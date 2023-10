Elezioni Argentina 2023: data, candidati e sondaggi. Chi vince tra Milei e Massa?

Elezioni Argentina 2023: si apriranno in data domenica 22 ottobre le urne nel Paese sudamericano per eleggere il nuovo presidente, la metà dei deputati e un terzo dei senatori che compongono il Congresso nazionale. Si tratta di un voto che arriva nel pieno di una forte crisi con l’inflazione arrivata a superare il 120%.

La legge elettorale in Argentina prevede che, per poter vincere, un candidato deve ottenere almeno il 45% dei voti - oppure il 40% se il distacco con il secondo è maggiore ai dieci punti percentuali - altrimenti sarà necessario un ballottaggio previsto per il 19 novembre. Per la Camera invece il sistema di voto è proporzionale mentre per il Senato maggioritario.

Una particolarità delle elezioni in Argentina è che il voto è consentito a partire dai 16 anni; dai 18 fino ai 70 anni inoltre è obbligatorio - salvo specifiche esenzioni - recarsi alle urne pena una multa.

In totale sono cinque i candidati presidente: tutti gli occhi sono puntati sull’ultra liberista di destra Javier Milei, mentre il centrosinistra candiderà l’attuale ministro dell’Economia Sergio Massa e il centrodestra Patricia Bullrich.

Per i sondaggi sarebbe inevitabile un ballottaggio, con i tre principali candidati alle elezioni Argentina 2023 che sarebbero in ballo per accedere all’eventuale testa a testa decisivo per l’elezione del nuovo presidente.

Elezioni Argentina 2023: i candidati

In totale sono cinque i candidati presidente in corsa alle elezioni Argentina 2023 che si terranno in data domenica 22 ottobre. Come tradizione, la loro scelta è arrivata al termine delle primarie che si sono svolte lo scorso 14 giugno.

Questi sono i cinque candidati che si sfideranno alle elezioni presidenziali.

Myriam Bregman : Fronte di Sinistra (sinistra)

: Fronte di Sinistra (sinistra) Patricia Bullrich : Insieme per il Cambiamento (centrodestra)

: Insieme per il Cambiamento (centrodestra) Sergio Massa : Unione per la Patria (centrosinistra)

: Unione per la Patria (centrosinistra) Javier Milei : La Libertà Avanza (destra)

: La Libertà Avanza (destra) Juan Schiaretti: Facciamo il Paese (centro)

Unione per la Patria è il partito dell’attuale presidente argentino Alberto Fernandez che ha deciso però di non ricandidarsi: al suo posto alle primarie è stato premiato l’attuale ministro dell’Economia Sergio Massa. Patricia Bullrich invece è un esponente storico del centrodestra argentino, tanto da essere stata in passato tre volte ministra: Sicurezza, Sicurezza Sociale e Lavoro.

La grande novità di queste elezioni però è Javier Milei, un economista e docente universitario di cui molto si discute per le sue posizioni estremante conservatrici e liberali, tanto da guadagnarsi l’appellativo di “Trump d’Argentina”.

A completare il novero degli aspiranti presidenti in Argentina ci sono il centrista Juan Schiaretti - l’attuale governatore della provincia di Cordoba detto El Gringo - e la candidata di estrema sinistra Myriam Bregman.

Elezioni Argentina 2023: i sondaggi

Per i sondaggi realizzati in vista delle elezioni presidenziali in Argentina, sembrerebbe essere inevitabile il ricorso al ballottaggio con la corsa che sarebbe ristretta a Javier Milei, Sergio Massa e Patricia Bullrich.

Come già accaduto alle primarie, Milei sarebbe in testa senza però avere molte possibilità di raggiungere il 45% oppure di staccare di dieci punti percentuali il secondo più votato. Lo scenario più probabile al momento è di conseguenza quello di un ballottaggio con Massa.

Se così fosse, a quel punto al ballottaggio diventerebbero l’autentico ago della bilancia gli elettori di centrodestra di Insieme per il Cambiamento, ma non è da escludere possibili grandi sorprese in queste elezioni in Argentina rese ancor più delicate dalla precaria situazione economica del Paese.