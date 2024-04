Elezioni Basilicata 2024, risultati in DIRETTA: vince Bardi, FdI prima lista bene Azione

Elezioni regionali Basilicata 2024, i risultati in diretta: si sono concluse alle ore 15:00 le operazioni di voto, con lo scrutinio che ha preso il via e che potrà essere seguito in diretta live qui di seguito.

Basso il dato dell’affluenza - il dato definitivo è del 49,80% contro il 53,52% del 2019 -, mentre un exit poll di Youdata per il TeleNorba vedrebbe Vito Bardi nettamente in testa rispetto a Piero Marrese ed Eustachio Follia.

Percentuali queste che sembrerebbero essere confermate dai risultati delle prime sezioni scrutinate, con il presidebte uscente Vito Bardi che già ha parlato di vittoria.

“In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione - ha dichiarato Bardi -. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria”.

Qui di seguito potrà essere seguita la diretta live delle elezioni regionali Basilicata 2024 con tutte le ultime notizie riguardanti il voto e lo spoglio in tempo reale fino alla proclamazione dei risultati ufficiali.

Elezioni Basilicata 2024: i risultati

Lo spoglio dei voti delle elezioni regionali Basilicata 2024 ha preso il via alle ore 15:00 di oggi lunedì 22 aprile. Questi sono i risultati dopo lo scrutinio di 518 sezioni su 682.

Candidato Voti Liste Vito Bardi Fratelli d’Italia (16,39%), Forza Italia (12,46%), Lega (7,67%), Udc (2,36%), Azione (7,48%), Orgoglio Lucano (7,30%), La Vera Basilicata (2,48%) 55,35% Eustachio Follia Volt (1,25%) 1,34% Piero Marrese Pd (14,79%), M5s (7,74%), Avs-Psi-Basilicata Possibile (5,54%), Basilicata Casa Comune (11,41%), Basilicata Unita (3,13%) 43,32%

Ricordiamo che non è previsto il ballottaggio, con il candidato che prenderà più voti che sarà eletto prossimo presidente della Regione Basilicata.

Elezioni Basilicata 2024: la diretta live

20:42 Bardi parla di vittoria “In attesa di un dato più vicino a quello definitivo, si delinea a ogni modo una vittoria chiara della nostra coalizione - ha dichiarato Bardi -. Voglio ringraziare i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti. Dedico pertanto a tutti i lucani questa vittoria”.

19:41 Bardi verso la vittoria Anche se lo spoglio procede lentamente, appare essere vicina una nuova vittoria per il presidente uscente Vito Bardi.

18:33 Pittella decisivo per vittoria di Bardi? Se le percentuali dovessero restare queste, la decisione di appoggiare Bardi da parte di Azione potrebbe risultare decisiva per il centrodestra.

18:07 Bardi sempre in testa Quando sono state scrutinate solo 16 sezioni, le percentuali dell’exit poll sembrerebbero essere confermate dai risultati delle prime sezioni, anche se lo spoglio dei voti sta procedendo molto a rilento.

17:21 Prime sezioni scrutinate: Bardi in testa Prime due sezioni scrutinate con il presidente uscente Vito Bardi che sarebbe nettamente in testa, ma ancora si tratta di poche decine di voti.

16:56 In crescita l’affluenza a Montalbano Jonico A Montalbano Jonico dove è sindaco il candidato di centrosinistra Piero Marrese l’affluenza è cresciuta dell’11%, un dato in netta controtendenza rispetto a quello della Regione.

16:32 Spoglio ancora fermo al palo Dopo novanta minuti dalla chiusura delle urne, ancora nessuna sezione è stata scrutinata in Basilicata: il sentore è che le operazioni di spoglio procederanno molto lentamente.

16:02 Affluenza definitiva al 49,80% Il dato definitivo dell’affluenza è del 49,80% contro il 53,52% del 2019, con un calo di quasi quattro punti percentuali.

15:52 Ansa: “Delusione nello staff di Marrese” Come riporta l’Ansa, ci sarebbe delusione nello staff del candidato di centrosinistra piero Marrese dopo la diffusione dell’exit poll che vedrebbe Vito Bardi largamente in testa.

15:33 Exit poll: FdI la lista più votata Sempre per l’exit poll di Youdata per TeleNorba, la lista più votata sarebbe quella di Fratelli d’Italia con Pd e M5s a seguire.

15:29 Exit poll: Bardi in testa Un exit poll di Youdata per TeleNorba vedrebbe Vito Bardi nettamente in testa e oltre il 50% dei voti.

