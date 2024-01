Elezioni Usa 2024, la guida: data, candidati, sondaggi e legge elettorale

Elezioni Usa 2024, la guida: è iniziato negli Stati Uniti il lungo cammino che ci porterà a quello che senza dubbio è l’appuntamento elettorale più importante e seguito al mondo. Dopo le tensioni e le polemiche del 2020, culminate con il drammatico assalto di Capitol Hill, al momento tutto farebbe pensare a una nuova sfida tra Joe Biden e Donald Trump, con i ruoli questa volta invertiti.

A gennaio sono iniziate le primarie, con sia i Democratici sia i Repubblicani che sceglieranno il loro candidato presidente alle elezioni Usa 2024 tramite questo lungo meccanismo.

Il primo appuntamento delle primarie del Gop nello Iowa ha visto trionfare con oltre il 50% dei voti Trump, mentre i dem faranno il loro esordio a fine mese nel New Hempshire: la nomination di Biden comunque appare scontata, mentre il tycoon deve preoccuparsi più dei guai giudiziari che dei suoi sfidanti.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sulle elezioni presidenziali Usa 2024: tutte le date del voto, i dettami della complessa legge elettorale in vigore Oltreoceano, chi sono i candidati in campo alle primarie dei Democratici e dei Repubblicani e quali sono le previsioni dei sondaggi.

Elezioni Usa 2024: la data

Negli Stati Uniti la data delle elezioni è una certezza. Fin dall’Ottocento infatti negli States si vota nel primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, a differenza della maggioranza degli altri paesi dove invece le urne si aprono nei fine settimana.

Le 60° elezioni presidenziali negli Stati Uniti quindi si terranno martedì 5 novembre 2024. Il perché di questa data fissa va ricercata nella storia rurale del paese, con novembre che andava a rappresentare il periodo ideale essendo incastonato tra la fine dei raccolti autunnali e l’inizio delle nevicate.

Per quanto riguarda la scelta del martedì, anche qui leggenda vuole che venne indicato questo giorno in quanto per i cristiani la domenica era il giorno da dedicare alle celebrazioni religiose.

Alla fine quindi si giunse al compromesso del primo martedì dopo il primo lunedì di novembre, anche per evitare che si potesse votare il 1° novembre che è un giorno festivo.



Per quanto riguarda le primarie il primo appuntamento sarà quello del 15 gennaio con le operazioni che andranno avanti fino a giugno; il Super Tuesday invece si terrà in data 5 marzo.

La legge elettorale

Con le elezioni presidenziali negli Stati Uniti vengono eletti il presidente e il vicepresidente. Si tratta comunque di un sistema elettorale indiretto visto che i cittadini, alle urne, indicano quelli che saranno i grandi elettori che andranno a formare poi il Collegio Elettorale.

I singoli Stati quindi, ognuno con la propria legge elettorale, eleggono i 538 membri del Collegio Elettorale in un numero che varia a seconda della grandezza dello Stato. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un sistema di voto a stampo maggioritario.

I grandi elettori saranno quelli che poi andranno materialmente a eleggere il Presidente. Questi votano a scrutinio segreto e senza vincolo di mandato, ma raramente alla fine esprimono un voto differente al candidato della lista per il quale sono stati nominati.



Di conseguenza i cittadini americani il 5 novembre 2024 andranno a votare i grandi elettori che sono collegati alla lista di un candidato presidente. Saranno poi questi a votare a maggioranza assoluta il prossimo inquilino della Casa Bianca.

I candidati

In vista delle elezioni Usa 2024, nei Democratici sono tre i candidati che hanno ufficializzato la loro presenza alle primarie.

Joe Biden

Dean Phillips

Marianne Williamson

Più affollata invece è la schiera degli aspiranti candidati presidente dei Repubblicani visto che al momento se ne contano ben sette.

Donald Trump

Ron DeSantis

Nikki Haley



Robert Francis Kennedy Jr in un primo momento ha manifestato la volontà di correre alle primarie dem ma poi ha scelto di essere presente come candidato indipendente come l’attivista Cornel West. Alle elezioni presidenziali sarà presente con un proprio candidato anche il Partito Libertario , mentre il Partito della Solidarietà ha già indicato Peter Sonsky come aspirante inquilino della Casa Bianca.

Le primarie

Sono iniziate le primarie in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024. Come ben noto, sia i Democratici sia i Repubblicani sceglieranno il loro candidato attraverso questo meccanismo.

Le primarie dei Repubblicani hanno preso il via in data 15 gennaio con il voto nello Iowa, che sarà seguito poi da quello nel New Hampshire. L’ultimo atto invece è previsto per l’11 giugno.

Questi sono i risultati delle primarie del Partito Repubblicano dopo che si è votato in 1 Stato. Per potere ottenere una nomination occorre ottenere 1.215 delegati.

Candidati Delegati Donald Trump 20 Ron DeSantis 9 Nikki Haley 8 Vivek Ramaswamy* 3

*Ritirato

Per quanto riguarda invece i Democratici, il via ci sarà il 23 gennaio con il voto nel New Hampshire dove saranno impegnati anche gli elettori del Gop.

Già definita anche la data del Super Tuesday - il giorno in cui si voterà per le primarie in 15 Stati eleggendo in totale 865 delegati - che si terrà il prossimo 5 marzo.



I sondaggi

Come da tradizione sono tantissimi i sondaggi realizzati negli Stati Uniti in vista delle elezioni Usa 2024. Oltre a quelli riguardanti la vittoria finale, ci sono anche quelli in merito alle primarie e alle sfide nei singoli Stati.

Per prima cosa è bene analizzare cosa dicono i sondaggi in merito alle primarie. Tra i Repubblicani Donald Trump avrebbe un netto vantaggio (oltre i quaranta punti percentuali) rispetto a Ron De Santis e Nikky Haley più staccata. La media dei sondaggi di Real Clear Politics aggiornata al 15 gennaio è eloquente a riguardo.

Donald Trump 61,4%

Nikki Haley 12,0%

Ron DeSantis 10,7%

Anche nei Democratici non sembrerebbe esserci partita, con Joe Biden al 69,8% molto più avanti rispetto a Marianne Williamson (7,9%) e Dean Phillips (3,2%).

Tutto farebbe pensare al momento a un replay nel 2024 della sfida tra Biden e Trump; a riguardo, i sondaggi vedono favorito il tycoon dato al 47% contro il 45,3% del presidente in carica.

Nonostante questo, nella sfida per il controllo del Congresso per il sito 270towin.com al momento i Democratici sarebbero sicuri di ottenere 241 grandi elettori contro i 235 dei Repubblicani.

Per arrivare alla fatidica soglia dei 270 delegati, anche nel 2024 con ogni probabilità saranno decisivi quei 62 seggi che ancora stando alla media dei sondaggi realizzati sono considerati in bilico dove però, stando a un sondaggio della Cnn, Trump sembrerebbe essere in testa.