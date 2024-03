Cometa 12P visibile anche in Italia, quando e come guardarla

Il cielo di marzo ha in servo per noi uno spettacolo da non perdere. Il 12 marzo la cometa 12P attraverserà la nostra volta celeste, regalando emozioni agli amanti dell’astronomia.

Alcune comete transitano vicino alla Terra a distanza di milioni di chilometri, una distanza relativamente breve in termini astronomici, facendo sì che queste siano visibile a occhio umano o quasi, senza dover ricorrere a grandi telescopi. È questo un evento piuttosto raro.

L’ultima volta che un cometa fu chiaramente visibile in qualsiasi latitudine, dopo il tramonto, fu nel marzo, del 1997 ed era la cometa Hale-Bopp, la quale restò per giorni visibile per molti giorni per poi allontanarsi nel nostro Sistema solare. Ora, a marzo 2024 sarà visibile invece la 12P/Pons-Brooks, che sta incantando astronomi e appassionati di tutto il mondo.

La cometa, pur non essendo visibile ad occhio nudo, potrà essere facilmente osservata adottando adeguati giusti strumenti. Ecco cosa c’è da sapere sulla cometa e come osservarla.

leggi anche ChatGPT prova sentimenti? Lo studio che fa riflettere

Cometa 12P, Tutto quello che c’è da sapere sulla cometa

Come spiegano gli esperti la 12P è una cometa periodica, che torna a far visita al Sole ogni 71 anni, facendo quindi parte della famiglia della più celebre cometa di Halley, che passò nelle vicinanze della Terra anche in questo caso in un marzo, del 1986.

La cometa venne scoperta il 12 luglio 1812 dall’astronomo Jean-Louis Pons e riscoperta nel passaggio successivo da William Robert Brooks, da cui essa prende dunque il nome. Nel corso dell’attuale passaggio, la cometa 12P/Pons-Brooks ha manifestato degli importanti aumenti di splendore, chiamati outburst, che sono un po’ un suo tratto distintivo.

Seppur visibile solo attraverso semplici binocoli e telescopi, gli strumenti dei laboratori in questi giorni stanno catturando da giorni immagini di straordinaria bellezza, con la cometa e la sua lunga coda mentre si avvicina al Sole, e raggiungerà il perielio il 21 aprile.

Alcune di queste immagini sono state catturate dal Virtual Telescope Project, operativo a Manciano, nel grossetano. Come spiegato dall’astrofisico Gianluca Masi, Responsabile Scientifico del Virtual Telescope Project e divulgatore di fama internazionale e volto noto di Geo & Geo.

In queste sere abbiamo ottenuto alcune straordinarie immagini di questa cometa che mostra una coda continuamente cangiante, ricchissima di dettagli, al pari delle regioni più prossime al nucleo. Il cielo puro e stellato di Manciano, il meno inquinato di luce artificiale sulla penisola italiana, ha permesso di ottenere tutti questi particolari.

Cometa 12P, come e quando osservarla

Come già anticipato la cometa 12P non sarà visibile a occhio nudo ma basterà munirsi di un binocolo per poter osservare la cometa in transito. Per poter individuare la cometa, gli osservatori dovranno puntare il proprio binocolo, circa 90 minuti dopo il tramonto del Sole, guardando verso l’orizzonte a nordovest, tra le stelle della costellazione di Andromeda.

Marzo è il mese migliore per poter osservare questa cometa, che sta incantando gli scienziati di tutto il mondo, in quanto agli inizi di aprile la cometa potrebbe diventare debolmente visibile ad occhio nudo, sotto cieli bui, infatti, dalla metà di quel mese la visibilità dal nostro emisfero sarà via via più difficile.

Ma per chi non avesse avuto modo di osservare in tempo questo spettacolo astronomico ci sarà il Virtual Telescope Project, una struttura tecnologicamente molto avanzata, consistente in diversi telescopi robotici e attiva sia nel campo della ricerca che della comunicazione scientifica.

I telescopi, infatti, mostreranno in diretta streaming la cometa 12P/Pons-Brooks attraverso i propri strumenti, installati sotto il cielo di Manciano, “il più buio dell’Italia peninsulare” ricorda La Stampa. La visione sarà gratuita. Per poter vedere la cometa, basterà accedere, il prossimo 12 marzo dalle ore 19:30, al sito di Virtual Telescope.