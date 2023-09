Riunione Bce 14 settembre, nuovo rialzo tassi in vista? Cosa aspettarsi

Riunione Bce di giovedì 14 settembre tra le più attese dai mercati: tassi ancora più alti o pausa nella politica monetaria? Quali sono le previsioni degli analisti?

Il dilemma è profondo e la decisione arriva in uno dei momenti peggiori per l’economia dell’Eurozona, sempre più in bilico tra rischio elevato di una recessione (con la stagflazione tra gli scenari plausibili) e la possibilità che l’inflazione resti al di sopra del target del 2% a lungo.

In qualunque caso, quanto stabilito a Francoforte sarà carici di insidie: mantenere i tassi invariati potrebbe significare che Lagarde e il board si stanno arrendendo troppo presto nella lotta contro l’inflazione, ma alzarli rischierebbe di peggiorare l’incombente recessione economica.

Molto attese anche le proiezioni economiche aggiornate, con crescita e inflazione dell’Eurozona che probabilmente saranno riviste in termini di peggioramento.

Con queste premesse, la riunione Bce del 14 settembre e la conferenza stampa di Lagarde saranno cruciali per i mercati europei. Cosa aspettarsi secondo esperti e analisti.

Riunione Bce 14 settembre: le previsioni sui tassi

C’è molta incertezza sull’esito della riunione Bce di giovedì prossimo e per la prima volta un altro rialzo dei tassi di interesse non è affatto scontato.

Gli analisti sono divisi sulla decisione e, secondo alcuni, quella di settembre potrà forse essere l’ultima occasione per i falchi di continuare con una politica monetaria aggressiva.

Per molti economisti, una cosa è chiara: se la Bce vorrà optare per un ulteriore inasprimento, settembre sarà probabilmente la sua ultima possibilità.

Reinhard Cluse, capo economista europeo dell’UBS si aspetta un aumento di 25 punti base,

sottolineando che la situazione non sarà più favorevole a un rialzo a ottobre “poiché i dati economici probabilmente peggioreranno e l’inflazione a settembre scenderà un bel po’”.

Sulla stessa scia Frederik Ducrozet di Pictet Wealth Management: “il Pil è sul punto di contrarsi e la crescita del credito sta rallentando rapidamente”, per questo se non avverrà un altro incremento del costo del denaro a settembre non ci sarà poi spazio per altri aumenti in futuro.

“Prevedo che loro [i falchi] prevarranno la prossima settimana e aumenteranno i tassi”, ha affermato Vítor Constâncio, ex vicepresidente della BCE, prevedendo che l’inflazione rimarrà elevata anche se l’Eurozona ristagnerà. “La stagflazione sta arrivando nell’area euro, il che dovrebbe implicare che per un bel po’ di tempo non ci saranno altri aumenti.”

Gli strateghi di ING stimano che la riunione del 14 settembre vedrà dibattiti accesi e complicati, ma alla fine la Bce non comunicherà la fine del ciclo di rialzi prima della fine dell’anno. L’inflazione è ancora troppo elevata e il timore di fermarsi prematuramente farà pendere la bilancia verso un aumento finale del tasso di 25 punti base.

La situazione dell’Eurozona è complessa e non tutti danno per scontato un altro rialzo del costo di finanziamento. “Il nostro scenario di base è che la Bce nel suo insieme sarà più preoccupata per i dati sulla crescita e utilizzerà l’incontro come un’opportunità per fare una pausa”, ha affermato Iain Stealey di JPMorgan Asset Management.

Un sondaggio di Reuters ha mostrato che la maggioranza degli economisti intervistati propende per una pausa a settembre. Con l’attività economica dell’Eurozona che rallenta sotto il peso dei rialzi cumulativi di 425 punti base a partire da luglio 2022, gli investitori scommettono che è giunto il momento per la banca centrale di interrompere la serie di nove rialzi consecutivi.

I futures sui tassi di interesse scontano una probabilità del 65% circa di una pausa a settembre, ma con oltre il 50% di un altro aumento dei tassi entro la fine dell’anno.

Eurozona in bilico tra recessione e inflazione elevata

Il grande interrogativo per il board della Bce ruota intorno a quale può essere il rischio peggiore per l’Eurozona: un’inflazione vischiosa e ancora elevata a lungo o la minaccia di scivolare in recessione, con segnali poco incoraggianti in arrivo soprattutto dalla Germania?

L’inflazione core, esclusi i prodotti alimentari volatili e l’energia, è scesa più del previsto al 5,3% in agosto, ma si presenta ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della banca. Sta crescendo, inoltre, la preoccupazione che il rapido aumento dei salari manterrà la pressione sui prezzi, in particolare per le società di servizi, per le quali la manodopera costituisce la maggior parte dei costi.

I dati pubblicati dalla Bce la scorsa settimana mostrano che la retribuzione per dipendente nell’Eurozona è aumentata a un tasso annuo del 5,5% nel secondo trimestre, mentre i costi unitari del lavoro sono balzati del 6,4%, entrambi vicini ai massimi storici.

Tuttavia, le prospettive economiche sono sempre più cupe, i prestiti bancari hanno subito un forte rallentamento e il calo dell’attività economica nell’Eurozona ha accelerato più rapidamente di quanto inizialmente previsto ad agosto.

Cosa aspettarsi dalle proiezioni Bce?

I riflettori sono accesi anche sull’aggiornamento delle proiezioni trimestrali, che probabilmente mostreranno stime più basse per la crescita quest’anno, nonché aspettative di inflazione leggermente più elevate sia per il 2023 che per il 2024.

A giugno, secondo le proiezioni macroeconomiche, gli esperti dell’Eurosistema avevano previsto un’inflazione complessiva in media del 5,4% nel 2023, del 3,0% nel 2024 e del 2,2% nel 2025. Le proiezioni di crescita economica erano state aggiornate al ribasso, con l’economia in crescita dello 0,9% nel 2023, dell’1,5% nel 2024 e dell’1,6% nel 2025.

Attenzione al PEPP: Bce accelera la vendita dei titoli?

La Bce ha accelerato la liquidazione del bilancio a luglio, non reinvestendo più i proventi delle obbligazioni detenute nell’ambito del suo programma più grande, l’Asset Purchase Program (APP).

Le indiscrezioni raccontano che i falchi stanno iniziando a spingere per terminare i reinvestimenti più flessibili delle obbligazioni acquistate nell’ambito del Programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) da 1,7 trilioni di euro prima dell’attuale scadenza di fine 2024.

“Ci aspettiamo che la Bce acceleri il processo di QT (rafforzamento quantitativo)”, ha affermato Camille de Courcel, responsabile della strategia sui tassi europei presso la banca francese BNP Paribas.

Stessa possibilità per gli strateghi di ING, secondo i quali una fine anticipata dei reinvestimenti del PEPP potrebbe alla fine essere il compromesso per le colombe affinché i falchi accettino una pausa nel rialzo dei tassi.