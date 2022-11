Pensione minima più alta dal prossimo anno, ma l’integrazione dell’importo non è per tutti

La notizia riguardante la rivalutazione delle pensioni avrà conseguenze non solo sui trattamenti previdenziali, ma anche su alcune delle misure assistenziali, come ad esempio l’assegno sociale e la pensione minima.

Con il termine pensione minima (qui il valore nel 2022) si intende la soglia al di sotto della quale i trattamenti previdenziali, ma solamente quelli liquidati con il sistema retributivo o misto, godono di una certa integrazione, variabile in base all’ammontare di tutti i redditi percepiti.

Anche la soglia di pensione minima gode della rivalutazione annua che quest’anno, come certificato dall’Istat e ufficializzato dal ministero dell’Economia, è pari al 7,3%. Un dato che tuttavia è solamente provvisorio, in quanto si tratta dell’inflazione media registrata nei primi 10 mesi dell’anno. Molto probabilmente quindi il tasso di rivalutazione definitivo, il cui dato arriverà solamente a inizio gennaio, sarà più alto rispetto a quello provvisorio, ragion per cui ci sarà un ulteriore aggiornamento per l’importo della pensione minima, il quale tuttavia verrà effettuato - salvo diverse disposizioni governative - solamente a inizio 2024.

Vediamo quindi a quanto ammonterà la pensione minima 2023 una volta rivalutata del 7,3% e quali sono i vantaggi per quei pensionati che si trovano al di sotto di un tale importo.

Pensione minima 2023: il nuovo importo

Come anticipato, il tasso di rivalutazione accertato per il 2023 è pari al 7,3%. Questa percentuale si applica per intero ai trattamenti inferiore a 4 volte il trattamento minimo; per ovvi motivi, quindi, anche sulla stessa pensione minima.

Nel dettaglio, oggi l’importo di tale misura è stato portato, visto l’aumento dello 0,2% dovuto al conguaglio della rivalutazione 2022, a 525,38 euro. Applicandovi un ulteriore incremento del 7,3%, ne risulterà che dal prossimo gennaio l’importo mensile della pensione minima sarà pari a 563,73 euro, a fronte di un aumento di 38,35 euro. L’importo annuo sale così a 7.328,49 euro.

Ciò comporterà una serie di novità, una su tutte la possibilità per coloro che si trovano al di sotto della suddetta soglia di godere di una certa integrazione.

Integrazione al trattamento minimo 2023

Chi ha una pensione d’importo inferiore a 563,73 euro potrebbe avere diritto a un’integrazione tale da permettergli di raggiungere la suddetta soglia.

La pensione, quindi, salirebbe fino a 563,73 euro.

Bisogna utilizzare il condizionale perché non basta che la pensione risulti inferiore al suddetto importo per avere diritto all’integrazione, in quanto bisogna soddisfare una serie di requisiti.

Intanto, è necessario che la pensione sia stata calcolata almeno per una parte con il sistema retributivo. L’integrazione al trattamento minimo, infatti, non spetta ai cosiddetti contributivi puri, ossia a coloro che hanno iniziato a versare contributi successivamente alla data dell’1 gennaio 1996.

Dopodiché, bisogna soddisfare dei requisiti reddituali, tenendo conto di tutti i redditi percepiti dal pensionato. Nel dettaglio, per avere diritto a un’integrazione totale, quindi fino al raggiungimento dei suddetti 563,73 euro, è necessario che l’ammontare complessivo dei redditi del pensionato non superi la soglia di 7.328,49 euro, ossia l’ammontare annuo della pensione minima.

Entro le due volte il trattamento minimo, quindi, 14.656,98 euro, l’integrazione spetta ma solo in misura parziale. In tal caso l’integrazione viene così calcolata:

(Due volte la pensione minima annua - reddito del pensionato)/13

Prendiamo come esempio un pensionato che percepisce un assegno di 300 euro al mese, ma la cui somma di tutti i redditi dà come risultato 12.000 euro. Calcoliamo l’integrazione:

(14.656,98 - 12.000)/13

Il risultato è 204,38 euro, che porta così la pensione a un importo di 504,38 euro, di poco sotto all’ammontare della pensione minima.

La pensione minima cambia i requisiti di accesso alla pensione

Va detto che l’aggiornamento della pensione minima comporta anche un cambio in alcuni requisiti per l’accesso alla pensione.

È il caso ad esempio dei contributivi puri che, come visto sopra, non hanno diritto al trattamento. Oltre il danno la beffa, perché questi saranno persino penalizzati dalla rivalutazione della pensione minima. I contributivi puri, infatti, per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni di età e 20 anni di contributi previdenziali devono soddisfare anche un requisito economico, il quale stabilisce che l’assegno maturato all’età del pensionamento deve essere almeno pari a 1,5 volte il trattamento minimo di pensione. A causa della rivalutazione, quindi, tale soglia diventa più alta, salendo fino a 10.992,73 euro.

Diventa più complicato anche l’accesso alla pensione anticipata contributiva, il cui diritto si acquisisce a 64 anni di età, e sempre con 20 anni di contributi, a patto di avere un assegno pari o superiore a 2,8 volte il trattamento minimo, quindi a 20.519,77 euro stando al valore aggiornato.