Consultazioni nuovo governo, diretta video e cronaca live: oggi centrodestra da Mattarella, parlerà solo Meloni

Consultazioni nuovo governo, le ultime notizie e la diretta video dal Quirinale. Termineranno questa mattina i colloqui con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in meno di due giorni, riuscirà a ricevere al Colle tutte le delegazioni dei vari gruppi parlamentari. Del resto c’è fretta di partire subito visto il poco tempo a disposizione per approvare la legge di Bilancio, tanto che Giorgia Meloni dovrebbe consegnare al Presidente la sua lista dei ministri al massimo entro sabato.

Questo è il calendario delle consultazioni per la formazione del nuovo governo con tutti gli incontri ancora da svolgere.

Venerdì 21 ottobre

Ore 10:30 - Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia”. Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier - Partito Sardo d’Azione”. Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente”. Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l’Italia - Italia al Centro) – MAIE” del Senato. Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) - MAIE” del Gruppo Misto della Camera.

Qui di seguito è possibile seguire la diretta live di queste consultazioni per la formazione del nuovo governo, con tutte le ultime notizie dal Quirinale.

Consultazioni nuovo governo: la diretta live

09:22 Quasi pronta la lista dei ministri Sarebbe ormai quasi pronta la lista dei ministri che Giorgia Meloni potrebbe legge già questa sera. Gli ultimi nodi da sciogliere per i principali dicasteri riguarderebbero il ministero della Giustizia e della Salute. leggi anche Lista ministri governo Meloni: tutti i nomi dell’esecutivo di centrodestra

08:35 Berlusconi, c’è il terzo audio? Donatella Di Nitto, capo della redazione politica dell’agenzia LaPresse, ospite del programma di La7 Tagadà ha fatto intendere che a breve potrebbe essere diffuso un terzo audio del discorso di Silvio Berlusconi ai suoi deputati: “So che non esce oggi”. leggi anche Berlusconi, c’è il terzo audio. Intanto Forza Italia può scindersi

08:11 Meloni in serata da Mattarella per l’incarico? Se questa mattina ci sarà tutto il centrodestra a colloquio con Sergio Mattarella, in serata dovrebbe essere solo Giorgia Meloni a salire al Colle per un faccia a faccia con il Presidente. Al termine dell’incontro, potrebbe essere conferito un incarico alla leader di FdI che poi durante una conferenza stampa renderà nota la sua decisione.

07:55 Meloni: “Siamo pronti” Così Giorgia Meloni prima dell’incontro con Sergio Mattarella: “Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”.

07:50 Meloni, incarico di formare il governo senza riserve? Se dovesse esserci sintonia nel centrodestra, Giorgia Meloni oggi potrebbe accettare l’incarico di formare un nuovo governo senza riserve, magari consegnando già al presidente Sergio Mattarella la lista dei ministri.

21:20 Domani parlerà solo Giorgia Meloni Il centrodestra fa sapere che sarà solamente Giorgia Meloni ad esporsi, come confermato da Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Anche Antonio Tajani, per il quel resta forte la candidatura al ministero degli Esteri, farà parte delle delegazione, così come pure Silvio Berlusconi.

21:00 Il discorso di Letta post consultazioni Enrico Letta (Pd) promette un’opposizione ferma e rigorosa, specialmente sui tre temi tanto cari ai dem: lavoro, diritti e ambiente. Per quanto riguarda il nuovo governo è essenziale lavorare nel segno della continuità delle alleanze europea ed atlantica, per questo motivo è necessario esporsi nel condannare la Russa e sostenere l’Ucraina. Sì a possibili revisioni della Costituzione, “ma senza stravolgimenti”.

19:25 Cosa ha detto Giuseppe Conte dopo la consultazioni Al termine delle consultazioni Giuseppe Conte (M5s) ha dichiarato di auspicarsi un governo europeista e atlantista e di essere sconcertato per i contrasti che in questi giorni hanno caratterizzato il centrodestra. Ha poi ribadito che il reddito di cittadinanza non si tocca, aggiungendo poi che il M5s voterà no alla consegna di ulteriori armi a Kiev visto che “non servono”.

19:00 Pd da Mattarella In questo momento la delegazione del Partito democratico è da Mattarella per le ultime consultazioni di giornata.

