Borsa di Milano oggi 8 marzo: Ftse Mib in recupero, spread a 183 punti

Borsa di Milano oggi 8 marzo: il Ftse Mib apre incerto e oscilla sulla soglia dei 27.761 punti di chiusura di ieri.

Il clima generale è pessimista dopo che Powell ha confermato la linea falco, con la possibilità di ulteriori e più alti rialzi dei tassi se i dati non saranno conformi a un raffreddamento dell’inflazione.

In Italia, dove c’è tensione per la Bce aggressiva sul costo del debito, lo spread segna 183 punti e il Btp decennale rende il 4,5%.

Per quanto riguarda il Ftse Mib è in lieve aumento. Banche miste ed energetici negativi. Scatto di Iveco e tonfo di Tenaris.

Sul fronte dei dati macro dell’Eurozona, si segnala che la produzione industriale tedesca mensile di gennaio è cresciuta oltre le attese con un +3,5%. Hanno deluso, invece, le vendite al dettaglio, con un -6,9% annuale e un -0,3% mensile. Le letture confermano un sentiment incerto sulla ripresa in Europa.

In questa cornice, Dax tedesco, Cac francese e FTSE 100 londinese scambiano in ribasso.

L’EUR/USD si consolida vicino ai minimi di due mesi sotto 1,0540. La coppia rimane appesantita dalla retorica aggressiva del presidente della Fed Powell, dalla forza del dollaro Usa e dai deludenti dati sulle vendite al dettaglio dalla Germania.

Borsa di Milano 8 marzo aggiornamento ore 10.30: Ftse Mib in lieve recupero

Il Ftse Mib in ripresa, con un aumento dello 0,10%. Sul listino spiccano Bper Banca (+2,00%), Banco Bpm (+1,63 %), Iveco Group (+1,79%), Prysmian (+1,11%), Stmicroelectronics (+1,03%).

Giù, tra le altre, le azioni di Tenaris (-2,04%), Eni (-0,74%), Hera (-0,76%), Poste Italiane (-0,98%).

Asia, è tonfo. Futures Usa misti

Le azioni di Hong Kong sono scese di oltre il 2% dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero dover essere più alti del previsto, alimentando i timori di un aumento potenzialmente maggiore alla prossima riunione politica.

L’indice Hang Seng ha perso il 2,59%, guidato dai titoli dei beni di consumo ciclici, della sanità e dei materiali di base, che hanno spinto le perdite nella regione. Lo Shanghai Composite della Cina continentale è sceso leggermente e lo Shenzhen Component è sceso di quasi lo 0,1%.

Negli Usa, i futures sulle azioni sono misti. Nel normale trading martedì, il Dow ha chiuso quasi 575 punti in meno ed è diventato negativo per il 2023. L’S&P 500 è scivolato dell′1,53% per chiudere al di sotto della soglia chiave di 4.000, e il Nasdaq Composite ha perso l′1,25%. Il forte calo delle azioni è stato accompagnato da un’impennata dei rendimenti obbligazionari, con il tasso sul Treasury a 2 anni che ha superato il 5% e ha toccato il livello più alto dal 2007.