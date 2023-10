Elezioni suppletive Monza 2023, quando si vota? Data, candidati e orari

Elezioni suppletive Monza 2023: urne aperte in data 22 e 23 ottobre per il voto che servirà a eleggere un senatore in quello che è il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia venuto a mancare lo scorso 12 giugno.

Nel dettaglio per quanto riguarda gli orari, i seggi si apriranno dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di domenica 22 ottobre e dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di lunedì 23 ottobre nel collegio uninominale del Senato Lombardia-06, formato da tutti e cinquantacinque i Comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

Il sistema elettorale delle elezioni suppletive è lo stesso delle politiche: essendo un collegio maggioritario, verrà eletto senatore il candidato capace di prendere anche un solo voto in più rispetto agli avversari.

In queste settimane molto si è parlato di queste elezioni suppletive a Monza, visto il toto-nomi sui possibili candidati del centrodestra: alla fine la scelta è ricaduta su Adriano Galliani, ex senatore di Forza Italia e storico grande amico di Silvio Berlusconi.

Dopo lungo tergiversare, il Partito Democratico ha deciso di rinunciare a presentare un proprio candidato annunciando l’appoggio per la corsa di Marco Cappato. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni potrebbe ricevere il sostegno anche di Italia Viva dopo il via libera dato dal Movimento 5 Stelle.

Tralasciando i sondaggi, il collegio di Monza è considerato come blindato per il centrodestra ma queste elezioni suppletive saranno comunque una sorta di test per monitorare anche lo stato di salute dall’attuale maggioranza di governo.

Elezioni suppletive Monza 2023: i candidati

In totale sono otto i candidati alle elezioni suppletive Monza 2023. Vediamo allora chi sono e da chi sono sostenuti.

Andrea Brenna - Democrazia e Sussidarietà

- Democrazia e Sussidarietà Giovanna Capelli - Unione Popolare

- Unione Popolare Marco Cappato - Con Cappato

- Con Cappato Cateno De Luca - Sud con Nord

- Sud con Nord Domenico Di Modugno - Partito Comunista Italiano

- Partito Comunista Italiano Adriano Galliani - Lega-FdI-Forza Italia-Noi Moderati

- Lega-FdI-Forza Italia-Noi Moderati Daniele Giovanardi - Democrazia Sovrana Popolare

- Democrazia Sovrana Popolare Lillo Massimiliano Musso - La Forza del Popolo

Alle politiche del 25 settembre 2022 Silvio Berlusconi nel collegio al Senato di Monza è stato eletto con il 50,27% dei voti; dopo la sua dipartita adesso saranno necessarie delle elezioni suppletive per colmare il seggio rimasto vacante a Palazzo Madama.

Un anno fa a Monza il centrodestra ha quasi doppiato il centrosinistra, che non è andato oltre il 27,13%, mentre è stato buono il risultato del terzo polo (10,16%) che è finito davanti al Movimento 5 Stelle (7,76%).

Alle elezioni suppletive il centrodestra dopo che sono circolate anche voci in merito a una possibile scesa in campo di Marina o Pier Silvio Berlusconi, alla fine ha scelto di puntare su Adriano Galliani attuale amministratore delegato della squadra di calcio del Monza.

Altro candidato è Marco Cappato, l’ex europarlamentare radicale che ha ottenuto l’appoggio di Pd, Movimento 5 Stelle, Azione, Più Europa ed Euromans. Per conto proprio invece Unione Popolare con Giovanna Capelli.

Alle suppletive a Monza ci sarà anche Cateno De Luca, attuale sindaco di Taormina ed ex primo cittadino di Messina oltre che fondatore del movimento Sud Chiama Nord.

Anche il Partito Comunista Italiano sarà della partita con la candidatura di Domenico Di Modugno, mentre Daniele Giovanardi è in campo per Democrazia Sovrana Popolare, Andrea Brenna per Democrazia e Sussidarietà e Lillo Massimiliano Musso per Forza del Popolo.