Le migliori valigie per tornare a viaggiare nel 2022

Con la fine delle restrizioni e la riapertura dei confini post-pandemia, nel 2022 si torna a viaggiare, e che tu debba farlo per una lunga vacanza oltreoceano o un weekend fuori porta, avrai bisogno di una valigia adatta alle tue esigenze. Abbastanza spaziosa da contenere tutte le tue cose e allo stesso tempo abbastanza leggera da poter essere trasportata in giro con facilità, abbastanza resistente da durare nel tempo, fatta con materiali di qualità e facilmente lavabile: ecco tutte le qualità che deve avere una valigia, al di là della frequenza con cui viaggi e dei motivi per cui lo fai.

Ma sappiamo bene che scegliere una buona valigia può essere un’impresa difficile: ecco perché abbiamo selezionato le migliori valigie e dei migliori marchi, tra quelle acquistabili comodamente online. Che stiate cercando una valigia piccola rigida o morbida da portate con voi sull’aereo come bagaglio a mano, un trolley di medie o grandi dimensioni per lunghe trasferte o valigie per bambini, qui trovate una guida utile alla scelta.

leggi anche Viaggi in Italia: le 15 mete più economiche nel 2022

Come scegliere una valigia

Le valigie moderne si sono evolute da qualche anno a questa parte, divenendo non soltanto degli oggetti sempre più funzionali e adatti alle esigenze di qualsiasi tipo di viaggiatore, ma anche veri e propri oggetti di design.

Il potenziale acquirente vorrà osservare non soltanto caratteristiche oggettive della valigia come misure, rigidità e numero di ruote, un occhio di riguardo sarà prestato all’affidabilità del marchio e, perché no, anche al proprio gusto estetico. È sbagliato pensare che le migliori valigie siano quelle che costano di più: sul mercato ci sono brand che propongono valigie a prezzi accessibili e per tutte le tasche.

Tra le migliori marche di valigie nel 2022 tra cui scegliere consigliamo:

American Tourister

Samsonite

Roncato

Delsey

Hartmann

Haupstadtkoffer

Bric’s

Rimowa

Amazon Basics

Away

Travelpro

Migliori valigie piccole per aereo

Ideale per viaggiare leggeri è la valigia rigida CABIN GO, che offre discreta funzionalità a un prezzo ridotto. Pesa soltanto 2,5 kg e le misure sono 55x40x20cm.

Leggera, robusta e caratterizzata da un’elegante finitura esterna color argento, la Travelpro Maxlite Air è la valigia da cabina perfetta per chi cerca un mini trolley con 4 ruote resistente a urti, macchie e abrasioni, ed esteticamente bello.

Il marchio statunitense, con sede principale in Florida, è noto in tutto il mondo per la qualità e il design dei suoi prodotti. Anche la Maxlite 5 color verde, estensibile, ultraleggera e delle dimensioni conformi alle principali compagnie aeree è una valigia perfetta per tornare a viaggiare con stile e comodità.

Le valigie migliori per rapporto qualità/prezzo

American Tourister è un marchio entrato ormai nella storia. La Holiday Heat, in tessuto, è una delle valigie più vendute su Amazon grazie al prezzo conveniente e alla funzionalità del prodotto, esaltate dai numerosi scompartimenti.

Anche la Bon Air è un best seller di American Tourister: leggerissima, capiente e dotata di tasche e organizer interni, è disponibile in molte varianti di colore tutte bellissime e in 3 dimensioni: piccola, media e grande. Ad oggi è a tutti gli effetti una delle migliori valigie per qualità-prezzo.

Nome impronunciabile, alta affidabilità: la Haupstadtkoffer è una valigia che unisce la manifattura tedesca a una vasta gamma di colori accesi.

Set di valigie

Il set di valigie Amazon Basics dovrebbe facilmente soddisfare le esigenze di un’intera famiglia. I 3 trolley, tutti con maniglia estendibile e quattro rotelle doppie pivotanti, hanno rispettivamente dimensioni da 55 cm, 68 cm e 78 cm. Dentro sono dotate di un pratico organizer interno, realizzato in resistente poliestere 150D, che include 3 tasche separate dotate di zip, per tenere gli oggetti più piccoli in ordine.

Hauptstadtkoffer offre anche per il set di trolley numerose opzioni di colore e modelli, unite a un rivestimento in ABS antiurto e un manico telescopico con pulsante a tre livelli. Questo, color champagne con inserti color cammello, ha uno stile classico e chic.

Per viaggiare in coppia, le due valigie da cabina di GMV sono una soluzione a prezzo vantaggioso. Dello stesso colore o in due tonalità diverse, i bagagli a mano misurano 55 x 20 x 37, e sono quindi perfetti per un imbarco con le principali compagnie low-cost.

Migliori valigie per bambini

Samsonite Dream Rider è una valigia dal design divertente e cavalcabile che potrebbe ridurre le situazioni di stress per bambine e bambini durante lunghe attese in aeroporto. Pesa meno di due chili e misura 51x22x37 cm per una capacità di 28 litri. Adatta per i bambini dai 3 agli 8 anni.

Una valigia multicolore, leggera e resistente perfetta per viaggiare in famiglia senza preoccupazioni. Provvista di chiusura con combinazione laterale, ha una capacità di 32 litri. Il peso è di 2,6 kg e misura 34x55x20 cm. Realizzata in ABS.

Migliori valigie rigide

Roncato è un marchio icona del Made in Italy e propone una varietà di bagagli, valigie e borse da viaggio per tutte le esigenze. Il must have è il suo trolley in policarbonato, il più leggero al mondo. Queste valigie si distinguono per design e cura dei dettagli, abbinato a colori brillanti, durabilità, resistenza e affidabilità.

La CABIN 5515 è una valigia molto resistente con 8 ruote girevoli, da portare per un fine settimana fuori porta o come bagaglio a mano per un viaggio fuori dai confini nazionali. La scocca protettiva è realizzata al 100% in ABS.

L’American Tourister Soundbox è un vero e proprio best-seller grazie alla sua praticità (si tratta di una valigia espandibile) e al design accattivante. Disponibile in tre diverse dimensioni e in una vasta gamma di tonalità.

Il mini trolley rigido di Amazon Basics con 4 ruote girevoli è un prodotto solido e senza fronzoli e con lucchetto TSA integrato. Lo spazio interno offre tre tasche dotate di zip e può essere ampliato del 15%. Amazon offre una garanzia di tre anni.