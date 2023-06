Elezioni regionali Molise 2023: data, orari, candidati e liste

Elezioni regionali Molise 2023, la guida: si avvicina sempre più la data del voto che si terrà il prossimo 25 e 26 giugno. Dopo la bocciatura delle candidature dell’ex ministro Elisabetta Trenta per la Democrazia Cristiana e di Nicola Ninni per Forza Nuova, alla fine saranno tre i candidati presidente in corsa.

L’attuale presidente di centrodestra Donato Toma non è stato ricandidato in queste elezioni regionali 2023, con la coalizione che ha deciso di puntare su Francesco Roberti. In Molise si presenteranno insieme il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con il candidato che sarà il sindaco pentastellato di Campobasso Roberto Gravina; il terzo aspirante presidente invece sarà Emilio Izzo di Io non Voto.

Dopo la vittoria alle regionali in Lombardia, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, il centrodestra punta al poker con il voto in Molise che sarà anche il primo banco di prova dell’asse giallorosso tra Schlein e Conte.

Con i sondaggi da giorni stoppati, ecco una guida alle elezioni regionali Molise 2023, con una sintesi della legge elettorale in vigore e tutte le ultime notizie in merito alla data e agli orari del voto e ai candidati in campo.

Elezioni regionali Molise 2023: data e orari

Nel 2018 le elezioni regionali in Molise si sono tenute in data 22 aprile. Cinque anni più tardi, il presidente della Regione Donato Toma ha deciso di far aprire i seggi a inizio estate confermando gli orari delle recenti politiche.

Le elezioni regionali Molise 2023 infatti si terranno in data domenica 25 giugno (dalle ore 7:00 alle ore 23:00) e lunedì 26 giugno (dalle ore 7:00 alle ore 15:00). Una volta chiuse le urne inizierà subito lo spoglio dei voti.



Per quanto riguarda le elezioni regionali, nel 2023 si è votato a inizio anno in Lombardia e nel Lazio, mentre in Friuli-Venezia Giulia le urne si sono aperte a inizio aprile.

La legge elettorale

In Molise la legge elettorale è stata modificata per l’ultima volta nel 2017. In totale alle elezioni regionali vengono eletti 20 consiglieri, a cui si aggiunge il presidente della Giunta regionale. Non essendo previsto un ballottaggio, viene eletto presidente il candidato capace di prendere anche un solo voto in più rispetto ai suoi avversari.

I consiglieri regionali verranno eletti in base a una unica circoscrizione, con un premio di maggioranza che va a garantire alla lista o alla coalizione vincitrice almeno 12 seggi in Consiglio oltre a quello assegnato al presidente.



Per quanto riguarda le liste, la soglia di sbarramento prevista è del 3% mentre per le coalizioni l’asticella sale fino all’8%. Infine alle elezioni regionali in Molise la legge elettorale non prevede il voto disgiunto.

I candidati

In totale saranno cinque i candidati in campo alle elezioni regionali Molise 2023. Ecco chi sono e da quali partiti e liste saranno sostenuti.

Candidati Liste Roberto Gravina Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Gravina Presidente, Costruire Democrazia, Molise Democratico e Socialista Emilio Izzo Io non Voto Francesco Roberti Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc, Roberti Presidente-Noi Moderati, Il Molise che Vogliamo

Alle elezioni regionali del 2018 Donato Toma è riuscito a riportare il centrodestra alla guida del Molise, superando con il 43,46% dei voti Andrea Greco del Movimento 5 Stelle (38,50%) e Carlo Veneziale del centrosinistra (17,10%).

Negli ultimi mesi molto si è parlato di una volontà di Toma di presentarsi anche alle elezioni 2023, ma il presidente forzista non ha avuto il pieno appoggio della sua coalizione.

Il centrodestra così ha ufficializzato la candidatura di Francesco Roberti, l’attuale sindaco forzista di Termoli, con i partiti che poi con un comunicato comunque hanno ringraziato l’attuale presidente per il lavoro svolto. La coalizione potrà contare anche sul supporto di Italia Viva, con il coordinatore provinciale dei renziani Donato D’Ambrosio inserito nella lista dell’Udc.

Tutto deciso anche nel centrosinistra, dove ci sarà un’alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle: il candidato giallorosso sarà il sindaco pentastellato di Campobasso Roberto Gravina.



Alle elezioni regionali in Molise ci sarà la lista Io non Voto (I Soliti Noti) - come simbolo è stato scelto un maiale - che avrà come candidato presidente l’attivista Emilio Izzo.

I sondaggi

Tra il 31 maggio e il primo giugno, Tecnè ha realizzato un sondaggio ufficiale in vista delle elezioni regionali in Molise, l’unico che prende in considerazione la terna dei candidati.

Italy (Molise), Tecnè poll: Presidential election Roberti (FI-EPP): 53% (+9)

Gravina (M5S-NI): 45% (+6)

Izzo (INV-*): 2% (new) +/- vs. 2018 election Fieldwork: 31 May - 1 June 2023

Sample size: 1,000#Molise #Regionali

Come si può vedere, Roberti sarebbe chiaramente in testa ma la partita in Molise appare essere aperta con Gravina non troppo distante: il sentore è che ai fini del risultato sarà decisa l’affluenza alle urne.

In precedenza c’è stato un sondaggio sui possibili candidati è stato realizzato, in data 24 marzo, da Euromedia Research per conto de Il Giornale del Molise.

Queste sarebbero le intenzioni di voto per quanto riguarda le liste:

Fratelli d’Italia-Meloni 28,8%

Lega-Salvini 4,7%

Forza Italia-Berlusconi 11,4%

Noi Moderati-UDC 1,2%

Liste civiche a sostegno del candidato di CDX 4,0%

TOTALE COALIZIONE CENTRODESTRA 50,1%

Partito Democratico-PSE 20,8%

Alleanza Verdi e Sinistra 2,0%

+Europa 1,0%

Movimento 5 stelle 20,5%

Liste civiche a sostegno del candidato di CSX 3,0%

TOTALE COALIZIONE CENTROSINISTRA 0,0 47,3%

Azione - Italia Viva - Calenda 2,3%

Per l’Italia con Paragone 0,3%

INDECISI - ASTENSIONE 35,5%

Il centrodestra così sarebbe in vantaggio ma un centrosinistra allargato al M5s sarebbe vicino: tutto dipenderà dalla scelta dei candidati e dalle varie alleanze.

In data 7 febbraio da Primo Piano Il quotidiano del Molise è stato diffuso un sondaggio realizzato sempre da Euromedia Research; nel dettaglio, è stato chiesto un parere sulla soddisfazione in merito all’operato della giunta Toma.

Molto 2,4

Abbastanza 20,5

SODDISFATTI 22,9

Poco 44,9

Per nulla 27,4

NON SODDISFATTI 72,3

Non sa/Non risponde 4,8

Il giudizio per il sondaggio sarebbe negativo, con percentuali simili che riguardano anche la domanda su come sia stata gestita la sanità in Molise negli ultimi cinque anni.