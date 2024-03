Riunione Fed, le previsioni. Tre tagli ai tassi nel 2024?

Si avvicina la riunione Fed del 20 marzo: cosa aspettarsi sulla decisione di politica monetaria?

L’attenzione è tutta rivolta alle previsioni relative ai tassi di interesse. La domanda che si pongono gli investitori e gli analisti è se questo meeting sarà quello di svolta, con una prima diminuzione del costo del denaro tanto attesa dai mercati finanziari globali.

La conferenza stampa di Powell e la pubblicazione del dot plot, che prevede l’evoluzione dei tassi di interesse nel corso del 2024 e fino al 2026, offriranno indicazioni cruciali ai trader e ai politici Usa. I mercati hanno infatti cambiato bruscamente previsioni sulla politica Fed, stimando prima un imminente taglio al costo del denaro in primavera per poi ridimensionare le attese su una potenziale mossa a partire dall’estate.

Con un’economia Usa ancora forte e un’inflazione in calo, ma non ai ritmi previsti, i tre tagli ai tassi attesi per il 2024 potrebbero essere messi di nuovo in discussione. Tutte le previsioni sulla riunione Fed del 20 marzo 2024.

leggi anche Perché le borse crescono nonostante le nuove prospettive sui tassi

Riunione Fed, cosa aspettarsi sui tassi?

Si prevede che la Federal Reserve lascerà i costi di finanziamento al livello massimo degli ultimi 23 anni, pari al 5,25-5,5%, respingendo le speranze degli investitori di un rapido taglio dei tassi di interesse.

La Fed ha aumentato i tassi per consumatori e imprese con lo scopo di contenere l’elevata inflazione. Ciò ha spinto al rialzo i tassi di mutui, carte di credito, prestiti auto e altre forme di prestito.

L’inflazione è diminuita significativamente rispetto al picco raggiunto a metà del 2022. Tuttavia, è ancora ben al di sopra del livello obiettivo del 2% della Fed.

La domanda che assilla investitori, economisti e politici è a che punto – e quanto velocemente – la banca centrale inizierà a tagliare i tassi per evitare di far precipitare l’economia in una recessione?

Jerome Powell ha dichiarato la scorsa settimana che la Fed potrebbe non essere lontana dal ridurre i tassi, ma una data certa non è stata mai annunciata.

Nonostante i dati sull’inflazione più caldi del previsto pubblicati questa settimana, è probabile che la banca centrale inizi a ridurre i costi di finanziamento entro la fine di giugno, con tagli cumulativi di 0,75 punti percentuali o 1 punto nel 2024, secondo il capo stratega del mercato globale presso Invesco, Hooper.

Anche Jenny Johnson, presidente e amministratore delegato di Franklin Templeton, si aspetta che la banca centrale inizi a tagliare i tassi quest’anno, anche se nella seconda metà del 2024, in occasione delle riunioni politiche della Fed di luglio o settembre.

Secondo gli strateghi di ING, i dati sulla crescita, l’occupazione e l’inflazione negli Stati Uniti rimangono troppo caldi perché la Federal Reserve possa contemplare imminenti tagli dei tassi di interesse, con alcuni commentatori che continuano a sostenere che la Fed ha ancora molto lavoro da fare per controllare l’inflazione. “Riteniamo che la prossima mossa sarà un taglio, molto probabilmente a giugno”, hanno scritto in una nota.

“È altamente improbabile che il FOMC adegui i tassi di interesse nella riunione di marzo, ma gli indizi sulle aspettative della Fed riguardo ai tempi e alla portata dei tagli dei tassi di interesse nel 2024 saranno attentamente monitorati dai mercati”, ha commentato Simon Moore su Forbes.

In una analisi, Fxstreet rileva che i tagli dei tassi previsti dalla Fed si basano sull’aspettativa che l’inflazione rimanga su una traiettoria discendente nonostante il rallentamento del processo di disinflazione. Questa tendenza ha ora iniziato a sembrare discutibile, poiché gli ultimi dati sull’indice dei prezzi al consumo suggeriscono che l’inflazione potrebbe stabilizzarsi prima di raggiungere l’obiettivo del 2% della Fed. Un taglio il 20 marzo non è contemplato nella maggioranza delle previsioni.

