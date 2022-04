Lorenzo Ricciardi è il nuovo Ceo di Area Brokers Industria S.p.a.

Area Brokers Industria S.p.a., tra le più importanti società di brokeraggio assicurativo in Italia, leader nella consulenza e nella gestione dei rischi aziendali per medie e grandi imprese, è lieta di annunciare la nomina a Ceo di Lorenzo Riccardi.

Riccardi, 39 anni, di cui 12 trascorsi in Area Brokers Industria, è stato in precedenza Chief Business Development Officer e prima ancora Senior Account Executive della Società.

Prima di entrare in Area Brokers Industria ha maturato importanti esperienze lavorative all’estero. Nello specifico a New York come Account presso Foa&Son, Broker assicurativo fondato nel 1861, e successivamente a Barcellona come Account Executive presso Vetop International, Broker internazionale presente in 54 Paesi nel mondo, dove si è occupato di progetti nel settore dell’Insurtech, del Risk Management e dell’Automotive.

È stato Ceo di Medica Editoria e Diffusione Scientifica, Società formata da professionisti esperti nel settore dell’Editoria, Diffusione e Formazione Medico-Scientifica. Con Area Brokers Industria sostiene la Fondazione Dynamo, organizzazione filantropica con un elevato impatto sociale e un forte orientamento alla sostenibilità di progetti per bambini diversamente abili.

Laureato in Economia all’Università Cattolica di Milano, ha conseguito successivamente un Master in Finanza presso la SDA Bocconi e un MBA presso l’Università Cattolica.

Lorenzo Riccardi è, inoltre, Chief Executive Officer di Qui Polizza, Società dedicata alla distribuzione di prodotti assicurativi per il mercato retail, e co-fondatore di Nemesi, startup per la fornitura di servizi nel settore automotive. Possiede inoltre il 50% della Holding Genesi, che detiene, oltre ad Area Brokers Industria, anche le Società Qui Polizza, Nemesi, Apeiron, Atomic Garden, Elysium Luxury e Aqua Alpha.