17:42 Calenda: «Io e Renzi escludiamo sostegno al governo» Rispondendo alle domande dei giornalisti Calenda ha detto che «non c’è questa possibilità» di sostenere il governo. «C’è una maggioranza che ha vinto e deve governare, da noi non arriverà il sostegno alla fiducia al governo», ma «arriverà il nostro sì se ad esempio si fa il rigassificatore di Piombino, ma sia io che Renzi abbiamo escluso tassativamente il sostegno al governo» di centrodestra.

17:29 Calenda (Azione-Iv): «Faremo opposizione non pregiudiziale al governo, serve chiarimento su Berlusconi» Calenda al termine delle consultazioni con Mattarella ha detto ai giornalisti: «Ingaggeremo il governo su questioni concrete. Abbiamo gigantesche preoccupazioni sul costo dell’energia appena si accenderanno i riscaldamenti, è un rischio sociale. Abbiamo chiara l’importanza dell’opposizione, non saremo pregiudiziali fino a quando verrà rispettato il ruolo dell’Italia nel mondo. Abbiamo anche segnalato al Presidente quanto accaduto ieri: non è il primo incidente che vede protagonista Berlusconi. Su questo credo che dal governo che si va formando e dalla maggioranza debba arrivare un chiarimento definitivo. Abbiamo apprezzato la chiarezza di Meloni ieri sera, ma atteggiamenti come quelli di Berlusconi devono essere respinti al mittente».

17:15 Il tweet di Berlusconi Berlusconi scrive su Twitter che «Il centro-destra è fatto di tre forze politiche, ognuna delle quali è numericamente e politicamente essenziale alla vita del futuro governo». Il centro-destra è fatto di tre forze politiche, ognuna delle quali è numericamente e politicamente essenziale alla vita del futuro governo. pic.twitter.com/yEjoQeLGTZ — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 20, 2022

17:10 Bonelli (Verdi): «No a ministri negazionisti sul clima» Angelo Bonelli, portavoce Verdi, ha detto: «I futuri ministri rispettino gli obblighi internazionali». Bonelli si riferisce agli «obiettivi climatici» per cui, spiega, «chiediamo massima vigilanza perché alla guida del Mite rimanga un ministro che rispetti questi obblighi».

17:03 Delegazione Alleanza Verdi-Sinistra: «Non abbiamo fatto nomi ma questione di principio» «Abbiamo ribadito al presidente della Repubblica la nostra preoccupazione per la situazione internazionale e il nostro impegno per la pace. La scelta della pace e della diplomazia è l’unica via. Abbiamo avanzato proposte sulla necessità di intervenire sugli extraprofitti delle aziende e di intervenire sulla precarietà. Faremo l’opposizione in Parlamento e nel Paese», ha detto Nicola Fratoianni. «Un altro ambito è il tema dei diritti. Ci riferiamo agli attacchi ai diritti delle donne, come il diritto all’aborto, abbiamo voluto rimarcare che rischiamo di regredire in questo fronte. Noi vigileremo affinché questo governo non faccia passi indietro», ha detto Eleonora Evi (Europa Verde).

16:40 Della Vedova (+Europa): «Faremo opposizione seria a partire dai diritti civili» Benedetto Della Vedova di +Europa, componente del gruppo Misto alla Camera, al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella ha detto: «Come tutto lascia pensare che l’incarico sarà dato a un esponente o a una esponente della maggioranza, noi faremo una opposizione seria e rigorosa a partire dai diritti civili».

16:36 Tajani (FI): «Credo che Mattarella darà l’ncarico dopo il rientro di Draghi dall’estero» «Non credo che Mattarella dia l’incarico ad un’altra persona mentre Draghi è all’estero a lavorare per l’Italia, è una questione di garbo istituzionale, credo che si aspetterà prima il rientro di Draghi e poi il presidente deciderà come procedere. A quel punto vedremo di quanto tempo avrà bisogno Giorgia Meloni ma credo che i tempi saranno stretti, forse una questione di giorni». Così ha detto il vicepresidente del Ppe Antonio Tajani al termine del prevertice dei leader dei popolari a Bruxelles. Rispondendo alle domande dei giornalisti Tajani ha aggiunto che da ieri è in stretto contatto con Berlusconi ma non ha parlato con Giorgia Meloni.

16:26 Attesa per i big del centrosinistra Mancherà solo Matteo Renzi tra i big del centrosinistra in questo pomeriggio di consultazioni al Colle: il terzo polo infatti sarà rappresentato da Carlo Calenda, il Movimento 5 Stelle da Giuseppe Conte e il Partito Democratico da Enrico Letta.

