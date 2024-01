Serie A, calciomercato invernale 2024: tabellone acquisti e cessioni ufficiali

Calciomercato invernale 2024 Serie A, il tabellone degli acquisti e delle cessioni ufficiali: tutti gli affari conclusi di questa sessione che ha preso il via lo scorso 2 gennaio e si concluderà il prossimo 31 gennaio.

Con la Serie A giunta ormai al giro di boa del suo campionato, tutte le attenzioni sono rivolte anche al calciomercato invernale che andrà in scena per tutto il mese di gennaio, con le stesse date adottate anche nella quasi totalità del resto d’Europa. Fari puntati però anche sull’Arabia Saudita dove il portafoglio sembrerebbe essere ancora gonfio: il gong alle trattative in questo caso suonerà un giorno prima che in Italia, il 30 gennaio.

In Serie A invece sembrerebbero essere poche le squadre con a disposizione un buon budget da spendere durante questa sessione di calciomercato, con anche big del calibro di Juventus, Inter e Roma, che sono frenate da esigenze di bilancio.

Tutte le squadre però appaiono intenzionate a puntellare la proprie rose e, nel caso di alcuni club più in difficoltà in classifica, letteralmente a rivoluzionare la squadra nel tentativo di garantirsi la permanenza in massima serie. Senza creare false illusioni, sarà improbabile vedere nei prossimi giorni grandi colpi di mercato, ma sono diversi gli affari già conclusi e tanti quelli in via di definizione.

Per essere sempre aggiornato sugli acquisti e sulle cessioni delle squadre della Serie A, ecco per voi il tabellone completo del calciomercato invernale 2024.

Serie A: tabellone completo calciomercato invernale 2024

Vediamo allora il tabellone completo degli acquisti e delle cessioni riguardante il calciomercato invernale 2024 della Serie A, dove verranno inseriti solo gli affari ufficiali delle venti squadre.

Squadra Acquisti Cessioni Atalanta Isak Hien (8,5 mln) / Bologna / / Cagliari / / Genoa / Silvan Hefti (p) Empoli / Lovro Stubljar (p) Fiorentina / / Frosinone Farès Ghedjemis (0,3 mln) Karlo Lulic; Michele Avella (p) Inter Tajon Buchanan (6 mln) / Juventus / / Lazio / / Lecce Eetu Mömmö (fp) / Milan Matteo Gabbia (fp) / Monza / / Napoli Pasquale Mazzocchi (3 mln) Eljif Elmas (24 mln) Roma / / Salernitana Mikael (fp) Pasquale Mazzocchi (3 mln) Sassuolo / / Torino / / Udinese / / Verona / Isak Hien (8,5 mln)

Oltre agli affari già conclusi, sono tante le trattative in corso in Serie A durante questa sessione di calciomercato. Il Napoli ora che ha chiuso per Pasquale Mazzocchi della Salernitana potrebbe dare il giovane Alessandro Zanoli al Genoa.

Ci sarebbe un accordo tra Emanuele Valeri della Cremonese - da tempo fuori rosa - e la Lazio, ma l’operazione potrebbe definirsi solo in estate. L’Udinese invece sta per rafforzare la sua difesa con l’argentino Lautaro Giannetti, con Nadir Zortea dell’Atalanta pronto a passare al Frosinone.

Aria di smobilitazione invece a Verona, dove dopo Isak Hien potrebbero salutare anche Martin Hongla (Granada), Koray Günter (Como), Cyril Ngonge (Fiorentina) e Filippo Terracciano che sarebbe conteso tra Milan e Juventus.

Un’autentica asta di calciomercato sarebbe in corso tra Lazio e Napoli per Lazar Samardzic dell’Udinese, mentre la Roma avrebbe superato il Frosinone nella corsa al giovane difensore juventino Dean Huijsen.