Attenzione al dot plot: tre tagli ai tassi nel 2024? Le previsioni

I riflettori dei mercati sono tutti già puntati sul dot plot aggiornato del FOMC, che sarà il punto focale della riunione di marzo.

Gli strateghi di ING hanno evidenziato che nell’aggiornamento delle previsioni di dicembre, la Fed ha segnalato di ritenere che tre tagli dei tassi da 25 punti base sarebbero il percorso più probabile da seguire per il 2024, con ulteriori tagli da 100 punti base previsti per il 2025. “Ci aspettiamo una serie simile di proiezioni alla riunione del FOMC del 20 marzo, con il messaggio che la Fed è propensa a tagliare i tassi entro la fine dell’anno, ma hanno bisogno di vedere più prove per giustificare tale azione”, hanno affermato gli analisti.

Ma quante volte diminuirà il costo del denaro la Federal Reserve? Basterebbero solo due dei sei membri del FOMC che passassero da un’attuale proiezione del 4,625% a una nuova stima al ​​rialzo o al ribasso per spostare il punto mediano da tre tagli dei tassi a due o quattro tagli dei tassi in 2024. Sospettiamo che il passaggio a due tagli dei tassi da tre costituisca un rischio maggiore, hanno previsto gli esperti di ING.

Sulla stessa linea d’onda anche Lindsey Piegza, capo economista di Stifel Financial. Egli ha affermato che non sarebbe una sorpresa vedere una dispersione più ampia che potrebbe portare la proiezione mediana della Fed da tre tagli per l’anno a soli due.

leggi anche Il dilemma sui tassi Fed continua dopo l’inflazione Usa

Moira McLachlan, senior investment strategist nel gruppo di strategie patrimoniali di AllianceBernstein, ha affermato che l’azienda si aspettava in precedenza cinque o sei tagli cumulativi dei tassi quest’anno, ma ora ne prevede tre o quattro.

Su Fxstreet si legge che esiste la possibilità che la proiezione mediana per il 2024 venga rivista da tre tagli dei tassi di 25 punti base a soli due. Ma anche se la proiezione mediana non venisse aggiornata, se un numero maggiore di partecipanti vedesse il tasso dei fondi Fed al 4,75% o superiore, ciò rifletterebbe un’inclinazione aggressiva.

Focus sull’economia Usa

Gli strateghi si aspettano che gli Stati Uniti evitino una recessione mentre affrontano la politica dei tassi di interesse, sperimentando quello che è noto in gergo economico come un “atterraggio morbido ”. Sarà davvero così?

La Fed ha dato il via al ciclo di inasprimento più rapido degli ultimi 40 anni partendo dal presupposto che una crescita inferiore al trend sarebbe stata necessaria per riportare l’inflazione verso il basso. Eppure, mese dopo mese, l’inflazione è rallentata, mentre il mercato del lavoro e la crescita sono rimasti resilienti.

Un anno fa, i funzionari della Fed dichiararono di aspettarsi una misera crescita del Pil Usa dello 0,4%. Invece, l’economia statunitense ha superato le previsioni sia nel terzo che nel quarto trimestre, grazie alla robusta spesa al consumo.

Gli economisti avvertono però da tempo che la crescita probabilmente subirà un rallentamento quest’anno, poiché i consumatori si indebiteranno di più, attingeranno ai loro risparmi dell’era della pandemia e sentiranno la stretta degli alti tassi di interesse. ING ha scritto:

“Ci aspettiamo di vedere un’attività economica più debole nei prossimi mesi. Il consumatore rimane fondamentale, con la combinazione di costi di finanziamento elevati e scarsa disponibilità di credito, oltre all’esaurimento dei risparmi dell’era della pandemia e al fatto che i rimborsi dei prestiti studenteschi hanno ricominciato a limitare la crescita della spesa dei consumatori nei prossimi trimestri.”

L’inflazione, intanto, è scesa rispetto ai livelli massimi, ma non ha raggiunto l’obiettivo annuale del 2% della Fed. L’ultimo rapporto sull’indice dei prezzi al consumo di febbraio ha mostrato un’inflazione annua del 3,2%. La Fed spesso preferisce l’ indice dei prezzi delle spese per consumi personali, che a gennaio ha mostrato un’inflazione annua del 2,4%. L’indice PCE verrà aggiornato per febbraio il 29 marzo, dopo la riunione della Fed del 20.