15:19 Affluenza maggiore a Matera rispetto a Potenza Il dato ufficiale dell’affluenza riguardante la metà dei seggi è di poco sopra il 50%, con Matera al 54,67% e Potenza al 48,73%.

15:08 Niente exit poll A differenza di quanto avvenuto in Abruzzo non saranno diffusi exit poll o proiezioni in mertio alle elezioni regionali in Basilicata.

15:00 Urne chiuse, inizia lo spoglio Alle ore 15 è suonato il gong per le elezioni regionali in Basilicata, ora via allo spoglio dei voti con i risultati attesi in serata.

14:27 Alle 15 stop alle operazioni di voto Termineranno alle ore 15:00 le operazioni di voto in Basilicata, con lo spoglio che prenderà subito il via nella speranza di avere i risultati ufficiali già in serata.

12:18 Cosa succede se vince Marrese Il centrosinistra in Basilicata ha riproposto la formula vincente sperimentata in Sardegna: 5 Stelle dentro e moderati fuori. Un successo di Piero Marrese andrebbe a rafforzare l’alleanza Pd-M5s-sinistra, mettendi in difficoltà il centrodestra anche in vista delle europee.

10:23 Che succede se vince Bardi? Se Vito Bardi dovesse vincere di nuovo le elezioni in Basilicata per il centrodestra si tratterebbe di un’importante conferma, con i partiti che potrebbero guardare con più serenità alle elezioni europee di giugno. Ci sarà però da capire come sarà l’eventuale convivenza con Italia Viva e Azione, partiti fuori dalla maggioranza di governo a livello nazionale ma che in Basilicata hanno appoggiato il presidente uscente.

08:56 Affluenza bassa: chi è favorito? La bassa affluenza registrata ieri potrebbe favorire il presidente uscente Bardi, visto che negli ultimi anni è stato l’elettorato di centrosinistra quello più deluso e che ha avuto la tendenza a disertare gli appuntamenti elettorali. Un dato molto sotto quello del 2019 però potrebbe rappresentare un’incognita in ogni senso.

07:48 Affluenza bassa alle 23 di ieri Nella giornata di ieri scarsa affluenza ai seggi: alle ore 23 ha votato solo il 37,74% degli aventi diritto, mentre in totale nel 2019 il dato è stato del 53,52%. Resta da capire ora se oggi ci sarà un incremento dei votanti.

07:43 Si vota fino alle ore 15:00 poi lo spoglio Seggi aperti anche oggi lunedì 22 aprile per le elezioni regionali in Basilicata: si potrà votare dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00, poi prenderà il via lo spoglio dei voti che dovrà concludersi entro massimo 12 ore.

12:59 Dati sull’affluenza: ore 12:00 Dal Eligendo: a livello regionale, alle 12, ha votato il 9,12% degli aventi diritto. Nel Materano il 9,74%, mentre nel Potentino l’8,84%.

12:13 Primo dato sull’affluenza in arrivo A breve sarà disponibile il primo dato sull’affluenza alle elezioni regionali in Basilicata, pubblicato sul sito Eligendo del ministero dell’Interno.

11:11 Cosa fare con la scheda In Basilicata, a differenza del sistema utilizzato nelle elezioni sarde dello scorso febbraio, la legge elettorale non consente il voto disgiunto, ossia la possibilità di votare per una lista e per un candidato presidente non collegati tra loro. Sulla scheda elettorale, l’elettore può esprimere una doppia preferenza, ma è obbligatorio che siano di genere diverso. Inoltre, nessun genere può superare il 60% di rappresentanza nel futuro consiglio regionale.

10:15 Quante preferenze è possibile esprimere È consentito esprimere una o due preferenze tra i candidati di una lista al Consiglio regionale, indicando il loro nome e cognome. Nel caso di due preferenze, è richiesto che siano persone di genere diverso. Tuttavia, è importante notare che ciascun sesso non può superare la quota massima rappresentativa per ogni lista, stabilita al 60%.

07:30 Sondaggi vietati Ricordiamo che come previsto dalla legge, non è possibile diffondere sondaggi elettorali durante le operazioni di voto così come avvenuto nelle due settimane che hanno preceduto l’apertura dei seggi. Una volta chiuse le urne possono essere diffusi exit poll e proiezioni.

07:15 Cosa serve per votare Per votare alle elezioni regionali Basilicata 2024 l’elettore deve presentarsi al proprio seggio di riferimento munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.

07:00 Urne aperte, via al voto Si sono aperti regolarmente i seggi alle ore 07:00 di oggi domenica 21 aprile, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 23:00. Si potrà votare anche nella giornata di domani lunedì 22 aprile dalle ore 07:00 fino alle ore 15:00.