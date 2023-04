Borsa di Milano oggi 19 aprile: Ftse Mib in calo, in attesa dell’inflazione in Europa

Borsa di Milano oggi 19 aprile: il Ftse Mib apre in calo, scambiando nei primi minuti poco sotto la soglia dei 27.891 punti di chiusura di ieri.

Il clima generale è di incertezza e trapela un certo nervosismo nei mercati globali su cosa decideranno le banche centrali a maggio. La Fed vista ancora orientata a rialzi dei tassi, così come la Bce.

Oggi saranno resi noti i dati di marzo dell’inflazione in Eurozona, numeri importanti proprio in vista dell’incontro dell’Eurotower del 4 maggio. L’aumento dei tassi di soli 25 punti base non è scontato.

In questo contesto, lo spread Btp-Bund apre a 183 punti e il decennale italiano mostra un rendimento del 4,33%.

Il Ftse Mib è fiacco con una iniziale perdita frazionale. Sul listino milanese, spicca il tonfo di Telecom mentre si delinea il suo futuro con rilanci dell’offerta: Kkr la porta a 1 miliardo e Cdp-Macquarie propone 1,3 miliardi per gli asset di rete. Male anche Stellantis anche se le immatricolazioni auto di marzo crescono e Saipem.

In Europa resiste solo il Cac francese, di poco sopra la parità. In perdita, invece, il Dax tedesco e il FTSE 100 londinese. Da evidenziare il dato di marzo sull’inflazione in Regno Unito, che ha stupito in negativo per un rialzo sopra le attese e ancora a doppia cifra.

Asia e futures azioni Usa in rosso, tra Fed e utili

Sentiment negativo nei mercati internazionali. L’Asia chiude sotto la parità una seduta indebolita dalla prospettiva di tassi Fed ancora in rialzo e dall’incertezza generale sulla salute dell’economia globale.

L’indice S&P/ASX 200 australiano ha chiuso leggermente in rialzo, mentre il Nikkei giapponese è sceso dello 0,18%. Il Kospi della Corea del Sud è salito dello 0,11%.

I mercati della Cina continentale sono stati tutti al ribasso, con lo Shanghai Composite in calo dello 0,68% e lo Shenzhen Component in ribasso dello 0,8%. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,94% e l’indice Hang Seng Tech ha perso l′1,97%.

Negli Usa, i futures sulle azioni viaggiano sotto la parità. Nella seduta di Wall Street, l’S&P 500 è salito dello 0,09%, mentre il Dow ha perso lo 0,03%. Il Nasdaq Composito ha chiuso in leggero ribasso dello 0,04%.

La prima stagione degli utili dal crollo della Silicon Valley Bank ha occupato la maggior parte dell’attenzione di Wall Street, con Bank of America e Goldman Sachs tra i protagonisti delle trimestrali di ieri. Il primo colosso ha superato le attese, ma non il secondo, che ha deluso nei suoi conti.

Nella tecnologia, il gigante dello streaming Netflix non ha convinto gli investitori dopo aver respinto i piani per reprimere più rigorosamente la condivisione degli account. Nel suo ultimo trimestre, la società ha superato le aspettative degli analisti sugli utili per azione, ma non ha rispettato le stime sui ricavi.