Borsa di Milano oggi 28 febbraio: Ftse Mib debole apre in rosso, sale lo spread

Borsa di Milano oggi 28 febbraio: il Ftse Mib apre la giornata in rosso, sotto i 27.444 punti di chiusura della giornata di ieri.

In Italia, lo spread segna un rialzo a 194 punti, con il Btp decennale che rende il 4,53% e registra un balzo. Anche il Bund tedesco mostra un rendimento in aumento a 2,65%, che già ieri aveva fatto scattare un allarme sull’effetto Bce falco sul mercato obbligazionario europeo.

In Italia, i riflettori sono ancora accesi sulla tragedia dei migranti in Calabria, con lo scontro Governo-opposizione e la pressione sull’Europa affinché offra soluzioni comuni. Guerra in Ucraina, inflazione e mosse Bce sono i temi caldi in Italia e in tutto il vecchio continente.

In questo contesto, il Ftse Mib è in calo dopo 20 minuti di scambi. Sul listino le banche viaggiano sotto la parità, mentre balza Saipem dopo i conti che hanno visto ricavi a +53% per un valore di circa 10 miliardi di euro nel 2022.

Bene anche Nexi che si è accordata con Banco Sabadell e ha così avviato una partnership di lungo termine nel mercato spagnolo.

Sotto i riflettori Stellantis, in rosso, con l’annuncio per 2.000 uscite incentivate in Italia nell’anno e l’investimento da 155 milioni di dollari in Argentina per un progetto per l’acquisto del 14,2% in McEwen Copper, con le forniture di rame in primo piano.

In Europa, Dax tedesco, Cac francese, FTSE 100 londinese sono in perdita.

Nel valutario, la coppia EUR/USD mantiene un livello sui 1,0600, con una ripresa del cambio bloccata a causa della ripresa della domanda di dollari Usa, mentre la propensione al rischio si inasprisce. Il funzionario della Bce Lane si è unito al coro per un aumento dei tassi di 50 punti base a marzo.

Borsa di Milano oggi 28 febbraio aggiornamento ore 10.25: Ftse Mib resta in rosso

Il Ftse Mib perde lo 0,29%. Sul listino milanese affondano Diasorin (-1,22%), Ferrari (-1,30%), Hera (-1,09%), Italgas (-1,37%), Saipem (-1,52%), Snam (-1,05%).

In recupero i bancari. Positive Telecom (+0,91%), Nexi (+1,76%), Leonardo (+0,14%),

Asia mista, future azioni Usa incerti

I mercati dell’Asia-Pacifico hanno viaggiato per lo più in rialzo.

L’ indice Hang Seng scende dello 0,67% con l’amministratore delegato di Hong Kong, John Lee, che ha annunciato l’abbandono dell’obbligo delle mascherine a partire dal 1° marzo.

Nella Cina continentale, lo Shenzhen Component è salito dello 0,7% guidando i guadagni tra gli indici di riferimento, mentre lo Shanghai Composite è aumentato dello 0,66%.

Il Nikkei ha guadagnato frazionalmente, mentre il Giappone ha registrato il peggior calo della produzione industriale in otto mesi, con un calo del 4,6% a gennaio rispetto a dicembre.

Negli Usa, i futures sulle azioni oscillano. La sessione notturna si è chiusa al rialzo per tutte le principali medie, mentre i rendimenti dei Treasury sono diminuiti.

Oggi è l’ultimo giorno di negoziazione di febbraio. Nonostante un solido inizio d’anno, tutti i principali indici sono a un passo dal loro secondo mese negativo su tre. Alla chiusura di lunedì, il Dow è in calo del 3,5% per il mese ed è l’unico grande indice negativo per l’anno. Sia l’S&P 500 che il Nasdaq sono positivi nel 2023, ma in calo rispettivamente del 2,3% e dell′1% a febbraio.