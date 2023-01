Borsa di Milano oggi 9 gennaio: Ftse Mib consolida i guadagni

Borsa di Milano oggi 9 gennaio: il Ftse Mib mantiene il rialzo di inizio seduta e rispetto alla chiusura di venerdì 6 gennaio, restando ampiamente oltre la soglia dei 25.000 punti.

Lo spread è, però, anch’esso in crescita e comincia la settimana a 204 punti, con il Btp decennale in rialzo. Il rendimento del titolo di Stato è pari al 4,3% e sale ancora, pressato da polemiche e preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici nazionali.

Dopo l’allerta del Financial Times sui rischi dell’Italia di una crisi del debito, il ministro della Difesa Crosetto si è scagliato contro l’indipendenza della Bce e la Meloni ha ribadito più prudenti, ma nette, valutazioni sui tassi in aumento da Francoforte e ripercussioni su consumatori e imprese.

Il clima è teso in Italia, in una giornata in cui il rapporto Governo-Europa sarà protagonista con l’incontro della presidente del Consiglio e Ursula von der Leyen in programma verso ora di pranzo. Lo spinoso argomento dei migranti, la questione Pnrr e altro in agenda.

Il Ftse Mib, dopo circa un’ora e mezza di scambi, si tiene su solide posizioni sopra la parità, spinto soprattutto da bancari, Ferrari, Telecom. Su quest’ultima, le novità - in base a un’intervista di Milano Finanza - raccontano del fondo infrastrutturale Macquarie, socio di CDP in Open Fiber, positivo sulla proposta governativa di creare una rete tlc nazionale.

Tonfo per Enel ed Erg, che perdono oltre l’1%.

In Europa, il clima è positivo. Il Dax tedesco sale dello 0,20%. La lettura della produzione industriale di novembre ha deluso le attese mensili, con un +0,2% invece che il +0,3% stimato. In Francia, il Cac parte con un frazionale aumento dello 0,07% dopo un rosso dei primi minuti. Il FTSE 100 londinese sale dello 0,08%.

Borsa di Milano oggi 9 gennaio aggiornamento ore 10.30: Ftse Mib resta in rialzo

Il Ftse Mib guadagna lo 0,46%. Sul listino milanese spiccano Azimut Holding (+1,13%), Banca Generali (+1,14%), Banca Mediolanum (+1,55%), Bper Banca (+1,01%), Campari (+1,64%), Cnh Industrial (+1,28%), Ferrari (+2,82%), Iveco Group (+2,13%), Prysmian (+1,24%), Saipem (+1,19%), Telecom Italia (+2,97 %), Tenaris (+1,81%).

Male Enel (-0,96%), Erg (-1,35%), Generali Assicurazioni (-1,53%).

La Cina spinge l’Asia. Futures Usa in rialzo

I mercati dell’Asia-Pacifico hanno aperto la settimana all’insegna di forti guadagni, mentre Hong Kong e la Cina continentale hanno ripreso i viaggi senza quarantena, segnalando la fine della politica zero-Covid che ha mantenuto i confini effettivamente chiusi per quasi tre anni.

Il Kospi della Corea del Sud è salito del 2,63%. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l′1,86% con i titoli tecnologici che hanno spinto i guadagni insieme ai titoli di viaggio e di consumo. Nel continente, lo Shanghai Composite è salito dello 0,58% e lo Shenzhen Component 0,62%.

Negli Stati Uniti, i principali indici hanno chiuso la scorsa settimana con il loro primo rally del nuovo anno commerciale. I libri paga non agricoli per dicembre sono stati leggermente superiori alle attese, mentre i salari sono aumentati a un ritmo più lento del previsto. L’indice dei responsabili degli acquisti non manifatturieri dell’ISM ha mostrato una contrazione nel settore dei servizi, aumentando le speranze che gli aumenti dei tassi della Federal Reserve stiano facendo progressi nel domare l’inflazione.

Futures Usa cominciano la settimana in rialzo.