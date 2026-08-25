Primaonline ha recentemente diffuso i nuovi dati Comscore che fotografano l’andamento dei siti editoriali più seguiti in Italia. Analizzare queste classifiche mensili può essere molto importante per comprendere i macro-trend del mercato digitale; tuttavia,per una newsroom, è ancora più essenziale poter misurare le proprie performance in modo dettagliato e continuo.

È proprio in questo contesto che si inseriscono soluzioni come Publytics: l’Analytics pensato per editori che ti permette di monitorare il sito nel pieno rispetto della privacy degli utenti, offrendo un tracciamento cookieless e 100% GDPR compliant. Grazie a uno script leggero e a una dashboard estremamente intuitiva, avrai sempre sotto mano le metriche fondamentali per la tua testata. Se cerchi una piattaforma veloce e sicura per valorizzare i dati del tuo sito, scopri tutte le potenzialità di Publytics qui.

Di seguito ti presentiamo i risultati aggiornati di giugno 2026 (resi noti a fine luglio), con la top 20 dei siti italiani che hanno registrato i migliori livelli di engagement e traffico.

In generale, nel confronto mese su mese, si registra un calo delle audience sui siti proprietari in vista del periodo estivo, ampiamente compensato e sostenuto dal traffico generato dai social network, che in molte categorie si confermano il vero motore trainante.

# MEDIA CATEGORIA V.U. GIUGNO 2026 (000) V.U. MAGGIO 2026 (000) VAR. % 1 RaiNews News 35.427 33.932 4 2 Citynews News 30.028 29.398 2 3 Sky Sport Sites Sport 24.257 26.845 -10 4 Sky TG24 Sites News 22.445 25.277 -11 5 GIALLOZAFFERANO.IT Cibo 20.067 21.348 -6 6 News Mediaset Sites Aggregato 17.772 19.550 -9 7 FANPAGE.IT News 15.072 14.196 6 8 MSN Aggregato 13.690 13.267 3 9 Sport Network Aggregato 13.032 14.174 -8 10 ANSA.IT News 12.254 11.761 4 11 VANITYFAIR.IT Lifestyles 11.188 13.174 -15 12 Mypersonaltrainer Salute 11.459 10.972 4 13 QuotidianoNazionale Aggregato 9.756 8.256 18 14 Caffeina Media Aggregato 9.105 9.130 0 15 The Wom Aggregato 9.050 10.016 -10 16 ADNKRONOS.COM News 8.904 11.531 -23 17 ILSOLE24ORE.COM News 8.852 9.412 -6 18 Fattoincasadabenedetta.it (*) Cibo 8.049 7.708 4 19 Fytur Gruppo Valica S.p.a. Aggregato 8.271 7.952 4 20 VOGUE.IT Lifestyles 7.169 9.146 -22

(La lista integrale con i primi 100 siti web del report Primaonline è consultabile in fondo all’articolo).

Durante il mese di giugno 2026, lo scenario digitale italiano ha registrato l’impatto dei primi trend estivi. Si nota subito l’assenza di grandi boost sportivi (probabilmente a causa della mancata partecipazione dell’Italia ai Mondiali e all’uscita di scena di Sinner al Roland Garros), compensata in parte dal mondo del calciomercato e dalle solite solide performance dei siti di intrattenimento e informazione.

Categoria News

Il comparto dell’informazione riafferma la propria centralità e dimostra quanto i social siano diventati fondamentali. Al primo posto svetta RaiNews, che segna un incremento del 4% totalizzando 35,4 milioni di visitatori unici. È interessante notare come la distribuzione sulle piattaforme terze permetta all’informazione pubblica di registrare un livello di Social Incremental Reach stellare (vedi pdf completo a pie articolo).

Citynews consolida saldamente la seconda posizione superando i 30 milioni di visitatori mensili (+2% complessivo), distinguendosi ancora una volta come il primo operatore di news per traffico diretto. Da evidenziare anche l’ottimo andamento di Fanpage.it, che cresce del 6% arrivando a oltre 15 milioni di visitatori.

Categoria Sport

La categoria Sport sconta un mese segnato da un calo rispetto ai massimi stagionali: hanno pesato molto l’assenza della Nazionale Azzurra alla Coppa del Mondo FIFA 2026 e la fine del campionato.

Nonostante una contrazione del -10% su base mensile, Sky Sport Sites si attesta saldamente al comando raggiungendo 24,2 milioni di visitatori, confermando la prima posizione. Al secondo posto di settore troviamo il Gruppo Sport Network, che si posiziona nono nella classifica generale con 13 milioni di utenti unici. I brand legati al calciomercato sono gli unici che godono di un picco di traffico grazie all’inizio delle trattative estive.

Categoria Lifestyle e Food

Anche il comparto Lifestyle vede una flessione sui siti proprietari, ma mantiene un’altissima fedeltà da parte dell’utenza social.

VanityFair.it difende la leadership con 11,1 milioni di visitatori unici, seguita da Vogue.it a quota 7,1 milioni.

Il settore Food sconta un impercettibile calo complessivo web (-6% per il leader), che viene però bilanciato da ottime metriche social. GialloZafferano.it si conferma il punto di riferimento incontrastato della categoria con oltre 20 milioni di visitatori unici, mentre in seconda posizione (18esima generale) regge molto bene Fattoincasadabenedetta.it (*), che stabilizza la propria impronta digitale raggiungendo una platea di 8 milioni di utenti unici e un +4% di traffico.

Di seguito la classifica completa di giugno 2026.