Bond oggi – Il nuovo CCT, se comprato sotto 100, può essere un affare
Lorenzo Raffo
8 maggio 2026
In ottica sia di probabile veloce rialzo dei tassi In ottica sia di probabile veloce rialzo dei tassi BCE sia di titolo governativo a bassa volatilità.
Per ora niente è certo ma – secondo le previsioni degli analisti – la BCE potrebbe aumentare i tassi di 25 pb già a giugno. Molto dipenderà dalle notizie relative all’inflazione in area euro che si susseguiranno nelle prossime settimane.
Non dedichiamo altro spazio al tema, su cui la discussione è aperta, e passiamo a valutare se sarà quella un’occasione per puntare sui bond a tasso variabile. Che di fatto non sono più così numerosi come in passato. L’unica tipologia liquida di t.v. resta infatti quella dei governativi italiani conosciuti come CCT.
Non si tratta certamente di titoli ad alta remuneratività ma si caratterizzano per svolgere un ruolo protettivo in un quadro comunque incerto di evoluzione delle politiche monetarie. I Cct attualmente quotati su Borsa Italiana sono nove e quasi tutti con prezzi sopra 100. Non volendo accettare questa realtà l’unica opzione da valutare sta nel CCT Ap2036, di recente esordio. Lo esaminiamo in tutte le sue caratteristiche.
|Emittente
|Repubblica Italiana
|Rating emittente
|BBB+
|Denominazione emissione
|CCT-Eu Fr Eur6m+0,8% Ap2036
|Isin
|IT0005707689
|Valuta
|Eur
|Struttura
|Tasso variabile (Euribor 6 mesi + 0,80%)
|Data emissione
|15/4/2026
|Data scadenza
|15/4/2036
|Eventuale “call” (rimborso anticipato)
|No
|Struttura dopo call (se non esercitata)
|//
|Importo globale
|3,5 miliardi Eur
|Taglio minimo
|1.000 Eur
|Periodicità pagamento cedole
|Semestrale: ad aprile e ottobre di ogni anno
|Quotazione attuale
|Su 100 Eur (apertura seduta 7/5 a 100,01)
|Cedola in corso
|3,237%
|Rendimento lordo in corso
|3,23%
|Aliquota fiscale
|12,5%
|Rendimento netto in corso
|2,82%
|Quotazione max da debutto
|100,04 Eur
|Quotazione min da debutto
|98,99 Eur
|Liquidità
|Elevata (spread bid-ask circa 10 pb)
|Volatilità
|Bassa
|Mercato di quotazione
|Mot
|Duration
|0,50, valore molto contenuto
|Analisi grafica
|Trend laterale
|Rischio tassi
|No
|Rischio cambio
|No
|Rischio volatilità
|No
|Classe di redditività (da 1 molto bassa a 7 molto alta)
|3 (valutazione relativa allo scenario in corso)
|Prezzo acquisto preferibile
|Sui 100 Eur
|Punti forti
|-Si distingue per la bassa volatilità delle quotazioni, tipica dei t.v.
- Svolge bene il ruolo di “hedge” dal rischio di rialzo dei tassi d’interesse
-Indicizzato all’Euribor 6 mesi
|Punti deboli
|-Scadenza lunga
-Rendimento allineato ai tassi Bce e niente più
-Lo spread aggiuntivo dello 0,80% è minore rispetto a quello di altri Cct
|Gli antagonisti
|Quasi solo i vari Cct, che quotano però sopra 100
|A chi si rivolge
|A chi disponga di un portafoglio diversificato e voglia cautelarsi anche con un titolo a tasso variabile
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