Elezioni regionali Lombardia 2023, la DIRETTA del voto: urne aperte, attesa per i risultati

Elezioni regionali Lombardia 2023: si sono aperti regolarmente i seggi con le urne che resteranno aperte nella giornata di oggi domenica 12 febbraio fino alle ore 23:00 mentre ci sarà modo di votare anche nella giornata di domani lunedì 13 febbraio dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00, come avvenuto già per altre tornate elettorali in passato. In contemporanea si sta votando anche nel Lazio sempre per le regionali.

Di conseguenza ci sarà da aspettare per i risultati di queste elezioni regionali in Lombardia, visto che lo spoglio prenderà il via soltanto quando si saranno concluse le operazioni di voto; non mancheranno però a partire dalle ore 15:00 di lunedì gli exit poll, mentre per i dati ufficiali ci sarà da attendere.

In totale in Lombardia sono quattro i candidati in corsa: Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e Movimento 5 Stelle), Letizia Moratti (lista civica e terzo polo) e Marta Ghidorzi (Unione Popolare).

Ricordiamo che la legge elettorale in vigore per le elezioni regionali non prevede un ballottaggio: sarà eletto nuovo presidente di Regione il candidato capace di ottenere anche un solo voto in più rispetto agli avversari.

Per restare sempre aggiornato su tutti gli sviluppi di queste elezioni regionali in Lombardia, qui di seguito potrà essere consultata la diretta live del voto che ci accompagnerà fino alla ufficializzazione dei risultati.

Elezioni regionali Lombardia 2023: la diretta live del voto

07:00 Seggi aperti Alle ore 07:00 si sono aperti regolarmente i seggi per le elezioni regionali in Lombardia. Oggi si potrà votare fino alle ore 23:00, mentre domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00.