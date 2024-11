Elezioni Umbria 2024, risultati in DIRETTA: Tesei e Proietti pari, è testa a testa

Risultati elezioni Umbria 2024, la diretta live del voto: urne chiuse e via all spoglio dei voti che potrà essere seguito qui di seguito. In calo l’affluenza ai seggi - 52,30 % contro il 64,69% del 2019, dodici punti in meno -, mentre in contemporanea si è votato anche in Emilia-Romagna.

I risultati delle elezioni Umbria 2024 però sono stati in qualche modo anticipati dagli immancabili exit poll: il terzo realizzato da Swg con il 100% del campione per La7 vede Proietti di poco in testa.

Tesei: 46-50%

Proietti: 47-51%

Altri: 2-4%

Un exit poll di Opinio per la Rai vede invece Donatella Tesei di poco avanti.

Tesei: 46,5-50,5%

Proietti: 46,0-50,0%

Per essere sempre informati sullo svolgimento delle elezioni Umbria 2024 ecco la diretta live con tutte le ultime notizie sul voto, mentre vi ricordiamo di seguire con noi lo scrutinio in tempo reale fino alla proclamazione dei risultati ufficiali.

I risultati delle elezioni Umbria 2024

Lo spoglio dei voti delle elezioni Umbria 2024 ha preso il via alle ore 15:00 di lunedì 18 novembre. Questi sono i risultati dopo lo scrutinio di 10 sezioni su 1.000. L’affluenza definitiva è stata del 52,30%.

Candidato Liste Voti Elia Fiorini Alternativa per l’Umbria 0,18% Martina Leonardi Insieme per un’Umbria Resistente 0,63% Giuseppe Paolone Forza del Popolo 0,54% Moreno Pasquinelli Fronte del Dissenso / Fabrizio Pignalberi Più Sovrana, Quinto Polo per l’Italia / Stefania Proietti Pd, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, Umbria per la Sanità Pubblica e la Pace, Umbria futura, Civici Umbri, Proietti Presidente 43,22% Marco Rizzo Democrazia Sovrana e Popolare, Alternativa Riformista 0,99% Donatella Tesei Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Alternativa Popolare, Tesei Presidente, Udc, Noi Moderati 54,34% Giuseppe Tritto Umani Insieme liberi 0,09%

Non essendo previsto un ballottaggio diventerà il prossimo presidente il candidato capace di ottenere più voti di tutti.

La diretta live delle elezioni Umbria 2024

16:19 Prima sezione scrutinata a Perugia La prima sezione scrutinata a Perugia vede Proietti al 54%, mentre a Terni ancora tutto tace.

16:08 Affluenza definitiva al 52,30% L’affluenza definitiva delle elezioni Umbria 2024 è stata del 52,30%, dodici punti in meno rispetto al 2019.

16:00 Terzo exit poll di Swg Il terzo exit poll di Swg con il 100% del campione per La7 vede Proietti aumentare il proprio vantaggio. Tesei: 46-50%

Proietti: 47-51%

Altri: 2-4%

15:48 Proietti in testa per il secondo exit poll di Swg Il secondo exit poll realizzato da Swg per La7 vede Proietti di poco in testa. Tesei: 46-50,%

Proietti: 47-51%

Altri: 2-4%

15:45 Prima sezione scrutinata Scrutinata la prima sezione in Umbria, con Proietti che ha ottenuto più voti di Tesei.

15:34 Affluenza in calo anche in Emilia-Romagna Affluenza in calo anche in Emilia-Romagna dove ha votato il 46% degli elettori contro il 67% del 2020, oltre venti punti percentuali in meno.

15:27 Terni decisiva? Tra Tesei e Proietti potrebbe essere una sfida all’ultimo voto, con la città di Terni - oltre 120 sezioni su un totale di mille - che potrebbe appare essere come l’ago della bilancia.

15:24 Affluenza al 52% Quando mancano all’appello ancora alcune sezioni, l’affluenza per le elezioni regionali in Umbria è di poco superiore al 52%, mentre nel 2019 aveva votato il 64,5% degli aventi diritto.

15:16 La rimonta di Tesei Stando a quanto riferisce Swg, nei giorni scorsi Proietti era indicata in netto vantaggio, mentre ora Tesei avrebbe recuperato: tra le due sarà sfida all’ultimo voto.

15:12 Exit poll Opinio: Tesei di poco avanti Un exit poll di Opinio per la Rai vede invece Donatella Tesei di poco avanti. Tesei: 46,5-50,5%

Proietti: 46,0-50,0%

15:05 Exit poll Swg: Tesei e Proietti pari Per il primo exit poll realizzato da Swg per La7 ci sarebbe una situazione di parità. Tesei: 46,5-50,5%

Proietti: 46,5-50,5%

Altri: 2-4%

15:00 Urne chiuse, via allo spoglio Si sono concluse in tutta la Regione le operazioni di voto, con lo spoglio dei voti che è iniziato subito dopo la chiusura delle urne.

12:48 Quando sapremo i risultati delle elezioni Umbria 2024? Con lo spoglio dei voti che prenderà il via alle ore 15:00, i primi dati dello scrutinio dovrebbero iniziare ad arrivare a metà pomeriggio mentre, per i risultati definitivi, si dovrà attendere la serata anche se tutto dipenderà dalla velocità delle operazioni di conteggio.

