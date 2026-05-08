Bond oggi – Il nuovo CCT, se comprato sotto 100, può essere un affare

Per ora niente è certo ma – secondo le previsioni degli analisti – la BCE potrebbe aumentare i tassi di 25 pb già a giugno. Molto dipenderà dalle notizie relative all’inflazione in area euro che si susseguiranno nelle prossime settimane.

Non dedichiamo altro spazio al tema, su cui la discussione è aperta, e passiamo a valutare se sarà quella un’occasione per puntare sui bond a tasso variabile. Che di fatto non sono più così numerosi come in passato. L’unica tipologia liquida di t.v. resta infatti quella dei governativi italiani conosciuti come CCT.

Non si tratta certamente di titoli ad alta remuneratività ma si caratterizzano per svolgere un ruolo protettivo in un quadro comunque incerto di evoluzione delle politiche monetarie. I Cct attualmente quotati su Borsa Italiana sono nove e quasi tutti con prezzi sopra 100. Non volendo accettare questa realtà l’unica opzione da valutare sta nel CCT Ap2036, di recente esordio. Lo esaminiamo in tutte le sue caratteristiche.