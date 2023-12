Bitcoin 2024: la crescita potenziale del 1200% di ORDI e il ruolo cruciale della rete Lightning

Il rapporto di Bitget Reserach, il dipartimento di ricerca di Bitget, la società di scambio di criptovalute e Web3 leader a livello mondiale, offre spunti per gli investitori e delinea le potenziali tendenze tecnologiche e finanziarie future del Bitcoin e dei suoi asset all’interno della rete per il 2024.

Considerando il futuro contesto macroeconomico e le condizioni di mercato, l’ecosistema Bitcoin presenta prospettive promettenti. Non solo le criptovalute più popolari, come BTC e ORDI, hanno un notevole potenziale di rivalutazione, ma ci saranno anche nuove opportunità per le monete 100x all’interno dell’ecosistema Bitcoin.

Sebbene il volume di scambi nel mercato dei Bitcoin NFT sia aumentato, la sua scala attuale rimane relativamente piccola, indicando il potenziale previsto per una crescita di oltre 100x in futuro. Allo stesso tempo, si prevede che la Lightning Network fungerà da supporto tecnologico principale per una più ampia adozione dei pagamenti in Bitcoin nel breve e medio termine.

Combinando le analisi di cui sopra, Bitget Research fa sei previsioni principali sulle tendenze future dell’ecosistema Bitcoin.

Previsioni

Se l’ecosistema Bitcoin continua a espandersi, l’aumento della domanda di Bitcoin potrebbe portare il prezzo del BTC a superare i massimi precedenti nel prossimo mercato toro, raggiungendo potenzialmente i 100.000 dollari.

In quanto moneta leader dell’ecosistema Bitcoin, ORDI si collocherà tra le prime 30 per capitalizzazione di mercato nel prossimo mercato toro.

Le dimensioni del mercato Bitcoin NFT cresceranno di oltre 100 volte in futuro.

Le opportunità per le monete 100x appariranno su protocolli come Ordinals, Atomicals o Taproot Assets.

A breve termine, l’ecosistema Bitcoin manterrà lo status di ’un progetto, una soluzione di protocollo’, favorendo una varietà di protocolli Bitcoin. A lungo termine, all’interno dell’ecosistema emergerà una macchina virtuale BTC, che unirà gli ambienti di compilazione degli sviluppatori.

La Lightning Network sarà la più grande base tecnica a sostegno della continua adozione dei pagamenti in BTC, con un numero maggiore di asset da emettere su di essa.



Punti di forza:

ORDI:essendo una delle memecoin più popolari sulla rete BTC, è probabile che ORDI continui la sua crescita esponenziale. Attualmente, il market cap di ORDI si aggira intorno ai 400 milioni di dollari, il che suggerisce una crescita potenziale del 1200% rispetto ai 4,9 miliardi di dollari del market cap di SHIB, la principale memecoin ETH. Tuttavia, l’introduzione del protocollo Ordinals, pur offrendo nuove funzionalità alla rete BTC, comporta anche delle sfide. Gli Ordinals funzionano incorporando dati nelle singole transazioni Bitcoin, occupando uno spazio considerevole per i blocchi e aumentando la complessità dell’utilizzo della rete Bitcoin, poiché gli Ordinals mappano BRC-20 e Ordinals NFT su specifici Satoshi. Questi ostacoli richiedono un’attenzione collettiva da parte della comunità e degli sviluppatori.

Miglioramento dei ricavi dei minatori: Il lancio del protocollo Ordinals ha incrementato in modo significativo i guadagni dei minatori di Bitcoin negli ultimi tre mesi, con la percentuale di guadagno derivante dalle commissioni on-chain che è aumentata gradualmente dall’1,7% di agosto a un picco del 19,57% il 10 novembre. Questi miglioramenti nei guadagni dei minatori porteranno, a loro volta, a un ulteriore sostegno della classe di attività BRC-20 e dell’ecosistema Bitcoin da parte della comunità dei minatori, fortemente capitalizzata.

Lightning Networkè destinato a essere il principale supporto tecnologico per una più ampia adozione dei pagamenti in Bitcoin nel breve e medio termine, grazie all’elaborazione quasi istantanea delle transazioni e alle nuove opzioni di micropagamento nell’economia digitale. Tuttavia, la creazione e il mantenimento di canali sulla Lightning Network sono più complessi della conduzione di semplici transazioni in Bitcoin. Pertanto, gli utenti devono capire come aprire, gestire e chiudere i canali, aumentando la barriera d’ingresso per una più ampia adozione dei pagamenti in Bitcoin.

Potenziali colli di bottiglia:Se l’ecosistema Bitcoin sia in grado di sostenere l’attuale traiettoria di crescita è difficile da prevedere, ma i dati indicano potenziali cambiamenti. In quanto criptovaluta globale, il Bitcoin rafforza il suo consenso con una maggiore accettazione. Tuttavia, potrebbero emergere dei colli di bottiglia all’interno dell’ecosistema per due motivi principali. In primo luogo, la limitata scalabilità del Bitcoin ostacola l’implementazione delle applicazioni, causando colli di bottiglia in questa fase e incidendo potenzialmente sul ritmo di sviluppo complessivo dell’ecosistema. In secondo luogo, gli sviluppatori di base di Bitcoin, per lo più conservatori, nutrono riserve su vari protocolli di asset all’interno dell’ecosistema Bitcoin. Se i prezzi scendono o l’innovazione si blocca, questa posizione potrebbe ostacolare lo sviluppo dell’ecosistema.

Nel complesso, considerando il futuro contesto macro e le condizioni di mercato, l’ecosistema Bitcoin mostra prospettive di sviluppo promettenti. Attività come BTC, ORDI e Bitcoin NFT hanno un notevole potenziale di crescita, con nuove opportunità per le monete 100x all’interno dell’ecosistema Bitcoin. La Lightning Network è destinata a fungere da spina dorsale tecnica primaria per facilitare una più ampia adozione dei pagamenti in Bitcoin.

"Questo rapporto approfondito è una fonte inestimabile, che fornisce approfondimenti storici sullo sviluppo della rete Bitcoin e prospettive uniche sui potenziali scenari futuri. Le profonde intuizioni del rapporto giocheranno un ruolo fondamentale nel guidare il piano globale di Bitget per il miglioramento dei prodotti e della piattaforma’, ha dichiarato Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget. ’Bitget rimane ferma nel suo impegno a sostenere e far progredire queste tendenze all’interno dell’ecosistema Bitcoin in evoluzione e dell’industria Web 3’."

In linea con gli sforzi di Bitget per sostenere lo sviluppo dell’ecosistema BTC, Bitget Wallet si concentra strategicamente sull’espansione del suo supporto all’ecosistema Bitcoin. Oltre a offrire funzionalità di base come il supporto per la gestione degli asset in BTC, gli swap e l’on-ramping, Bitget Wallet offre anche la compatibilità con Taproot e il trasferimento di asset per i token BRC-20 e gli NFT.

Gli utenti possono seguire le tendenze del mercato su Bitget Swap e interagire con i progetti più popolari sul browser DApp di Bitget Wallet. In futuro, Bitget Wallet si concentrerà sulle prospettive di mercato a medio e lungo termine dell’ecosistema Bitcoin e lavorerà per migliorare sia la sua infrastruttura tecnologica che le caratteristiche del prodotto. Ciò include anche maggiori investimenti in aree chiave come Lightning Network, Nostr e Taproot Assets, iscrizioni BRC-20 e ARC-20.