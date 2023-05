Ballottaggi elezioni amministrative, la diretta live: si vota fino alle ore 15 poi i risultati

Ballottaggi elezioni amministrative 2023: si sono aperti alle ore 07:00 di oggi lunedì 29 maggio i seggi per l’ultimo atto delle comunali, con le operazioni di voto che andranno avanti fino alle ore 15:00.

In contemporanea si sta votando anche per il primo turno delle elezioni amministrative in Sicilia e in Sardegna, con il voto nelle due isole che osserverà i medesimi orari di quello a livello nazionale. Per tutti lo scrutinio inizierà alle ore 15:00 di oggi.

In totale sono sette i comuni capoluogo interessati da questo ballottaggio, mentre sono quattro quelli chiamati a eleggere il nuovo sindaco in Sicilia dove, in totale, saranno quasi 1,4 milioni i cittadini chiamati a esprimersi per il primo turno.

Cliccando sul nome della città sarà possibile visualizzare l’apposita guida specifica con tutti risultati aggiornati in tempo reale.

Ancona - ballottaggio

- ballottaggio Brindisi ballottaggio

ballottaggio Catania - primo turno

- primo turno Massa - ballottaggio

- ballottaggio Pisa - ballottaggio

- ballottaggio Ragusa - primo turno

- primo turno Siena - ballottaggio

- ballottaggio Siracusa - primo turno

- primo turno Terni - ballottaggio

- ballottaggio Trapani - primo turno

- primo turno Vicenza - ballottaggio

Tra i comuni non capoluogo di provincia, le altre principali città interessate dai ballottaggi o dal primo turno sono Altamura, Bisceglie, Acireale, Licata e Torre del Greco.

Qui di seguito sarà possibile seguire la diretta live delle elezioni amministrative 2023, con tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale sui ballottaggi e sul primo turno in Sicilia e in Sardegna.

Ballottaggi elezioni amministrative 2023: la diretta live

07:41 Affluenza in calo Alle ore 23 di ieri affluenza in calo in tutti i Comuni capoluogo: Ancona: 39,35% (-2,84%)

Brindisi: 32,42% (-10,07%)

Massa: 38,1% (-8,82%)

Pisa: 43,69% (-1,56%)

Siena: 43,06% (-8,54%)

Terni: 31,6% (-12,5%)

Vicenza: 42,05% (-1,64%) Meno gente ai seggi anche in Sicilia e Sardegna.

07:00 Urne di nuovo aperte Sono riprese alle ore 07:00 le operazioni di voto in Sicilia, Sardegna e nei 41 comuni chiamati al ballottaggio. I seggi resterano aperti in tutta Italia fino alle ore 15 poi inizierà lo spoglio dei voti.

22:45 Prima giornata: risultati aggiornati I risultati della giornata confermano un’affluenza che alle 19:00 toccava il 27,65%, in contrapposizione al primo turno dove si era invece attestata intorno al 35,95%. I dati segnano un affluenza in calo, ma nella media per tutti i capoluoghi chiamati a votare ai ballottaggi. Nella sfida tra i candidati sindaci di Ancona, Vicenza e Pisa, solo a Vicenza il candidato di centrosinistra appare in testa. Si terrà domani la seconda giornata di apertura delle cabine elettorali dalle 7:00 alle 15:00, per poi proseguire con le spoglio dei voti.

20:01 Affluenza nei capoluoghi alle 19 L’affluenza nei 7 capoluoghi di provincia, chiamati a votare per i ballottaggi, aggiornati alle 19:00: Ancona 29,66% (primo turno 34,82%);

Brindisi 24,46% (primo turno 34,67%);

Massa 27,61% (primo turno 36,90%);

Pisa 33,20% (al primo turno 36,21%);

Siena 30,67% (al primo turno 40,91%);

Terni 23,11% (al primo turno 35,11%);

Vicenza 32,58% (al primo turno 36,11%).

17:53 PD favorito dal ballottaggio? Coem ricorda il Foglio, il Partito Democratico in buona parte delle città al primo turno non ha potuto contare sul sostegno di Movimento 5 stelle e Terzo polo visto che questi correvano con liste separate. Con il ballottaggio, però, tutto cambia e adesso i dem dovrebbero contare su un sostegno più ampio.

12:28 Elezioni in Sardegna, affluenza in calo Giungono i dati ufficiali anche per l’affluenza alle urne in Sardegna. Stando ai numeri registrati presso le 171 sezioni, oggi si è recato a votare solo il 17,17%, un dato di molto inferiore a quello registrato alla stessa ora alle precedenti elezioni, pari al 22,93%

12:22 Ballottaggi, affluenza alle urne alle 12.00: dati in calo Si avrà tempo fino a domani per esprimere il proprio voto alle urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 7 capoluoghi e 34 comuni. Alle 12.00 sono giunti i primi dati parziali sull’affluenza alle urne che registrano più di un punto percentuale in calo. Al momento, stando a oltre metà dei rilevamenti delle sezioni (1.556 su 1.595) l’affluenza è al 12,03%, in calo rispetto al primo turno (13,86%).

