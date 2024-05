Programma Pd elezioni europee 2024: le proposte di Schlein per l’Europa

Programma Pd elezioni europee 2024: in data 15 maggio il partito guidato da Elly Schlein - che sarà candidata in due circoscrizioni su cinque - ha pubblicato il corposo documento che contiene tutte le proposte dei dem per l’Unione europea.

Le elezioni europee 2024 si terranno in data 8 e 9 giugno, in concomitanza con il primo turno delle elezioni amministrative e le regionali in Piemonte. L’Italia sarà chiamata a eleggere 73 euroodeputati attraverso un sistema di voto proporzionale con una soglia di sbarramento fissata al 4%: ogni elettore potrà esprimere fino a tre preferenze all’interno della stessa lista.

A Bruxelles il Partito Democratico è una delle colonne del Pse - il Partito Socialista Europeo - che, insieme a Popolari e Liberali, da sempre fa parte della maggioranza che alberga al Parlamento europeo dove, come primo atto della nuova legislatura, si dovrà votare a maggioranza per eleggere la guida della Commissione europea.

Dopo la delusione delle ultime politiche, il Pd in queste elezioni europee punta a ottenere un buon risultato anche per mettere pressione al governo, con i sondaggi elettorali che al momento sembrerebbero attestare i dem oltre la soglia psicologica del 20%.

Per cercare di convincere i tanti elettori di sinistra che da tempo disertano le urne, il Partito Democratico ha realizzato un ampio programma elettorale in vista delle elezioni europee dove i punti principali sono quelli del lavoro, della sostenibilità ambientale, della pace e delle riforme da apportare a Bruxelles.

Elezioni europee 2024: il programma del Pd

Si intitola “L’Europa che vogliamo” il programma elettorale stilato dal Pd per le elezioni europee 2024, con il documento completo e in formato pdf che potrà essere scaricato e visionato tramite il box in calce all’articolo.

Vediamo allora quali sono le principali proposte contenute nel programma elettorale del Partito Democratico per le elezioni europee di giugno.