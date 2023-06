Cessione del credito, arriva lo sblocco con intervento delle Regioni

Il problema dei crediti fiscali incagliati da Superbonus sta mettendo in difficoltà molte imprese. Dopo lo stop alle cessioni del credito con il decreto 11 del febbraio 2023, le imprese che rischiano il fallimento, che si ritrovano senza liquidità, con lavori avviati che non riescono a concludere e spesso indebitate, sono numerose.

Ad oggi sono pochi i soggetti che stanno procedendo all’acquisto dei crediti, ad esempio lo sta facendo Banca Intesa con le operazioni di ri-cessione del credito che permettono di liberare capienza fiscale e acquistare ulteriori crediti.

Si è aggiunta nei giorni scorsi Monte dei Paschi di Siena, ma per operazioni che coinvolgono le zone interessate dal sisma del Centro Italia. Pochi altri sono i soggetti che stanno operando e quindi lo sblocco dei crediti va a rilento.

leggi anche Cessione dei crediti, nuovi fondi per i crediti incagliati

Le Regioni nei mesi scorsi avevano provato a intervenire proponendo di acquistare i crediti incagliati, ma questa operazione è stata bloccata attraverso il decreto legge n° 11, convertito in legge 38 del 2023, che ha posto il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti derivanti dal Superbonus.

In questi giorni vi è però una curiosa novità che arriva dalla regione Basilicata. L’intenzione è di sfruttare quelle che possono essere piccole mancanze, o maglie larghe della legge.

Andiamo con ordine e rispondiamo alla domanda: Perché dalle Regioni potrebbe arrivare lo sblocco delle cessioni del credito per i bonus edilizi?



Approvata la proposta di legge per lo sblocco delle cessioni del credito

La regione Basilicata interviene nel campo della cessione del credito attraverso un proposta di legge.

La stessa prevede che non siano le Regioni ad acquistare i crediti incagliati, ma che gli acquisti siano effettuati da enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati. In questo modo non viene violato il divieto di effettuare operazioni di cessione del credito da Superbonus e altri bonus edilizi da parte di pubbliche amministrazioni.

La proposta di legge n° 158 è stata approvata dal Consiglio regionale, ma soprattutto presentata dai consiglieri Tommaso Coviello (Fratelli d’Italia), Roberto Cifarelli (Partito Democratico) e Gianni Perrino (Movimento 5 Stelle), quindi può essere considerata trasversale in quanto accomuna diversi schieramenti.

Si legge nella proposta di legge che la finalità è

contribuire in maniera decisiva ad evitare il fallimento di professionisti e imprese che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale, non riescono a smaltirlo per la congestione del sistema.

La proposta di legge prevede che le operazioni di cessione del credito siano preventivamente valutate in relazione alla loro consistenza. La compensazione deve avvenire con modello F24.

In breve: iter di approvazione di legge ordinaria su proposta della Regione

Ricordiamo che l’articolo 121 della Costituzione consente alla Regione di presentare proposte di legge a uno dei rami del Parlamento. La proposta di legge per essere presentata deve essere stata preventivamente approvata dal Consiglio regionale.

Una volta presentata la proposta di legge (formalmente dal presidente della Giunta regionale), il progetto di legge viene dapprima assegnato alla Commissione parlamentare competente per materia (sede referente), che svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione.

In Commissione possono essere acquisiti i pareri ( in sede consultiva) di altre commissioni “interessate”, inoltre si possono proporre emendamenti al testo presentato dalla Regione.

Al termine del proprio lavoro, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, possono essere presentate relazioni anche dalle minoranze. Solo in seguito a questi lavori preliminari ci sarà la discussione in Assemblea. Ricordiamo che poi il testo deve passare anche all’altro ramo del Parlamento.

Questi, in breve, i lavori parlamentari, si dubita sulla approvazione, eventuale, della legge prima della pausa estiva.

Ricordiamo che una volta approvata, sempre eventualmente, sarà una legge nazionale di rango ordinario e quindi potranno avvalersene anche le altre regioni e non solo la Basilicata che ha formulato la proposta.