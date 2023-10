Elezioni Trentino-Alto Adige 2023, la guida: orari, candidati e risultati

Elezioni Trentino-Alto Adige 2023: tutto pronto per il voto con le urne che si apriranno domenica 22 ottobre 2023 dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Se la data è la stessa sia per Trento sia per Bolzano, a cambiare invece è il sistema elettorale per l’elezione dei Consigli provinciali e dei relativi presidenti.

Di candidati ce ne sono solo a Trento, con l’attuale presidente Maurizio Fugatti che sarà in campo anche in queste elezioni. Nel centrosinistra il Pd ha scelto il sindaco di Rovereto Francesco Valduga, mentre andrà per conto proprio il Movimento 5 Stelle al pari dell’ex senatore Sergio Divina. In totale saranno sette i candidati in corsa.

In Alto Adige invece saranno ben 16 le liste in campo per un totale di 488 candidati in campo, un numero ben maggiore rispetto al voto di cinque anni fa.

Vediamo allora nel dettaglio la data e gli orari delle elezioni regionali Trentino-Alto Adige 2023, dando uno sguardo alla legge elettorale, ai candidati e alle liste in campo.

Elezioni regionali Trentino-Alto Adige 2023: data e orari

La data delle elezioni regionali Trentino-Alto Adige 2023 è ufficiale da tempo: a Trento e Bolzano le urne si apriranno domenica 22 ottobre. A differenza delle altre Regioni, in questa tornata si voterà in un’unica giornata.

Per quanto riguarda gli orari, i seggi in Trentino-Alto Adige resteranno aperti dalle ore 07:00 alle ore 22:00, con lo spoglio dei voti che inizierà appena si saranno concluse le operazioni elettorali. I risultati di conseguenza inizieranno ad arrivare già nella nottata.

La legge elettorale

Come detto saranno differenti le leggi elettorali che caratterizzano le elezioni regionali in Trentino-Alto Adige: a Trento infatti c’è l’elezione diretta del presidente, cosa che invece non avviene a Bolzano.

A Trento il sistema elettorale è di tipo proporzionale con premio di maggioranza; il voto avviene in un unico turno con obbligo di collegamento di ogni lista (o gruppo di liste) a un candidato presidente della provincia.

Si vota attraverso un’unica scheda e non è ammesso il voto disgiunto, è possibile invece esprimere fino a due preferenze (purché la seconda sia per un candidato di genere diverso rispetto alla prima) per i candidati alla carica di consigliere della lista prescelta.

I 34 seggi saranno assegnati tramite il metodo d’Hondt, con premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato presidente che ha ottenuto più voti.

A Bolzano la legge elettorale è un proporzionale puro, con metodo del quoziente Imperiali e dei più alti resti. Gli elettori sono chiamati a votare le liste di partito, scegliendo quattro candidati al loro interno che corrono per l’assegnazione dei 35 seggi che compongono il Consiglio provinciale.

Una volta determinata la composizione del Consiglio provinciale, spetterà ai consiglieri eleggere il presidente della Provincia autonoma di Bolzano visto che in Alto Adige non è prevista l’elezione diretta del capo dell’esecutivo.

I candidati

A differenza di quanto avviene a Bolzano, a Trento gli elettori saranno chiamati a votare direttamente il presidente della Provincia tra i vari candidati che si sono presentati alle elezioni.

Questi sono i sette candidati alle elezioni provinciali Trentino 2023 e da quali partiti e liste saranno sostenuti.

Elena Dardo : Alternativa.

: Alternativa. Filippo Degasperi : Unione Popolare, Onda Civica, La Me Val - Primiero Vanoi Mis.

: Unione Popolare, Onda Civica, La Me Val - Primiero Vanoi Mis. Sergio Divina : Alternativa Popolare, Noi con Divina, Giovani per Divina Presidente.

: Alternativa Popolare, Noi con Divina, Giovani per Divina Presidente. Maurizio Fugatti : Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Patt, Noi Trentino per Fugatti Presidente, La Civica, Fassa.

: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Patt, Noi Trentino per Fugatti Presidente, La Civica, Fassa. Alex Marini : Movimento 5 Stelle.

: Movimento 5 Stelle. Marco Rizzo : Democrazia Sovrana e Popolare.

: Democrazia Sovrana e Popolare. Francesco Valduga: Pd, Azione, Italia Viva, Alleanza Verdi-Sinistra, Campobase, Casa Autonomia.Eu, Fascegn.

Come detto a Trento l’attuale presidente Maurizio Fugatti ha ufficializzato la sua intenzione di correre per un secondo mandato:oltre a Lega, Forza Italia, Udc, Patt e delle liste civiche, alla fine ci sarà anche Fratelli d’Italia. Correrà in solitaria per Alternativa Popolare l’ex leghista Sergio Divina.

Il Partito Democratico invece ha deciso di puntare sul sindaco di Rovereto Francesco Valduga, con la coalizione che dovrebbe comprendere anche da Azione, Italia Viva, Europa Verde e Sinistra Italiana.

Non ci sarà invece nella coalizione il Movimento 5 Stelle che, come candidato presidente, ha scelto di puntare sull’attuale consigliere pentastellato Alex Marini.

L’ex grillino Filippo Degasperi invece sarà in campo con Onda che racchiude forze politiche come Potere al Popolo e Rifondazione, mentre gli altri fuoriusciti 5 Stelle di Alternativo si presenteranno con Elena Dardo. Infine non mancherà Marco Rizzo, ora leader di Democrazia Sovrana Popolare.

In Alto Adige invece ci sono ben 16 liste in corsa:

TEAM K

MOVIMENTO 5 STELLE

ENZIAN SÜDTIROL

STF SÜDTIROLER FREIHEIT

PD PARTITO DEMOCRATICO - DEMOKRATISCHE PARTEI

VERDI GRÜNE VËRC

FRATELLI D’ITALIA

LA CIVICA

JWA - WIRTH ANDERLAN

DIE FREIHEITLICHEN

FORZA ITALIA

VITA

CENTRO DESTRA

SVP SÜDTIROLER VOLKSPARTEI

LEGA SALVINI ALTO ADIGE SÜDTIROL - UNITI PER L’ALTO ADIGE

FÜR SÜDTIROL MIT WIDMANN

Come detto vista la legge elettorale proporzionale, il presidente verrà deciso dai consiglieri eletti.