Will Sanremo 2023: chi è, cosa canta e brani famosi

Will, superata la finalissima di Sanremo Giovani, si è conquistato un posto fra i Big ed è pronto per gareggiare a Sanremo 2023. L’attesa sta quasi per giungere al termine ma la curiosità è davvero tanta, ecco cosa si sa su Will e la sua carriera.

Chi è Will, in gara per il festival di Sanremo 2023 e cosa canta

Will è riuscito a far parte dei vincitori della categoria Giovani grazie al brano Le cose più importanti. Il suo nome d’arte non è altro che un’abbreviazione del nome reale, cioè William Busetti. Il suo inedito Stupido è in gara fra i 28 brani partecipanti al Festival e, per stemperare l’attesa, il cantante ha lasciato quale anticipazione a riguardo.

Will ha scritto il brano al termine della pandemia di Covid e, dopo un primo periodo di incertezza, lo ha ripreso per portarlo al termine. Stupido non è stato scritto in vista della partecipazione al Festival, ma nonostante questo ha richiesto un lavoro piuttosto lungo e impegnativo. L’obbiettivo di Will era infatti quello di raccontare l’amore in modo universale, comprensibile e significativo per tutto il pubblico e non solo per quello più giovane. Proprio per questo motivo il brano ha subito un momento di abbandono, causato dal timore che fosse troppo differente rispetto allo stile abituale del cantante.

Will ha spiegato che il titolo della canzone si addice ad alcuni dei comportamenti avuti nella vita, delle stupidaggini , e anche se non ha potuto raccontare troppi dettagli, ha portato un esempio della sua vita privata. Il cantante ha infatti raccontato di una volta in cui, in seguito di un litigio con la fidanzata di allora, si era messo alla guida di notte per parlarle subito. Purtroppo le cose non sono andate come programmate, perché il cantante una volta arrivato a destinazione si è addormentato e la fidanzata l’ha trovato, ancora dormiente sul sedile, soltanto la mattina dopo.

Comunque, Will si è detto comprensibilmente molto emozionato per la sua partecipazione al Festival, perciò spera di essere il più preparato possibile e cantare al meglio delle sue possibilità accompagnato dall’orchestra. Secondo Will è importante dimostrare rispetto a un palco importante come quello dell’Ariston, capace di portare allo stesso tempo gioie, dolori e insegnamenti. Per questo motivo il cantante si è detto molto orgoglioso del successo riscosso a Sanremo Giovani, soprattutto perché il brano vincente, Le cose più importanti, si distacca notevolmente dal suo genere discografico abituale.

Will, carriera e brani più famosi

Will nasce nel 1999 a Vittorio Veneto e sin da bambino dimostra talento e determinazione, che si esprimono appieno nella passione per il calcio. Sport per cui appare anche piuttosto portato, con eccezionali risultati sul campo. Ben presto, però, Will si avvicina al mondo della musica. Nei primi anni di liceo inizia a scrivere da solo i primi testi, con molti rimandi alle canzoni rap italiane. La musica, racconta Will, gli ha permesso in quegli anni di sfogarsi e svagarsi, sognando realtà diverse dalla monotona vita di provincia.

La scrittura costante e l’attento ascolto di vari artisti permettono a Will di ottenere i primi successi molto presto. Dopo aver pubblicato le sue prime canzoni nel 2019, infatti, nel 2020 arriva il primo disco di platino. Si tratta del brano Estate, liberamente ispirato al capolavoro di Lewis Capaldi, Someone you loved.

Nel mese di giugno 2022 Will pubblica il suo primo Ep: Chi sono veramente, che è seguito da un breve tour invernale nelle principali città d’Italia. Infine, superato Sanremo Giovani, il giovane cantante è pronto per il palco dell’Ariston ma i suoi progetti non si fermano qui. Dopo Sanremo, infatti, inizierà il tour del suo nuovo album, che conterrà anche l’inedito sanremese. Stupido tour venti23 debutterà il 3 maggio a Milano.