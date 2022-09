Stellantis spinge sull’elettrico e il riciclo: Mirafiori hub di economia circolare, l’obiettivo è triplicare la produzione

Lo stabilimento automobilistico di Mirafiori a Torino diventa più green. Lo prevedono gli ultimi due accordi firmati da Stellantis, il gruppo italo-americano e francese guidato dall’amministratore delegato Carlos Tavares. Accordi con cui l’azienda vuole rilanciare lo storico sito piemontese, che fu centrale per la Fiat.

Il primo accordo è tra il gruppo Fca-Psa e il partner di joint venture, Punch Powertrain. Prevede di aumentare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) di futura generazione e riguarda i veicoli ibridi e gli ibridi elettrici plug-in.

L’investimento sull’elettrico

L’obiettivo è venire in contro alla domanda di auto elettriche che sta crescendo, oltre che rispondere agli obiettivi green del piano strategico Dare Forward 2030. Nello stabilimento di Torino, quindi, si metterà questo impianto aggiornato che integrerà la capacità produttiva del centro di Metz, in Francia.

Il nuovo sito potrà partire nel 2024 e diventerà, proprio con il “gemello” francese, fornitore di tutti gli stabilimenti Stellantis in Europa. In entrambi i siti si punta a produrre 600mila trasmissioni elettrificate eDCT, come ha confermato Tavares, e l’investimento “sarà a due cifre”.

Mirafiori diventa hub del riciclo

Il secondo accordo prevede che Mirafiori ospiti il principale centro per l’economia circolare di Stellantis, che sarà lanciato l’anno prossimo. Le attività previste sono: ricondizionamento e smantellamento di veicoli, oltre alla rigenerazione dei componenti. Come unità di business indipendente dovrebbe generare un fatturato di oltre 2 miliardi di euro nel 2030.

I nuovi obiettivi per lo stabilimento torinese

Aggiornati, dunque, gli obiettivi Stellantis per Mirafiori, dove si punta anche a triplicare la produzione della Fiat 500 elettrica nello stabilimento torinese, ad avere una produzione più compatta, a fare nuove assunzioni e a produrre energia all’interno dei suoi siti produttivi. Si potrebbe così passare dalle 45mila auto prodotte nel 2021 a più di 120mila. Per raggiungere questo target ci potrebbero essere nuove assunzioni, come confermato da Tavares. Secondo la Uilm l’azienda potrebbe richiedere 550 figure entro il 2025, proprio grazie al nuovo polo per la rigenerazione di componenti e il ricondizionamento/smantellamento dei veicoli.