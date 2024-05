Fac-simile scheda elettorale elezioni europee 2024: ecco come votare correttamente

I fac-simile delle schede elettorali per le elezioni europee 2024 sono stati resi noti dal ministero dell’Interno, con le urne che in Italia si apriranno il prossimo 8 e 9 giugno per eleggere, con un sistema di voto proporzionale con soglia di sbarramento al 4%, i 76 eurodeputati che spettano al nostro Paese.

Come noto l’Italia in occasione delle elezioni europee sarà divisa in cinque circoscrizioni: Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Liguria, Piemonte e Lombardia), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto), Centro ((Lazio, Marche, Toscana e Umbria), Sud ((Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia) e Isole (Sardegna e Sicilia).

Vediamo allora nel dettaglio il fac-simile delle schede elettorali per ciascuna della cinque circoscrizioni, dando uno sguardo poi a cosa si deve fare per esprimere correttamente il proprio voto alle elezioni europee 2024.

Elezioni europee 2024: i fac-simile delle schede elettorali

Questi sono i fac-simile delle schede elettorali per le elezioni europee 2024 delle cinque circoscrizioni.

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Sud

Isole

Come votare correttamente alle elezioni europee

Le elezioni europee 2024 si svolgeranno in data sabato 8 (dalle 15 alle 23) e domenica 9 giugno (dalle 7 alle 23). Per votare occorre presentarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La grande novità è rappresentata dalla possibilità per gli studenti fuori sede di votare alle elezioni europee 2024 nel Comune dove sono domiciliati, a patto di aver fatto domanda entro il 5 maggio compilando l’apposito modulo.

Per votare correttamente l’elettore deve tracciare un segno X sul contrassegno della lista prescelta, o nel rettangolo che lo contiene, utilizzando la matita copiativa messa a disposizione al seggio. Se traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo. Dopo aver votato, l’elettore deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e di restituirla al presidente di seggio.

Per quanto riguarda le preferenze, l’elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze, esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, l’elettore scrive il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti.

Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Se l’elettore esprime più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

Nelle liste di minoranze linguistiche può essere espressa una sola preferenza.