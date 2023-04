Buon Doge Day! Tutto quello che c’è da sapere sulla famosa moneta meme

La storia

Dogecoin è la prima e probabilmente la più famosa «moneta meme» al mondo. È stata fondata nel 2013 dagli ingegneri informatici Billy Marcus e Jackson Palmer. Tra l’altro, hanno impiegato solo 2 ore per crearla!

Creata originariamente per scherzo, questa moneta si è ispirata al «Doge meme» di una foto di uno Shiba Inu di nome Kabosu, che è diventata virale su Internet, venendo modificata e riutilizzata ironicamente nei tweet.

Sebbene la maggior parte di queste criptovalute non sia destinata a essere presa sul serio, Dogecoin ha guadagnato popolarità, dando il via a una nuova tendenza di monete meme basate sui cani, come Shiba inu (SHIB), baby doge coin (BABYDOGE) o Corgicoin (CORGI).

Ha anche la più grande crypto-comunità, che crede e sostiene veramente la crescita di questa moneta.

Infatti, dopo l’enorme hack del dicembre 2013, la comunità ha lanciato un’iniziativa chiamata ’Save Dogemas’ per chiedere donazioni per rimborsare gli utenti che erano stati derubati. L’iniziativa ha funzionato, poiché il prezzo è salito enormemente nel gennaio 2014, raggiungendo 0,0018 dollari, con un aumento di 7 volte rispetto al valore iniziale di 0,00026 dollari.

Un’altra azione degna di nota è stata quella del 2014, quando la comunità ha raccolto 55.000 dollari per il pilota NASCAR Josh Wise. Per ringraziarlo, ha apposto il simbolo di Dogecoin sulla sua auto.

Celebrità che sostengono Dogecoin

Il prezzo della Dogecoin è anche fortemente influenzato dalle azioni di influencer e celebrità che mostrano il loro sostegno attraverso i post sui social media. Elon Musk è sicuramente uno dei più influenti.

Fin dall’inizio ha twittato ripetutamente su Dogecoin e ha anche annunciato la ’Missione DOGE-1 sulla Luna’ con SpaceX, pianificando il lancio di un satellite chiamato DOGE-1, che sarà pagato esclusivamente in Dogecoin.

Inoltre, Elon sta giocando a Hump and Dump sostituendo recentemente il logo dell’uccello blu di Twitter con il logo di Dogecoin. Di conseguenza, il Dogecoin ha scambiato sopra 0,08 dollari per 10 giorni consecutivi e ha registrato 100.000 transazioni giornaliere per 2 giorni consecutivi. Poco dopo la scomparsa del logo da Twitter, la moneta è scesa di nuovo.

Il Giorno del Doge

Il Doge Day è stato creato dalla comunità con l’obiettivo di spingere il valore della moneta meme verso nuove vette. Non è chiaro perché sia stata scelta la data del 20 aprile, famosa per essere il ’giorno dell’erba’, ma presumiamo che sia in qualche modo legata a Elon Musk.

leggi anche Perché Elon Musk ha sostituito il logo di Twitter con quello del Dogecoin?

Non possiamo prevedere come reagirà il Doge in quel giorno, ma è sempre una buona occasione per festeggiare e mostrare il proprio impegno verso la comunità partecipando alle ultime tendenze su Tiktok, Instagram o Twitter.

Inoltre, se siete interessati a mettere le mani sulla famosa moneta meme, tenete gli occhi aperti, poiché gli scambi di criptovalute, come Bitget o Pancakeswap, tendono a preparare campagne e promozioni speciali in quel giorno.