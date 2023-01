Serie A, partite Sky e Dazn oggi: dove vedere in diretta tv e streaming la 19esima giornata

Quali sono le partite della Serie A che saranno trasmesse oggi da Sky? Da quando sono stati assegnati i diritti televisivi del nostro massimo campionato di calcio, questa è la domanda che puntualmente ritorna tra i tanti tifosi del Belpaese.

Come ben noto infatti tutte le partite della Serie A sono trasmesse da Dazn, con sette incontri per ogni giornata in esclusiva e tre invece in co-esclusiva con Sky. Capire quali match ogni volta sono visibili in diretta tv anche tramite la piattaforma satellitare e in streaming tramite le varie app, spesso non è semplice.

Vediamo allora nel dettaglio quali sono le partite di Serie A della 19^ giornata che si disputeranno oggi lunedì 23 e domani martedì 24 gennaio, che saranno trasmesse in diretta da Sky e invece quali saranno in esclusiva su Dazn.

Serie A: le partite su Sky

Come detto in ogni giornata del campionato di Serie A ci sono tre partite che vengono trasmesse in co-esclusiva da Sky. Per quanto riguarda la 19^ giornata, che si disputerà anche nei giorni del 23 e del 24 gennaio, questi sono i tre incontri che andranno in onda anche sull’emittente satellitare.

Fiorentina-Torino : sabato 21 gennaio ore 20:45 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport canale 251)

: sabato 21 gennaio ore 20:45 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport canale 251) Sampdoria-Udinese : domenica 22 gennaio ore 12:30 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport canale 251)

: domenica 22 gennaio ore 12:30 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport canale 251) Inter-Empoli: lunedì 23 gennaio ore 20:45 (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251)

Per gli amanti dello streaming, queste partite verranno trasmesse in diretta anche tramite le piattaforme Sky Go e Now Tv; naturalmente per poter vedere gli incontri è necessario essere in possesso delle credenziali d’accesso.

Il palinsesto completo Dazn e Sky

Questo invece è il calendario completo delle partite della 19^ giornata della Serie A con tutti gli incontri trasmessi da Dazn o anche da Sky.

Sabato 14 gennaio

Verona-Lecce 2-0

Salernitana-Napoli 0-2

Fiorentina-Torino 0-1

Domenica 15 gennaio

Sampdoria-Udinese 0-1

Monza-Sassuolo 1-1

Spezia-Roma 0-2

Juventus-Atalanta 3-3

Lunedì 16 gennaio

Bologna-Cremonese 20:45

Inter-Empoli 20:45

Martedì 24 gennaio

Lazio-Milan 20:45

Ricordiamo che a febbraio la Serie A tornerà a essere intervallata, oltre che dalla Coppa Italia, anche dalle Coppe europee che vedono ben sette italiane ancora in corsa.