15:57 Meloni guiderà delegazione FdI al Colle Con una nota Fratelli d’Italia ha fatto sapere che, domani mattina, la delegazione di Fratelli d’Italia al Quirinale sarà composta da Giorgia Meloni e dai capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. Il centrodestra si presenterà unito alle consultazioni, con fonti forziste che hanno confermato anche la presenza di Silvio Berlusconi.

15:49 Riprendono le consultazioni Con l’arrivo al Quirinale del Gruppo Misto della Camera stanno per riprendere le consultazioni.

15:18 Telefonata tra Mattarella e Napolitano Il Quirinale ha fatto sapere che, durante la pausa, si è tenuto un colloquio telefonico, definito cordiale, tra Sergio Mattarella e il Presidente emerito Giorgio Napolitano.

14:52 De Cristofaro: “Faremo proposta per cambiare legge elettorale” Durante la conferenza stampa al termine del colloquio con Sergio Mattarella, Peppe De Cristofaro, esponente di Verdi-Sinistra e capogruppo del Gruppo Misto al Senato, ha annunciato una “proposta di legge per il ritorno al proporzionale che cancelli le distorsioni clamorose che si sono determinate in questi anni e che possa servire a colmare la distanza con la crescita esponenziale dell’astensionismo”.

14:37 Il Gruppo Misto non voterà la fiducia al governo Meloni Peppe De Cristofaro, esponente di Verdi-Sinistra e capogruppo del Gruppo Misto al Senato, ha annunciato che la sua componente non voterà la fiducia al governo Meloni: “Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per le ricette espresse dal centrodestra in campagna elettorale, perché crediamo che non riusciranno a rispondere ai grandi temi aperti di questo Paese, attraversato dalla questione della diseguaglianza sociale”.

13:55 Le consultazioni riprenderanno alle ore 16 Le consultazioni sono in pausa con i colloqui che riprenderanno alle ore 16: al Colle sono attesi la componente alla Camera del Gruppo Misto, quella di Verdi-Sinistra sempre della Camera e i gruppi parlamentari di Azione-Italia Viva, M5s e Pd.

13:13 Tajani a Bruxelles: “Posizione Forza Italia non è in discussione” “Sono qui - ha dichiarato Antonio Tajani da Bruxelles - Per confermare ancora una volta la posizione del mio partito, la mia posizione personale e la posizione del leader del mio partito totalmente in linea con la Nato, con l’Europa e contro l’inaccettabile invasione della Russia ai danni dell’Ucraina”.

12:21 Autonomie verso il no alla fiducia Così Unterberger delle Autonomie dopo l’incontro con Mattarella: “È chiaro che visto l’esito delle elezioni è giusto che Giorgia Meloni sia incaricata presidente del Consiglio ma, per quanto riguarda la fiducia, il nostro orientamento è quello di votare contro perché devono dimostrarci un cambio di atteggiamento ma non è ancora detta l’ultima parola e decideremo anche in base ai ministri”.

12:13 Consultazioni: anche Berlusconi nella delegazione del centrodestra A Radio24 il capogruppo alla Camera di Forza Italia Alessandro Cattaneo ha fatto intendere come sarà composta la delegazione del centrodestra che domani mattina prenderà parte alle consultazioni: “Il presidente Berlusconi sicuramente farà parte delle delegazioni, lo abbiamo già comunicato al Quirinale. Andremo tutti insieme i quattro gruppi, con i capigruppo quindi ci sarò io, ci sarà Licia Ronzulli e ci sarà il leader del partito Silvio Berlusconi. Analogamente faranno gli altri partiti domani alle 10:30”.

12:02 Consultazioni, tocca alle Autonomie Iniziano le consultazioni dei gruppi parlamentari: a rompere le acque sarà la delegazione del Senato di Autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord).

11:30 Fontana lascia il Quirinale senza rilasciare dichiarazioni Anche il colloquio tra Sergio Mattarella e Lorenzo Fontana è durato circa 15 minuti, con il presidente della Camera che ha lasciato il Quirinale senza lasciare alcun commento.

