovalute se stesso;

aspettative degli investitori.

Attualmente, il quarto halving si combina con fattori quali l’aumento della quantità di investimenti in BTC da parte delle istituzioni finanziarie globali, la riduzione dei tassi di interesse prevista per il 2024, l’imminente halving del BTC e il raggiungimento di un punto di minimo nel novembre 2022. Pertanto, l’andamento del BTC prima del quarto halving dovrebbe essere più forte.