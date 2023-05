Borsa di Milano oggi 3 maggio: Ftse Mib positivo con il rally di UniCredit

Borsa di Milano oggi 3 maggio: il Ftse Mib apre in rialzo, superando la soglia dei 26.630 punti di chiusura di ieri.

In Europa, il focus è tutto per le prossime e imminenti decisioni di politica monetaria, con la Fed attesa per stasera e la Bce domani. I dati sull’inflazione in Eurozona e in Italia di ieri non hanno lasciato ben sperare: i prezzi aumentano ancora e la previsione è di tassi più alti ancora per un po’.

In Italia, al centro dell’attenzione c’è ancora il decreto del 1 maggio, con la valutazione del taglio del cuneo fiscale e delle altre misure accordate dal Governo.

In questa cornice, lo spread Btp-Bund segna 190 punti e il decennale italiano rende il 4,15%.

Il Ftse Mib parte con slancio, grazie soprattutto alla spinta al rialzo delle banche. Top performer in apertura è UniCredit, che ha pubblicato i conti del primo trimestre 2023. La banca ha registrato un forte risultato per quanto riguarda l’utile netto: 2,1 miliardi di euro, ben oltre le stime. I ricavi sono stati pari a 5,93 miliardi di euro, +18,3% su base annuale. CET1 ratio contabile al 16,05%. Migliora anche la stima sull’utile netto 2023 a oltre 6,5 miliardi.

In perdita, invece, Stellantis che ha registrato ricavi netti dal valore di 47,24 miliardi di euro, in rialzo del 14% annuale. Le consegne del trimestre sono state di 1,48 milioni di unità, in aumento su confronto annuale.

A Piazza Affari giornata importante anche in ottica Ipo: debutta in Borsa Lottomatica, con un’Offerta pubblica iniziale molto attesa.

In Europa, Dax tedesco, Cac francese, FTSE 100 londinese partono con guadagni.

Asia crolla, futures azioni Usa in rialzo

I mercati dell’Asia-Pacifico sono in gran parte scesi, mentre gli investitori attendono la decisione politica della Federal Reserve, che sarà svelata in serata (ora italiana).

La maggior parte degli economisti intervistati da Reuters ha affermato di aspettarsi che la Fed aumenti i tassi di 25 punti base, mentre alcuni prevedono già l’annuncio di una pausa.

In questa cornice, con le piazze finanziarie di Cina e Giappone chiuse per festività, Hong Kong ha guidato il tonfo azionario della regione, con un -1,51% a ridosso della chiusura. Anche Australia e Corea del Sud sono in rosso.

Negli Usa, i futures sulle azioni viaggiano in rialzo. A Wall Street, le medie principali hanno segnato la loro seconda sessione perdente consecutiva. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,08%. L’ S&P 500 ha perso l′1,16%, mentre il Nasdaq Composite l′1,08%.

leggi anche Turbolenza bancaria e attesa per la Fed mandano in rosso i mercati

I continui timori di contagio nel settore bancario regionale hanno pesato sui mercati dopo il crollo di First Republic Bank e la successiva acquisizione da parte di JPMorgan. Ciò precede la decisione politica della Federal Reserve, con gli investitori che prevedono una possibilità di circa l′85% per un aumento dei tassi di interesse, secondo lo strumento FedWatch di CME Group.