10:58 Cosa succede se vince Proietti Una eventuale vittoria di Stefania Proietti sarebbe un colpo duro per il centrodestra anche a livello nazionale. Il centrosinistra infatti non solo tornerebbe ad amministrare l’Umbria, ma dimostrerebbe alla maggioranza di poter vincere se unita e con un progetto credibile alle spalle: non a caso tutti i big del governo si sono spesi molto in questa campagna elettorale.

09:01 Cosa succede se vince Tesei Se Donatella Tesei dovesse vincere anche le elezioni 2024, il centrodestra si confermerebbe in Umbria una Regione considerata “rossa” fino a qualche anno fa. Come avvenuto anche in Liguria e Abruzzo, sarebbe un segnale di come la maggioranza di governo sia capace di vincere anche di fronte a un’ampia coalizione di centrosinistra.

07:36 Si vota fino alle ore 15:00 Urne aperte alle ore 07:00 in Umbria dove si voterà fino alle ore 15:00, poi inizierà lo spoglio dei voti. Alle 23:00 di ieri l’affluenza è stata del 37,79%.

20:56 Affluenza al 31,2% I dati finali dell’affluenza in Umbria alle 19:00 sono del 31,2%, meglio di quanto era stato pronosticato alle 12:00 ma con un considerevole calo rispetto agli anni passati. Nelle precedenti elezioni l’affluenza alle 19:00 si era attestata al 52,85% ma si votava in un’unica giornata, perciò bisogna attendere domani per avere un riscontro completo sull’affluenza.

19:14 Affluenza al 30,6% Secondo i primi dati, l’affluenza alle 19:00 si aggira intorno al 30,6% in Umbria, ma ancora non sono disponibili i dati definitivi.

17:14 «In Umbria niente voto disgiunto», Borghi viola ancora il silenzio «Non fate casino con il voto disgiunto o altre bambinate perché in Umbria non è consentito» intima il senatore Claudio Borghi (Lega) attraverso i social network, invitando ancora una volta i cittadini a votare per i candidati del proprio partito. La propaganda elettorale non si ferma durante le elezioni, nemmeno per Maurizio Gasparri (Forza Italia) che incolpa la Rai - per la messa in onda di una replica di Report con servizi sull’Umbria - e ritiene il silenzio elettorale superato. Rifiuta le accuse Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), che ricorda l’applicazione del silenzio elettorale alle sole aree interessate dal voto. L’uso dei social network è ormai entrato nella quotidianità, ma è ancora una materia fumosa per quanto riguarda la propaganda politica.

15:00 Umbria, anche la Lega rompe il silenzio elettorale Dopo che il capogruppo di Forza Italia al Senato, Gasparri, ha rotto il silenzio invitando gli elettori a votare i candidati del centro destra in Umbria ed Emilia-Romagna e le liste di FI, a infrangere la legge del 1956 sul silenzio elettorale è stato il deputato della Lega, Claudio Borghi. Sebbene la legge non riguardi ancora i social, il leghista tramite un post su X ha invitato gli elettori in Umbria a votare il suo partito.

12:55 Umbria, affluenza alle urne del 9,54% Un calo drastico si è registrato in Umbria sull’affluenza alle urne. Nella regione centrale della penisola solo il 9,54% del pubblico elettorale si è recato a votare. È questo il dato ufficiale fornito dal Viminale sui 1.000 seggi presenti nella regione alle ore 12 di oggi, domenica 17 novembre. Alle ultime elezioni nel 2019 l’affluenza, alla stessa ora, era stata del 19,55%. Tuttavia nelle ultime elezioni si è votato un solo giorno, quindi è ancora da vedere quale sarà il risultato finale.

12:06 A breve i primi dati sull’affluenza al voto in Umbria A breve avremo i primi dati sull’affluenza alle urne per le elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Per conoscere minuto dopo minuto i risultati, è possibile consultare il sito del ministero dell’Interno, che fornirà i dati aggiornati relativi alle 5529 sezioni.

11:07 Candidata Proietti e l’allusione al Gladiatore L’ultimo tweet della candidata del centro sinistra alle regionali in Umbria, Stefania Proietti, è un omaggio al celebre film di Ridley Scott, Il Gladiatore, che valse l’oscar a Russel Crowe. La citazione pubblicata su X, ex-Twitter, è un’allusione al “campo largo” che la sostiene: “Se saremo uniti sopravviveremo”. Un’allusione con un chiaro intento provocatorio.

9:11 Come si vota alle elezioni regionali in Umbria? In Umbria si vota per il presidente di Regione, ma ci sono diverse modalità per esprimere la propria preferenza: votare un candidato alla presidenza, estendendo il voto anche alla lista o coalizione di liste a lui legato;

votare per un candidato e una lista collegata;

votare solo una lista regionale e quindi estendere il voto al candidato della lista. Non è ammesso invece il voto disgiunto, ossia non si può votare un candidato e una lista non collegata a lui. Opzione ammessa invece in Emilia-Romagna.

08:00 Per cosa si vota in Umbria Sono circa 700.000 i cittadini chiamati alle urne in Umbria per eleggere il nuovo presidente di Regione, vincerà chi riuscirà a ottenere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

07:20 Cosa serve per votare Ricordiamo che per poter votare occorre presentarsi al proprio seggio di appartenenza muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.