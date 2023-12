Champions League: Canale 5, Amazon o Sky? Dove vedere in tv le partite di oggi

Champions League: dove vedere oggi in diretta tv e streaming le partite? Una domanda questa sempre di grande attualità visto che tra Sky, Mediaset - compreso il match in chiaro - e Amazon Prime, si rischia di poter fare confusione specie se poi ci aggiungiamo le piattaforme Infinity+ e Now Tv.

Per quanto riguarda i diritti tv della Champions League - adesso sono stati assegnati anche quelli della Serie A per il quinquennio 2024-2029 che resteranno in mano a Dazn e Sky - da anni i tifosi si sono abituati a fare lo slalom tra le varie piattaforme.

La Champions League scende in campo oggi con il sesto e ultimo turno dei gironi: l’Inter - che già ha staccato il pass per gli ottavi compreso quello per il Mondiale per Club 2025 - e la Lazio già qualificate cercheranno di centrare il primo posto nel rispettivo raggruppamento, mentre al Napoli può bastare anche una sconfitta di misura in casa con il Braga per strappare il pass per gli ottavi. Quasi disperata la situazione del Milan, a cui potrebbe non bastare una vittoria a Newcastle per passare il turno.

Vediamo allora nel dettaglio dove vedere in tv le partite della Champions League, dando uno sguardo anche agli orari visto che in questo turno saranno quattro i match che prevedono il calcio di inizio alle ore 18:45.

Champions League: le partite di oggi in tv

I diritti tv della Champions League 2023-2024 in Italia non hanno previsto cambiamenti rispetto alla scorsa stagione. Immutati anche gli orari: due partite di ogni giornata si disputeranno alle 18.45 e le restanti sei alle 21.00, con due italiane sempre in campo alternandosi tra il martedì e il mercoledì.

Entrando maggiormente nel dettaglio della programmazione televisiva e via streaming, Amazon Prime ha mantenuto l’esclusiva di una partita il mercoledì mentre Mediaset può trasmettere in chiaro - ma non in esclusiva - una partita il martedì; Sky invece fa vedere ai propri abbonati tutte le partite eccezion fatta per quella di Prime, con lo stesso discorso che vale anche per Infinity+ e Now Tv.

Ecco gli orari delle partite della sesta giornata della Champions League e dove poter vedere in diretta tv e streaming le partite.

Martedì 12 dicembre

Lens-Siviglia, ore 18:45: Sky, Now Tv e Infinity+

Psv-Arsenal, ore 18:45: Sky, Now Tv e Infinity+

Inter -Real Sociedad, ore 21:00: Canale 5, Sky, Now Tv e Infinity+

Copenhagen-Galatasaray, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Napoli -Braga, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Manchester United-Bayern Monaco, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Salisburgo-Benfica, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Union Berlino-Real Madrid, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Mercoledì 13 dicembre

Lipsia-Young Boys, ore 18:45: Sky, Now Tv e Infinity+

Stella Rossa-Manchester City, ore 18:45: Sky, Now Tv e Infinity+

Anversa-Barcellona, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Atlertico-Madrid- Lazio , ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Newcastle- Milan , ore 21:00: Amazon Prime

Borussia Dortmund-Psg, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Porto-Shakhtar, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

Celtic-Feyenoord, ore 21:00: Sky, Now Tv e Infinity+

La partita che in questa giornata sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 è quella tra Inter e Real Sociedad, mentre l’esclusiva Amazon Prime sarà la sfida tra Newcastle e Milan.