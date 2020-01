Partite Serie A oggi 5 e 6 gennaio: quali su Sky e su DAZN

Quali incontri della Serie A trasmetterà Sky e quali invece DAZN? Con i nuovi diritti TV del nostro calcio, anche questa diciassettesima giornata del nostro campionato sarà incentrata sull’ormai consueto doppio palinsesto.

Vediamo allora le partite che saranno trasmesse su Sky e DAZN della Serie A in programma domenica e lunedì 5 e 6 gennaio, che continueranno la stagione 2019-2020 del campionato con il consueto turno nel weekend. La diciottesima giornata di campionato è la prima del nuovo anno ed è pronta ad accompagnare tifosi e appassionati al giro di boa.

I match più attesi sono Napoli-Inter in onda su Sky e Roma-Torino che vedremo invece su DAZN, due delle sfide principali di questa nuova settimana di campionato. Posticipata all’8 gennaio Lazio-Verona.

Partite oggi 5 e 6 gennaio: gli incontri su Sky e DAZN

Il campionato di Seria A 2019-2020 va in scena con la diciottesima giornata, l’ultima dell’anno: la classifica attuale vede il ritorno al primo posto della Juventus con 42 punti e l’Inter con lo stesso punteggio seguita dai bianconeri, subito dopo troviamo la Lazio (36 punti), Roma e Atalanta con 35 e 31 punti al quarto e quinto posto.

Con la suddivisione attuale delle partite seguire la serie A può essere un problema: a DAZN vanno tre match mentre a Sky i restanti 7 incontri per giornata. Ecco come sono suddivise le sfide delle giornate in programma il 5 e il 6 gennaio.

Domenica 5 gennaio

Orario Incontro Emittente 12.30 Brescia-Lazio Sky 15.00 SPAL-Verona Sky 18.00 Genoa-Sassuolo Sky 20.45 Roma-Torino DAZN

Lunedì 6 gennaio

Orario Incontro Emittente 12.30 Bologna-Fiorentina DAZN 15.00 Atalanta-Parma DAZN 15.00 Juventus-Cagliari Sky 15.00 Milano-Sampdoria Sky 18.00 Lecce-Udinese Sky 20.45 Napoli-Inter Sky

Posticipo Martedì 8 gennaio

20.45 Lazio-Verona DAZN

Su Sky andranno in onda gli incontri più importanti mentre DAZN trasmetterà le proprie partite tra sabato e domenica, a Sky toccherà chiudere la giornata domenica sera con Napoli-Inter mentre il posticipo tra Lazio-Verona aprirà il 2020 su DAZN.

Come vedere DAZN

Se i tifosi italiani da anni conoscono Sky, la vera novità ereditata dallo scorso anno è DAZN, che ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda i diritti televisivi della Serie A.

Per saperne di più potete consultare la nostra guida su come funziona DAZN

Ideata dal gruppo inglese Perform, DAZN è una piattaforma che permette di visualizzare i propri contenuti, previa la sottoscrizione di un abbonamento, in diretta streaming oppure on demand.

Oltre alla trasmissione dei tre incontri della Serie A, DAZN per quanto riguarda il calcio possiede anche i diritti di tutta la nostra Serie B, del massimo campionato francese Ligue 1 e della Copa Libertadores, per citare le competizioni più famose.

Il suo funzionamento è esattamente uguale a quello di un’altra piattaforma celebre: Netflix. Gli eventi infatti si possono vedere in diretta tramite smartphone, tablet, PC, Smart TV e console tramite Livestream in HD.

Inoltre la piattaforma ha stretto accordi anche con Sky (i clienti dell’emittente satellitare hanno sconti per abbonarsi a DAZN) e altri operatori, che prevedono sempre offerte diverse e aggiornate, oltre al nuovo canale DAZN1 disponibile anche gratis se hai l’abbonamento da più tempo.