11:02 Fontana a colloquio con Mattarella, alle 12 i partiti Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella. Al termine di questo colloquio, alle ore 12 inizieranno le consultazioni dei gruppi parlamentari. #consultazioni, il Presidente #Mattarella incontra il Presidente della Camera dei deputati On. Lorenzo Fontana pic.twitter.com/4NkJxufjfR — Quirinale (@Quirinale) October 20, 2022

10:31 La Russa: “Un colloquio molto cordiale” Così il presidente del Senato Ignazio la Russa al termine dell’incontro con Sergio Mattarella: “Un colloquio molto cordiale, è sempre molto emozionante stare con il Presidente”. Si è trattato di un colloquio abbastanza breve, durato circa 15 minuti.

10:10 La Russa da Mattarella Sono iniziate le consultazioni al Quirinale, con Sergio Mattarella che in questo momento è a colloquio con il presidente del Senato Ignazio La Russa. #consultazioni, il Presidente #Mattarella incontra il Presidente del Senato della Repubblica Sen. Ignazio La Russa pic.twitter.com/dzSUM0CRCw — Quirinale (@Quirinale) October 20, 2022

09:57 Lupi: “Il governo si farà” Maurizio Lupi di Noi con l’Italia, dato per certo come prossimo ministro, in una intervista al Corriere della Sera si è detto sicuro che, nonostante le ultime polemiche, alla fine il governo si farà: “Chi vuole indebolire la nascita di questo governo facendo uscire audio rubati o estrapolati dal contesto, martedì o mercoledì il governo avrà la fiducia delle Camere”.

09:22 Conte: M5s chiederà a Mattarella che a Forza Italia non venga dato il ministero degli Esteri Giuseppe Conte ha commentato gli audio di Silvio Berlusconi: “Emerge un chiaro indirizzo di politica estera del tutto inaccettabile per il nostro paese perché pone in discussione una premessa fondamentale che l’Italia non può discutere e cioè che questa aggressione militare russa sia ingiustificata. Alla luce di queste dichiarazioni si pone un problema per il nostro paese: non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un ministro agli Esteri come emerge dalle indiscrezioni. È un problema serio per la credibilità e l’immagine del nostro paese”.

09:12 Domenica o lunedì il giuramento del nuovo governo Vista la necessità di serrare i tempi, Giorgia Meloni potrebbe consegnare a Sergio Mattarella la lista dei suoi ministri già nella giornata di sabato, con il nuovo governo che così andrebbe a giurare domenica o lunedì.

08:55 Consultazioni, Bellanova al posto di Renzi? Nella delegazione del terzo polo che oggi si recherà al Quirinale per le consultazioni non ci dovrebbe essere Matteo Renzi, con il senatore che potrebbe essere sostituito da Teresa Bellanvoa in qualità di presidente di Italia Viva. Per Azione invece ci sarà Carlo Calenda.

08:32 Verso accordo per il ministero della Giustizia La casella del ministero della Giustizia è una delle più complicate da riempire per Giorgia Meloni: fiaccato dalla vicenda degli audio, Silvio Berlusconi però starebbe per abbandonare l’ideo di Elisabetta Casellati accettando l’investitura di Carlo Nordio.

08:20 Subito il nuovo governo? Se dovessero essere appianate le restanti divergenze, Giorgia Meloni domani potrebbe accettare l’incarico di formare un nuovo governo senza riserve, magari consegnando già al presidente Sergio Mattarella la lista dei ministri. leggi anche Lista ministri governo Meloni: tutti i nomi dell’esecutivo di centrodestra

08:11 Berlusconi: “Interpretazioni distorte e francamente ridicole del mio pensiero” Intervistato dal Corriere della Sera, Silvio Berlusconi ha cercato di chiarire la vicenda degli audio: “Io non ho dato nessuna interpretazione assolutoria all’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Al contrario, ribadisco per l’ennesima e spero ultima volta che la mia posizione coincide assolutamente con quella del governo italiano, dell’Unione europea, dell’Alleanza atlantica, dei nostri alleati americani, ed è di netta condanna dell’attacco militare contro uno Stato libero e sovrano”.

07:55 Acque agitate nel centrodestra Nonostante la nota di Silvio Berlusconi e la dura presa di posizione di Giorgia Meloni, tiene ancora banco la vicenda dell’audio del leader di Forza Italia dove parla con i suoi dei rapporti con Putin e della guerra in Ucraina. Chi potrebbe rimetterci di più è Antonio Tajani, con l’azzurro dato per fatto agli Esteri che potrebbe vedersi negare il delicato dicastero. leggi anche Nuovo audio Silvio Berlusconi: cosa ha detto e che può succedere adesso