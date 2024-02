Puoi ancora partecipare ad Affari tuoi se abiti in queste Regioni

Qual è l’iter da seguire per poter partecipare ad Affari tuoi? Niente numeri di telefono o messaggi da inviare, per provare l’esperienza del gioco televisivo occorre contattare la redazione attraverso il sito giocarai.it e selezionare la sezione specifica.

La raccolta delle candidature per la partecipazione viene effettuata via web proprio sul sito www.giocherai.it, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2024 e il 31 marzo 2024, ma solo per alcune Regioni. La finestra di tempo per essere selezionati, entro e non oltre il 31 marzo 2024 e per poter ancora partecipare ad Affari tuoi è prevista solo per chi abita in: Friuli Venezia Giulia, Molise, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta.

Con le dovute differenze, dovute alle proroghe che il programma annuncia di volta in volta, le candidature vanno trasmesse entro il periodo di tempo compreso tra il 16 agosto 2023 e il 30 settembre 2023. Scopriamo qual è la procedura per partecipare ad Affari tuoi.

Selezioni per Affari tuoi: come inviare la propria candidatura

Lo show televisivo Affari tuoi seleziona con largo anticipo i partecipanti delle puntate. A partire dall’agosto dell’anno precedente, le candidature restano aperte per almeno un mese. Eppure ancora oggi è possibile candidarsi. Com’è possibile? Bisogna sapere che il programma apre le candidature a fine estate e le chiude a inizio anno scolastico, ma accade spesso che vengano concesse proroghe per lunghi mesi per permettere a tutti di proporsi.

La selezione dei concorrenti non avviene direttamente da parte della Rai o del programma, ma attraverso una società esterna, la EndemolShine Italy. Questa accoglie le candidature e si mette in contatto con i nomi che sembrano corrispondere a quanto richiesto. Non basta essere ricontattati una volta sola però, infatti la selezione è composta da due fasi.

Attenzione: i candidati saranno contattati in ordine cronologico.

La prima fase prevede un’intervista telefonica. L’aspirante concorrente deve presentarsi fornendo una descrizione generale di sé e del proprio nucleo famigliare e affettivo. Fondamentale specificare la Regione di nascita e/o la Regione di Residenza per la quale ci si vuole candidare.

Nella seconda fase invece è richiesto un provino videoregistrato. A seguito dell’intervista telefonica, i candidati hanno già i requisiti per partecipare, ma a discrezione della società di casting, la EndemolShine Italy, potrebbe essere richiesto il provino videoregistrato con modalità online.

Quali sono i requisiti per essere selezionati per Affari tuoi?

I concorrenti sono scelti in base alle risposte date durante l’intervista telefonica e il materiale creato con il provino. I requisiti specifici sono:

capacità di rappresentare la propria regione;

capacità comunicativa e del proprio modo di esprimersi;

composizione e peculiarità del nucleo familiare e/o affettivo da cui è stata individuata la figura del partner;

telegenia;

bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto e quello del nucleo famigliare / affettivo.

Attenzione: è ritenuto un fattore fondamentale quella di poter disporre di un partner idoneo per l’eventuale partecipazione al programma.

Come inviare la candidatura?

Gli aspiranti partecipanti di Affari tuoi possono candidarsi attraverso il sito www.giocherai.it. Nella scelta tra “giochi in studio” e “giochi telefonici” scegliere il primo e poi cliccare su “Affari tuoi”.

A quel punto si potrà compilare il modulo e inviare la domanda. Sarà EndemolShine Italy a contattare chi avrà passato la prima fase di selezione.