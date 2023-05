Borsa di Milano oggi 8 maggio: Ftse Mib in cauto rialzo, spread a 190 punti

Borsa di Milano oggi 8 maggio: il Ftse Mib inizia la giornata di scambi con un cauto rialzo.

In Europa aleggia un prudente ottimismo, con la Borsa di Londra chiusa per le festività legate all’incoronazione di Carlo III. Il clima generale è di preoccupazione per quel che accadrà con l’aumento dei tassi Bce promessi da Lagarde e da altri funzionari che sono tornati a parlare dopo la riunione del 4 maggio.

I rialzi del costo del denaro continueranno e l’attenzione è tutta sugli effetti all’accesso al credito, agli oneri del debito di Stato e a un potenziale rallentamento economico.

Oltre a questi timori, in Italia si discute ancora sulle riforme legate al mondo del lavoro con la tensione maggioranza-opposizione, sulla rata del Pnrr e sull’iter di riforme per avviare il presidenzialismo.

In questo contesto, lo spread apre a 190 punti e il decennale italiano rende il 4,18%.

Il Ftse Mib sale supportato soprattutto dal balzo di Banca Monte Paschi Siena nel giorno in cui si riunisce il cda per i conti del primo trimestre 2023. Bene le banche in partenza. Telecom Italia in calo con il ministero dell’Economia che potrebbe sostenere una offerta congiunta per la rete da parte del fondo Usa Kkr e da Cassa Depositi e Prestiti.

In Europa, Dax tedesco e Cac francese guadagnano. In Germania, la produzione industriale di marzo è diminuita più del previsto a livello mensile.

Borsa di Milano oggi 8 maggio aggiornamento ore 10.35: Ftse Mib sale

Il Ftse Mib avanza dello 0,40%. Sul listino milanese spiccano i guadagni di Banca Monte Paschi Siena (+3,47%), Banco Bpm (+1,51%), Cnh Industrial (+3,36%), Hera (+1,98%), Intesa Sanpaolo (+1,21%), Nexi (+1,65 %), Poste Italiane (+1,06%), Saipem (+1,10%).

In perdita si evidenziano Telecom Italia (-1,12%), Recordati Ord (-1,22%), Amplifon (-0,97%), Diasorin (-1,91%).

Asia in rialzo, futures azioni Usa misti

I mercati dell’Asia-Pacifico stanno archiviando una seduta all’insegna dei guadagni.

Nella Cina continentale, lo Shanghai Composite ha guidato i rialzi nella regione, guadagnando l′1,81%, mentre lo Shenzhen Component è salito dello 0,38%.

Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello 0,71% e il Topix ha perso lo 0,21%, con energia, finanza e tecnologia in testa alle perdite a Tokyo. Il settore dei servizi giapponese ha registrato un ritmo di espansione record ad aprile, secondo l’indice dei responsabili degli acquisti di servizi di au Jibun Bank Japan.

I verbali della riunione di politica monetaria del Giappone di marzo hanno mostrato che i membri del consiglio erano preoccupati per l’accelerazione dell’inflazione a un ritmo superiore al previsto.

L’indice Hang Seng di Hong Kong aumenta dell’1,30%, alimentato dai titoli energetici e sanitari.

Negli Usa, i futures sulle azioni non brillano e scambiano misti. Nella seduta di venerdì, il Dow ha aggiunto più di 546 punti, mentre l’ S&P 500 e Nasdaq Composito sono scesi rispettivamente dell′1,85% e del 2,25%. I movimenti sono arrivati ​​dopo un rapporto sull’occupazione di aprile più forte del previsto.

Sul fronte dell’inflazione, questa settimana l’attenzione degli investitori si rivolge all’indice dei prezzi al consumo di aprile in uscita mercoledì, seguito dall’indice dei prezzi alla produzione giovedì.

“Entrambi i rapporti potrebbero aiutare gli analisti a decifrare la direzione delle crepe più ostinate dell’economia in cui l’inflazione rimane vischiosa”, ha affermato Quincy Krosby, capo stratega globale di LPL Financial.