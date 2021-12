Ecco le regioni ufficialmente in zona gialla da lunedì 20 dicembre

Da lunedì 20 dicembre la Liguria entra in zona gialla. Ad annunciare il cambio di colore il presidente della regione Giovanni Toti. «Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane», ha anticipato il governatore.

Domani pomeriggio è attesa l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Ma quali saranno dunque le regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre? Entriamo nel dettaglio.

Le nuove regioni in zona gialla da lunedì 20 dicembre

Poco fa il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato il passaggio della regione in zona gialla il prossimo 20 dicembre. Il report del 16 dicembre registra infatti il cambio di colore. L’incidenza media settimanale ogni 100 mila abitanti è di 313 (314 Savona, 235 Spezia, 647 Imperia, 229 Genova), mentre i posti letto occupati in area medica sono al 17% e quelli in terapia intensiva sono al 12%.

«Un dato che ci aspettavamo - commenta Toti - vista la circolazione del virus nei giorni scorsi e che conferma come ci troviamo nel picco della quarta ondata. Fortunatamente grazie ai vaccini, gli ospedali e le terapie intensive sono occupate di un terzo rispetto allo scorso anno e questo ci permette di non avere situazioni di allarme negli nostri ospedali».

Anche il presidente del Veneto Luca Zaia ha annunciato il passaggio della regione in zona gialla da lunedì 20 dicembre. «Il bollettino di venerdì - ha detto il governatore - certificherà che da lunedì 20 dicembre saremo in zona gialla. È una tipica fase acuta e a breve non vi è sentore di un’inversione di tendenza».

Il Veneto ha un’incidenza di 474 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. Non solo. Ha superato sia la soglia del 10% di terapie intensive occupate da pazienti Covid (è al 13,5%) sia quella del 15% nei reparti ordinari (è al 15,5%). Numeri che segnano il passaggio in zona gialla.

Occhi puntati anche sulla provincia autonoma di Trento, che ha già dati da zona gialla. I ricoveri in terapia intensiva sono al 21% (una percentuale perfino da zona arancione) e sono al 19% i ricoveri nei reparti ordinari.

Le tre regioni già in zona gialla

Le tre regioni che si trovano già in zona gialla sono Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Bolzano e Calabria. Domani pomeriggio è attesa l’ordinanza del ministro Speranza per sancire ufficialmente le nuove regioni che effettuano il passaggio di colore.

In ogni caso, si tratta di cambi cromatici senza impatto concreto sulla vita delle persone, visto che le regole per la zona bianca e la zona gialla sono le stesse. A parte l’obbligo di mascherina all’aperto. Ma i passaggi di zona preoccupano perché rilevano l’aumento dei pazienti Covid in ospedale.