Elezioni amministrative Fermo 2020: data, candidati, sondaggi

Fermo è tra le città coinvolte nelle elezioni amministrative 2020. Il comune dovrà scegliere il nuovo sindaco dopo il voto del 2015.

Paolo Calcinaro, primo cittadino uscente, probabilmente si presenta per un secondo mandato, appoggiato sempre con liste civiche. Sono in fermento, ma senza decisioni definitive su alleanze e nomi, i principali partiti politici.

Le elezioni a Fermo sono un’ottima occasione per radicare il consenso sul territorio, cercando di massimizzare i voti ottenuti anche nelle regionali che ci saranno nelle Marche.

I cittadini di Fermo, chiamati alle consultazioni amministrative, probabilmente dovranno esprimere una doppia preferenza nella stessa data, per rinnovare governatore e sindaco.

Di seguito gli aggiornamenti su data, legge elettorale, candidati e sondaggi per le elezioni amministrative 2020 a Fermo.

Elezioni amministrative Fermo: la data

La data delle elezioni amministrative 2020 non è ancora stata definita in modo ufficiale. Nel 2015 si votò il 31 maggio, con ballottaggio il 14 giugno. Il periodo per le consultazioni amministrative del 2020 dovrebbe essere lo stesso: la finestra elettorale per il primo turno delle amministrative, infatti, è tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Probabilmente si opterà per l’accorpamento delle consultazioni regionali e comunali in un’unica data. Nelle Marche, infatti, si dovrà scegliere il governatore, oltre a votare in 17 città per rinnovare l’amministrazione locale.



La certezza finora è che le elezioni si svolgeranno in una sola giornata e di domenica, con le urne che rimarranno aperte dalle ore 07:00 fino alle ore 23:00, con lo spoglio dei voti che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

La legge elettorale

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo stampo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

Essendo Fermo un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi, si andranno a eleggere nel totale 32 consiglieri escluso il sindaco, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.



Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con più di 15.000 abitanti è ammesso il voto disgiunto, con l’elettore che potrà esprimere fino a due preferenze mantenendo però la parità di genere (un uomo e una donna).

I candidati

Sono poche le certezze su chi si contenderà al carica di sindaco per la città di Fermo nelle elezioni amministrative della primavera 2020.

Per ora è noto che il sindaco uscente Paolo Calcinaro si candida per un secondo mandato, appoggiato, come nel 2015, da liste civiche senza simboli di partito. Il primo cittadino attuale, infatti, ha fino ad ora rifiutato l’appartenenza all’uno o all’altro schiramento, preferendo l’area neutra civica.

Sul fronte del centrodestra non ci sono nomi ufficiali. L’unico riferimento pare sia la Lega di Salvini, impegnata in primo piano per compattare la coalizione intorno ad un nome condiviso e favorevole al proprio partito.

Non ci sono nomi nemmeno nel centrosinistra, dove il Partito Democratico ancora non ha dato ufficiali indicazioni di possibili candidati. Non si conosce nemmeno l’esistenza di una coalizione unitaria.



Stesso scenario per il Movimento 5 Stelle, che a Fermo correrà da solo, ma ancora non ha un candidato.

I sondaggi

Non ci sono sondaggi ufficiali sulle preferenze di voto dei cittadini di Fermo per il prossimo sindaco. Un possibile scenario emerge dall’analisi dei risultati delle precedenti consultazioni.

Nel 2015, quando si è votato per l’attuale consiglio comunale, il Partito Democratico ha perso con grande scarto contro Paolo Calcinaro al ballottaggio.

Il centrodestra non era unito e ad avere la meglio sono state sopratutto liste civiche legate a forze centriste e non propriamente partitiche.

A Fermo i partiti principali vorrebbero conquistare voti importanti. Le consultazioni europee del 2019 hanno decretato il dominio della Lega sulle altre forze politiche, con consensi parti al 37,69%. Un centtrodestra unito, nella visione di Salvini, potrebbe fare la differenza a Fermo, anche sulle liste civiche.

Il Partito Democratico nel 2019 era al secondo posto con il 20,72% dei voti. Oggi, il centrosinistra potrebbe non riuscire a migliorare il risultato, a causa delle incertezze sulle alleanze e delle divisioni dovute alla fuoriuscita dia lcuni epsonenti locali dal partito, per convogliare in Italia Viva.

Stando ai dati del 2019, il Movimento 5 Stelle non è fortissimo. Il consenso lo aveva classificato al terzo posto con poco più del 18% delle preferenze. La crisi interna del momento potrebbe gravare anche sull’esito delle amministrative a Fermo.

Sondaggi ufficiali, disponibili nei prossimi mesi, daranno indicazioni più precise sulle preferenze di voto per il sindaco di Fermo.