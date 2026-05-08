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Bond oggi – Il nuovo CCT, se comprato sotto 100, può essere un affare

Lorenzo Raffo

8 maggio 2026

In ottica sia di probabile veloce rialzo dei tassi In ottica sia di probabile veloce rialzo dei tassi BCE sia di titolo governativo a bassa volatilità.

Bond oggi – Il nuovo CCT, se comprato sotto 100, può essere un affare

Per ora niente è certo ma – secondo le previsioni degli analisti – la BCE potrebbe aumentare i tassi di 25 pb già a giugno. Molto dipenderà dalle notizie relative all’inflazione in area euro che si susseguiranno nelle prossime settimane.

Non dedichiamo altro spazio al tema, su cui la discussione è aperta, e passiamo a valutare se sarà quella un’occasione per puntare sui bond a tasso variabile. Che di fatto non sono più così numerosi come in passato. L’unica tipologia liquida di t.v. resta infatti quella dei governativi italiani conosciuti come CCT.

Non si tratta certamente di titoli ad alta remuneratività ma si caratterizzano per svolgere un ruolo protettivo in un quadro comunque incerto di evoluzione delle politiche monetarie. I Cct attualmente quotati su Borsa Italiana sono nove e quasi tutti con prezzi sopra 100. Non volendo accettare questa realtà l’unica opzione da valutare sta nel CCT Ap2036, di recente esordio. Lo esaminiamo in tutte le sue caratteristiche.

Emittente Repubblica Italiana
Rating emittente BBB+
Denominazione emissione CCT-Eu Fr Eur6m+0,8% Ap2036
Isin IT0005707689
Valuta Eur
Struttura Tasso variabile (Euribor 6 mesi + 0,80%)
Data emissione 15/4/2026
Data scadenza 15/4/2036
Eventuale “call” (rimborso anticipato) No
Struttura dopo call (se non esercitata) //
Importo globale 3,5 miliardi Eur
Taglio minimo 1.000 Eur
Periodicità pagamento cedole Semestrale: ad aprile e ottobre di ogni anno
Quotazione attuale Su 100 Eur (apertura seduta 7/5 a 100,01)
Cedola in corso 3,237%
Rendimento lordo in corso 3,23%
Aliquota fiscale 12,5%
Rendimento netto in corso 2,82%
Quotazione max da debutto 100,04 Eur
Quotazione min da debutto 98,99 Eur
Liquidità Elevata (spread bid-ask circa 10 pb)
Volatilità Bassa
Mercato di quotazione Mot
Duration 0,50, valore molto contenuto
Analisi grafica Trend laterale
Rischio tassi No
Rischio cambio No
Rischio volatilità No
Classe di redditività (da 1 molto bassa a 7 molto alta) 3 (valutazione relativa allo scenario in corso)
Prezzo acquisto preferibile Sui 100 Eur
Punti forti -Si distingue per la bassa volatilità delle quotazioni, tipica dei t.v.
- Svolge bene il ruolo di “hedge” dal rischio di rialzo dei tassi d’interesse
-Indicizzato all’Euribor 6 mesi
Punti deboli -Scadenza lunga
-Rendimento allineato ai tassi Bce e niente più
-Lo spread aggiuntivo dello 0,80% è minore rispetto a quello di altri Cct
Gli antagonisti Quasi solo i vari Cct, che quotano però sopra 100
A chi si rivolge A chi disponga di un portafoglio diversificato e voglia cautelarsi anche con un titolo a tasso variabile

Lorenzo Raffo

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