Superbonus, chi dovrà restituire le somme all’Agenzia delle Entrate?

Cosa cambia nella conversione del decreto Superbonus? Chi rischia di dover restituire all’Agenzia delle Entrate le somme già ricevute?

Il decreto Superbonus (o salva-spese - decreto 212 del 2023) prevede che non vi sia perdita di benefici nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi entro il 31 dicembre 2023, ma a condizione che vi sia un SAL, stato di avanzamento dei lavori, del 60%. Non è necessario quindi il recupero attraverso i lavori svolti di due classi energetiche.

La misura adottata blocca il recupero delle relative somme da parte dell’Agenzia delle Entrate per i lavori del 110% realizzati (almeno al 60%) ma non ultimati al 31 dicembre 2023.

Vi è però un’omissione all’interno del decreto, o almeno così è considerata, cioè tale beneficio si applica solo ai contribuenti che hanno optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura, di conseguenza, non trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia pagato i lavori e portato in detrazione le spese.

La ratio della norma è evitare che i soggetti che si sono trovati in modo incolpevole con i lavori bloccati a causa delle difficoltà delle imprese nell’ultimarli, si ritrovino, oltre al danno di avere un immobile in cantiere, in molti casi anche senza la possibilità di vivere negli stessi e quindi pagando canoni di locazione, anche a dover rimborsare somme all’Agenzia delle Entrate.

Il limite però è stato evidentemente notato da pochi. La questione, infatti, è stata sollevata in aula dalla deputata del Pd ed ex sottosegretario all’Economia, Maria Cecilia Guerra, che ha chiesto al Governo di confermare la sua interpretazione delle norme del decreto Superbonus.

Molti speravano in una smentita, ma così non è stato. Il Governo ha, infatti, confermato che lo scudo previsto nel decreto Superbonus, effettivamente non trova applicazione per i contribuenti che hanno scelto le detrazioni fiscali in proprio. Costoro rischiano quindi di dover restituire i soldi delle detrazioni fiscali.

Il problema è di coperture, infatti è stato promesso un intervento specifico in merito nei prossimi mesi. Lo stesso è posticipato perché è necessario valutare l’andamento della spesa del bonus 110%. Non si è quindi trattato di una svista.

Conversione decreto Superbonus, respinti gli emendamenti per il bonus barriere architettoniche

Continua la linea dura sul Superbonus, infatti il Governo ha respinto tutti gli emendamenti presentati al decreto Superbonus, particolare attesa vi era per quelli inerenti il bonus barriere architettoniche.

Il decreto Superbonus, per il bonus barriere architettoniche ha introdotto importanti novità, cioè la restrizione degli interventi che possono ottenere i benefici. Questa restrizione ha portato a una pesante limitazione degli interventi agevolabili, con esclusione della sostituzione degli infissi e rifacimento bagni. Gli interventi agevolabili restano:

installazione ascensori;

installazione servoscala e piattaforme elevatrici;

eliminazione rampe.

Gli emendamenti presentati miravano a ripristinare tali agevolazioni, ma come visto, sono stati respinti. Si trattava di misure utili perché per il bonus barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025, come stabilito dalla legge di bilancio per il 2023, sono ancora in vigore cessione del credito e sconto in fattura.

Anche su queste agevolazioni vi è però stata una tagliola. La cessione del credito e lo sconto in fattura sono ottenibili solo in caso di presenza di un disabile nel nucleo, senza limiti di reddito. Per gli altri contribuenti si possono ottenere solo in caso di reddito inferiore a 15.000 euro. Infine, cessione del credito e sconto in fattura sono attivi per gli interventi negli edifici condominiali.