Mr. Rain a Sanremo 2023: chi è, canzoni famose e cosa sappiamo sulla vita privata

In attesa dell’inizio del Festival, è inevitabile la curiosità per i concorrenti, fra cui Mr. Rain, il rapper che quest’anno parteciperà a Sanremo. In realtà la carriera di Mr. Rain è iniziata già diverso tempo fa, con discreti successi nel mondo del rap che ,però, hanno limitato alla sua fama per lo più agli appassionati del genere. Il duetto con Annalisa del 2018, poi, ha contribuito notevolmente a renderlo celebre anche per una più ampia fetta di pubblico. Una serie di successi che gli permetterà di approdare finalmente sul palco più ambito d’Italia.

Chi è Mr. Rain e quali sono le sue canzoni più famose

Mr. Rain è il nome d’arte di Mattia Belardi, classe 1991. La sua carriera nella musica inizia con la passione per il rapper Eminem, considerato dalla maggior parte degli appassionati una delle figure più importanti del panorama hip-hop mondiale. Da questa passione, poi, Mattia ha iniziato a esplorare altri contesti musicali dell’ambito hip-hop, con un ampio bagaglio culturale italiano e internazionale che gli ha permesso poi di passare dall’altra parte, e iniziare egli stesso a cantare e produrre canzoni.

Nel 2009, Mattia Belardi inizia per la prima volta ha utilizzare lo pseudonimo con cui è conosciuto ancora oggi. Sotto il nome di Mr. Rain, inizia a scrivere le sue prime canzoni e nel 2011 pubblica il suo primo mixtape: Time 2 Eat. Dopo altri due anni, sceglie di provare la strada dei talent show e approda a X Factor, dove viene eliminato ai provini. La sua partecipazione, infatti, si ricorda soprattutto per l’evento successivo, poiché in seguito all’eliminazione Mr. Rain è stato ripescato per entrare nel programma, ma ha rifiutato la partecipazione.

Con la forte determinazione mostrata, in seguito all’evento di X Factor, Mr. Rain continua a crescere dal punto di vista professionale e va per la prima volta in tour nel 2014, quando finalmente riesce a portare i suoi brani su tutto il territorio nazionale. In quell’anno, infatti, apre diversi concerti, debuttando sul palco di numerosi artisti rap e reggae:

Fedez;

Emis Killa;

Fabri Fibra;

Mondo Marcio;

Gemitaiz;

Toots and the Maytals.

Esperienze che culminano nel 2015, quando Mr. Rain pubblica il suo primo disco ufficiale, Memories, del tutto autoprodotto. Nello stesso anno pubblica il singolo Carillon, un enorme trionfo che supera 20 milioni di visualizzazioni su Youtube. Da questo momento, Mr. Rain si consolida come uno dei rapper più amati in Italia e tutti i suoi singoli sono notevolmente apprezzati dai fan, tra cui le canzoni più famose:

Supereroe ;

; I grandi non piangono mai;

Ipernova ;

; le canzoni del disco Butterfly Effect.

Riesce, poi, ad ampliare ancora di più il suo pubblico con la collaborazione con Annalisa del 2018 nella strofa rap in Un domani. Così, la voce di Mr. Rain entra definitivamente anche nel mondo del pop mainstream e ha continuato con una carriera sempre in salita. Nel 2020 ha pubblicato i Fiori di Chernobyl, che in breve tempo ha scalato la classifica delle hit ed è ora ufficialmente parte del cast di Sanremo 2023 dove sarà accompagnato da Fasma nella serata cover, ma ha sta già lavorando al prossimo album.

Mr. Rain, cosa si sa della sua vita privata: dagli amori alla salute mentale

Mr. Rain si è sempre dimostrato piuttosto riservato sulla sua vita privata, infatti al momento non si sa se sia in una relazione o meno. Nonostante, ciò anche il rapper è stato protagonista di un gossip di cronaca rosa, per il flirt con Elisabetta Gregoraci, conosciuta nella trasmissione Battiti Live.

Nonstante l’estrema attenzione alla privacy sia accompagnata a una particolare introversione, Mr. Rain non esita a farsi portavoce di messaggi sociali importanti. Proprio di recente, ha invitato a dare la giusta attenzione alla salute mentale, raccontando dell’importanza che ha avuto il supporto psicologico nel risollevarlo da un periodo cupo. Il primo incontro con lo psicologo, ha raccontato il rapper, è stato all’età di 5 anni e gli ha permesso di esprimere le sue emozioni e aprirsi. Oltre all’aiuto professionale, Mr. Rain non perde occasione per ringraziare le persone che gli sono state accanto, in particolare la mamma, definita “il mio supereroe”.