10:53 Ballottaggi, chi sono gli sfidanti dei 7 capoluoghi Dopo le votazioni di oggi e domani si conosceranno finalmente i risultati definitivi del ballottaggio per i 42 Comuni superiori ai 15 mila abitanti, rimasti aperti dopo il voto di due settimane fa. Dopo il vantaggio 4-2 del centrodestra, tutti gli occhi sono puntati sui 7 capoluoghi al ballottaggio, dove 6 su 7 vedono in partenza il candidato del centrodestra in vantaggio: Ad Ancona si sfidano Daniele Silvetti (Centrodestra) 45,11% e Ida Simonella (Centrosinistra) 41,28%

si sfidano Daniele Silvetti (Centrodestra) 45,11% e Ida Simonella (Centrosinistra) 41,28% Brindisi : Giuseppe Marchionna (Centrodestra) 44% e Roberto Fuso (Centrosinistra) 33,32%

: Giuseppe Marchionna (Centrodestra) 44% e Roberto Fuso (Centrosinistra) 33,32% Massa : Francesco Persiani (Lega-FI-Civici) 35,42% e Enzo Ricci (Centrosinistra) 29,95%

: Francesco Persiani (Lega-FI-Civici) 35,42% e Enzo Ricci (Centrosinistra) 29,95% Pisa : Michele Conti (Centrodestra) 49,96% e Paolo Martinelli (Centrosinistra) 41,12%

: Michele Conti (Centrodestra) 49,96% e Paolo Martinelli (Centrosinistra) 41,12% Siena : Nicoletta Fabio (Centrodestra) 30,51% e Anna Ferretti (Pd) 28,75%

: Nicoletta Fabio (Centrodestra) 30,51% e Anna Ferretti (Pd) 28,75% Terni : Orlando Masselli (Centrodestra) 35,81% e Stefano Bandecchi (Civico Cdx) 28,14%

: Orlando Masselli (Centrodestra) 35,81% e Stefano Bandecchi (Civico Cdx) 28,14% Vicenza: Giacomo Possamai (Pd-Terzo Polo) 46,23% e Francesco Rucco (Centrodestra) 44,06%

9:45 Ballottaggi, il centrodestra parte in vantaggio Dalle 7.00, all’apertura delle urne, tornano a votare i cittadini di 41 Comuni italiani per il secondo turno delle elezioni amministrative. Sono ben 7 i capoluoghi chiamati a eleggere il sindaco al ballottaggio: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi. In ogni caso, il centrodestra parte con un ampio vantaggio, guadagnato durante il primo turno del 14 e 15 maggio, con Latina sottratta al centrosinistra, mantenendo invece il proprio primato a Sondrio, Treviso e Imperia, mentre il centrosinistra è stato eletto a Teramo e Brescia. Il risultato di partenza è quindi di 4 a 2. Solo al termine di domani, però, si avrà il quadro completo, scoprendo quali delle due fazioni ha trionfato in queste elezioni amministrative.

8:30 Come si vota: cosa cambia in Sicilia? La Sicilia è l’unica regione in cui il meccanismo per l’elezione dei sindaci è diverso da quello in vigore nel resto d’Italia. Infatti, se nei comuni sotto i 15 mila abitanti valgono le regole vigenti in tutta Italia, qualcosa cambia per i comuni sopra i 15 mila. Se in tutte le regioni si va al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il 50% dei voti, in Sicilia per vincere basta superare il 40%, si procede al ballottaggio solo se nessuno dei candidati riesce a raggiungere questa soglia. È, inoltre, ammesso il voto disgiunto.

8:00 Primo turno elezioni amministrative in Sardegna e Sicilia Oltre al ballottaggio, il 28 e 29 maggio è anche il primo turno delle elezioni amministrative nei comuni della Regione autonoma della Sardegna e di Sicilia, l’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 11 e lunedì 12 giugno. In Sardegna i comuni con oltre 15 mila residenti sono solo due, Assemini (Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna). Due quelli che fanno parte della Città metropolitana di Cagliari, Decimomannu e Assemini. Sono invece 128 i Comuni siciliani che oggi e domani voteranno per eleggere i propri sindaci. Sono quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa.

7:30 Come si vota? Le schede del ballottaggio presentano nome e cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro degli appositi rettangoli, sotto i quali sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Come spiegato dal Viminale per esprimere correttamente il proprio voto, basterà tracciare un segno sul nome del candidato prescelto.

07:00 Urne aperte, via ai ballottaggi e al primo turno in Sicilia e in Sardegna Si sono aperti regolarmente in tutta Italia alle ore 07:00 di questa mattina i seggi per i ballottaggi e per il primo turno in Sicilia e in Sardegna. Si potrà votare entro le ore 23:00 di oggi e domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00