Chi è Alessandra Todde? Biografia e guadagni della candidata M5s-Pd in Sardegna

Chi è Alessandra Todde? Una domanda questa che in molti si staranno facendo ora che ci stiamo avvicinando alle elezioni regionali in Sardegna che si svolgeranno domenica 25 febbraio, un voto molto delicato e che sta mandando in fibrillazione sia il centrosinistra sia il centrodestra.

Alessandra Todde è l’attuale vice presidente del Movimento 5 Stelle oltre che deputata pentastellata, mentre nella scorsa legislatura invece ha ricoperto il ruolo di sottosegretaria al Mise durante il secondo governo Conte e di viceministra sempre allo Sviluppo Economico nel corso del governo Draghi.

Durante la sua esperienza al Mise è stata particolarmente apprezzata tanto da riuscire a convincere il Partito Democratico ad appoggiare una sua candidatura a presidente della Regione Sardegna, con la coalizione che alle elezioni comprenderà oltre ai 5 Stelle e al Pd anche Alleanza Rossoverde Sardegna, DemoS, PSI, Centro Democratico, Insieme e Fortza Paris.

Il centrosinistra però si presenterà diviso alle elezioni regionali in Sardegna, vista la candidatura - sostenuta da diverse liste civiche - dell’ex presidente Renato Soru con i dem che non sono riusciti a ricucire lo strappo.

Vediamo allora la biografia di Alessandra Todde, dando uno sguardo anche al cv, allo stipendio e ai guadagni di questa imprenditrice e vice presidente del Movimento 5 Stelle ora in corsa per diventare la prossima presidente della Sardegna.

La biografia e il cv di Alessandra Todde

Nome: Alessandra Todde

Data di nascita: 6 febbraio 1969

Luogo: Nuoro

Istruzione: laurea in Scienze dell’Informazione e Informatica

Lavoro: manager e imprenditrice

Partito: Movimento 5 Stelle

Ruolo: deputata, ex viceministra del Mise ora candidata presidente alle elezioni regionali Sardegna 2024

Curiosità: nel dicembre 2018 è stata nominata tra le Inspiring Fifty italiane, ovvero le 50 donne italiane considerate come le più influenti nel mondo della tecnologia

I guadagni e lo stipendio

Alessandra Todde è un’imprenditrice che in passato ha fondato Energeya, ricoprendo poi tra il 2018 e il 2019 il ruolo di amministratore delegato di Olidata. Il suo addio è coinciso con la decisione di candidarsi tra le fila del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee del 2019 mancando però l’elezione.

Alle elezioni politiche del 2022 Todde invece è stata eletta deputata e, per questo ruolo, ha diritto a un’indennità netta di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1.200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti.

Lo stipendio da deputata così dovrebbe essere di 13.971,35 euro al mese, a cui andrà aggiunto poi un assegno di fine mandato.

Quanto ai guadagni, nella dichiarazione dei redditi 2022 che si riferisce al 2021 come periodo di imposta quando era viciministra dello Sviluppo economico, il reddito complessivo dichiarato da Alessandra Todde è stato di 105.055 euro.